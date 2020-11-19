療程差價大！該如何選擇診所和醫師

【文／宋正宇醫師；整理／Evelyn】

打開社群媒體，各式醫美廣告療程琳瑯滿目，不只文案吸引人，價格也很吸引人，但可以發現一件事，同一項療程，每間診所的價差都非常大，這也讓許多人容易被低價所迷惑，但千萬別忘了，羊毛出在羊身上，價格不是選擇療程的根本，該如何選擇診所和醫師呢？讓皮膚科醫師宋正宇為大家解析。

Q.為什麼同樣的療程，不同診所的價差這麼大呢？

宋正宇醫師指出，有這樣的現象極有可能是使用非原廠產品或非專業者執行療程，目前台灣的醫美市場很競爭，為了吸引顧客上門，常會出現五花八門的行銷手法和價格戰，若遇到診所祭出的優惠遠低於一般行情價，這就要特別當心，有可能使用成本低廉、山寨的產品以及非原廠產品，或是療程的執行者是剛畢業的非專科醫師，甚至是由美容師施打，這些狀況時有耳聞，都會提高療程的風險。消費者在選擇任何療程前，千萬不要貪小便宜，考量安全性永遠比價格更重要，決定前務必要多做功課，慎選合格的院所及專業有證照及經驗的醫師執行。

Q.該如何挑選醫美院所及醫師？

醫美市場混亂，消費者在選擇前應該多看、多比較，選擇有好口碑的院所及醫師，千萬不要衝動跟風或被低價迷惑，避免得不償失。前往諮詢時，注意院所是否具有「開業執照」，醫師是否具有「執業執照」，不論是選擇微整、雷射、電音波治療或整形，療程前一定都要與醫師面對面溝通諮詢，充分了解療程的內容及相關風險，並確認是由醫師親自執行。

若選擇手術類的療程，則要注意術前同意書上的記載資訊是否完整、醫師是否了解你的疾病史、用藥或過敏、生理檢查等，手術室是否有齊全的配備、是否聘用麻醉專科醫師，這些都是非常重要的，不只攸關著你的外在，更攸關著你的性命，平時也可上網搜尋衛福部公開的「醫事機構查詢及醫事人員查詢系統」查詢診所及醫師相關資料。





宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗