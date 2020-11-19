接受雷射療程 能量愈強愈好？

【撰文／Miki；本文感謝魏銘政醫師提供專業諮詢】

許多人接受雷射治療後，覺得自己的臉部沒有異狀，因而認為醫師偷懶；也有消費者接受雷射除斑療程後，發現臉部遭到灼傷，甚至留下難看的疤痕，憤而向診所提告、求償。為什麼會這樣呢？而雷射除斑要怎麼施打，才能有效又不傷肌膚？

Q.雷射治療，能量愈強就愈好？

許多消費者在接受雷射治療時，都會要求醫師「打強一點」，或是治療後發現臉沒有「很紅」，就抱怨醫師「能量調得太弱」。其實，雷射治療並不是「能量愈強就愈好」，如果能量太強，反而會對肌膚造成傷害。以「烤牛排」來比喻，牛排的美味取決於「熟度恰到好處」，而非要將整塊肉烤到焦熟才是好吃，雷射治療也是類似的道理。進行治療時，醫師會根據病灶和肌膚的耐受能力來判斷，微調每位消費者適合的能量及發數，才能達到最佳的治療效果。

Q.雷射能量弱，是因為醫師不認真？

部分消費者在經歷過高強度的治療（如術後肌膚結痂，或是打完之後皮膚非常紅）之後，認為「有感覺」，便會一味認定這才是「有效」的治療，但其實在不同的治療階段，所需的雷射能量都不盡相同。有些病灶需要較強的能量治療，有些反而需要以低能量治療，若施以高強度能量，反而容易讓肌膚受傷，所以非常需要醫師的經驗及專業，才可判斷出最適合的雷射能量。

Q.沒有恢復期，是因為醫師技術特別好？

許多消費者喜歡用「沒有恢復期」當作判斷醫師技術的指標，其實並不完全準確。因為肌膚對於雷射的耐受度因人而異，感受也各有不同，有些人打完雷射，覺得肌膚紅腫是因為醫師很認真，也有些人會責怪醫師「怎麼會打成這樣」，這些都是忽略了臨床上最重要的關鍵，那就是「病灶與治療方式」的對應關係。某些病灶的治療需要時間恢復，甚至可能出現一般人無法接受的「反黑」，但那可能是治療必經的過程。因此，建議消費者在治療前要和醫師積極溝通、討論，也要相信醫師的專業與經驗，才能避免彼此的認知落差，更安心地變美喔！





魏銘政 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所主治醫師｜中山醫學大學醫學研究所博士班博士候選人｜逢甲大學材料工程與科學研究所博士班博士候選人｜中國醫藥大學醫學研究所醫學碩士｜中國醫藥大學中西醫學系學士｜外科專科醫師、神經外科專科醫師、中醫師

專長：雷射治療｜微整形｜面部年輕化的整體治療規劃