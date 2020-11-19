「MFSU聚焦超音波減脂」脂肪大敵來襲

【撰文／Evelyn】

根據2013～2016年「國民營養健康狀況變遷調查」，我國成人過重及肥胖盛行率為45.4%，許多人終其一生都在和減肥戰鬥，肥胖不只影響身體健康，甚至也影響著人們的心理，但減肥失敗也是許多人所面臨的難題，生活忙碌導致時間的不允許定時運動，繳了高額的健身費一周卻去不到兩次，生活型態無法改變減重效果因而停滯不前，或是真正脂肪囤積的部位瘦不下來，這些問題困擾著許多人，也因此「MFSU聚焦超音波減脂」也越來越受到消費者的歡迎。

「MFSU聚焦超音波減脂」減脂原理

MFSU（Macro Focused Scanning Ultrasound）技術以非侵入方式精準的高能聚焦式超音波能量直達皮下脂肪層，破壞頑固的脂肪，脂肪細胞遇熱破壞後死亡，再透過人體自然代謝排出，達到永久性的減脂效果，提供9mm和13mm兩種溶脂深度，雙探頭可一次施做兩個部位，表層具有智能冷卻技術，會釋放5°C的智能冷卻低溫，不傷害皮膚表面等周圍結締組織，因此患者在療程過程中不會感受到疼痛，舒適且安全，對於許多畏懼侵入療程的患者來說接受度相當高，而凋零的死亡細胞會在1～3個月後從人體代謝出，不會在表皮上留下傷口，並可以達到減脂塑身的功效。

什麼樣的人適合「MFSU聚焦超音波減脂」？

過度肥胖的人以及治療脂肪厚度不足的人不適合施做，「MFSU聚焦超音波減脂」，建議BMI 30以下以及脂肪層捏起來大於2.5公分的人進行療程，最常施做的部位為腹、腰、臀容易累積脂肪的部位，可針對患者特別在意的局部肥胖，進行不同深度及層次的客製化療程，而施作的部位可能會出現輕微的發紅和腫脹，有些患者會出現瘀青和脹痛，但會在1~2周內消失，因此不影響生活，每個部位施做時間約20分鐘，一次可減少2cm的脂肪，非侵入式、療程時間短、療程安全有效所以相當受到歡迎。