秋冬保養做得好 酒糟不久不再糟！

【採訪撰文／Miki；本文感謝周宛儀醫師、楊智雅醫師、卓慈容醫師提供專業諮詢】

時序進入秋天，溫度變化劇烈，容易減弱肌膚保護力，對於酒糟患者來說又是一段難熬的階段！此時酒糟該如何治療、保養？讓專業皮膚科醫師告訴我們吧！

酒糟若被誤診 容易雪上加霜

周宛儀醫師指出，酒糟皮膚炎（簡稱酒糟）是一種皮膚慢性發炎性疾病，也是敏感肌的一種，在台灣的盛行率約1～5%，好發於30歲至60歲的女性，男女比例約1比3。依傳統臨床分類，酒糟可分為四大類，包含紅斑血管擴張型、丘疹膿疱型、鼻瘤型（酒糟鼻）、眼部酒糟，可能單獨出現，也可能合併出現，其中又以「紅斑血管擴張型」與「丘疹膿皰型」最為常見。

酒糟主要好發於中臉，由於患部皮膚的神經血管活性不穩定，容易產生紅熱、癢刺的症狀，也常因為蠕形蟎蟲共生狀態失衡，形成一顆顆的丘疹膿皰，所以經常被誤診為成人痘或臉部濕疹。因此，若肌膚有上述不適症狀，還是要由專業的皮膚科醫師診斷，才能精確決定下一步的治療方向。

對付酒糟 對症用藥才可精準治療

依據酒糟症狀的不同，選擇的外用藥物也有些許差異。卓慈容醫師指出，若肌膚處於初期泛紅狀態，可選用咪唑尼達藥膏（Metronidazole）塗抹；出現脫屑問題，可擦非類固醇的免疫抑制劑（如普特皮、醫立妥）；若患部有膿皰、痘疤，建議輔以杜鵑花酸來治療；如果臉上的蠕形蟎蟲數量過多，則可使用新型雙效去蟎蟲乳膏。如此多管齊下、對症治療，對於改善酒糟症狀特別有幫助。

蟎蟲數量過多 可能誘發酒糟惡化

什麼是「蠕形蟎蟲」？牠是一種常見的共生寄生蟲，主要分為「毛囊蠕形蟎」和「短蠕形蟎」兩種，一般人臉上都會有，牠們啃食皮膚的表皮細胞和油脂，也會吃掉部分細菌，平時跟人類和平共存，正常狀態下並不會造成皮膚的問題。

「只是，90%酒糟患者臉上的蠕形蟎蟲數量，會比正常人多4～10倍！」周宛儀醫師說明，儘管蠕形蟎蟲不是引發酒糟的唯一因素，但如果有許多隻蟎蟲塞在同一個毛孔中，就會造成毛孔粗大、皮膚粗糙，甚至有橘皮樣的變化，這是因為牠們會啃食表皮，加上在爬行時足部的活動所導致。當蠕形蟎蟲死亡後，身體的幾丁質和肚子裡的細菌被釋放出來，這些也都可能引起過敏反應，導致皮膚敏感刺癢、脫屑、容易泛紅，更可能發炎、產生膿皰。此時，利用新型雙效去蟎蟲乳膏來消滅蟎蟲，對於治療酒糟更能見效。

新型雙效去蟎蟲乳膏 殺蟎蟲、抗發炎效果好

新型雙效去蟎蟲乳膏具備「殺蟎蟲」、「抗發炎」兩大功效，可藉由減少蟎蟲數量來控制酒糟症狀，同時減少發炎物質釋放，讓膚況恢復穩定。一般來說，部分患者在使用初期可能產生些許不適應的症狀，前4～14天有短暫惡化期，紅、腫會變得較為嚴重，這是因為蟲體大量死亡，造成了皮膚過敏免疫反應所導致。

針對發生初期惡化的患者，醫師通常會開立口服及外用的消炎殺菌藥物，經過兩週左右，膚況就會逐漸穩定下來。在使用劑量方面，建議避開脆弱的粘膜，每天塗抹一至兩次，每次一公克（約兩個指節長度），若初期惡化症狀實在太嚴重，則可以搭配溫和的清潔用品來清潔。每天早上起床後，先將蟲屍、皮屑洗去，擦上溫和的保濕乳液，再將乳膏的劑量減半來塗抹，就能減緩惡化，接下來再慢慢增加到標準劑量即可。

「至於塗抹範圍，建議全臉都要擦！」卓慈容醫師說明，如果僅針對患部塗抹，蠕形蟎蟲會移動到沒有塗抹的部位，效果反而不好。只要遵循醫囑持續使用，配合穩定作息、清淡飲食、不過度保養等照護細節，酒糟症狀通常會在三～四個月後就大大改善，甚至有機會讓蠕形蟎蟲消聲匿跡。

用藥還不夠 飲食、作息、情緒也要顧好

「不過還是要留意，如果飲食、作息等生活習慣不佳，酒糟還是可能會復發！」卓慈容醫師指出，一旦酒糟復發，對患者的生活、情緒、社交都會產生很大的困擾，往往逼得患者「病急亂投醫」。比方說，看見自己的毛孔變大，就趕緊到醫美診所打雷射，希望縮小毛孔，或是覺得雙頰泛紅，就瘋狂敷面膜，只為了趕緊退紅⋯⋯這些做法不僅無法治療酒糟，更可能帶來更嚴重的後果，實在不可不慎。

卓慈容醫師提醒，除了求診皮膚科、正確用藥，也要避免辛辣食物、熬夜晚睡這些刺激酒糟肌的元兇。倘若真的復發，患者應趕緊再度就醫，不要自行買藥胡亂塗抹，避免錯誤判斷造成延誤治療。如果真的想接受雷射療程，則僅限於針對泛紅、血管擴張的染料雷射，並且要等到蠕形蟎蟲數量減少、發炎狀況緩解之後，再考慮相關治療為宜。

酒糟肌保養 首重避免刺激、成分單純

「酒糟肌其實不容易根治，容易反覆發作，日常養護當然也不能馬虎！」楊智雅醫師表示，由於酒糟肌敏感脆弱，在清潔、保養的首要任務就是「避免刺激」。若正值發作期，洗完臉特別容易感覺特別不舒服，通常是因為過度清潔而刺激肌膚，尤以兩頰最為常見。所以，建議患者避免過度摩擦、去角質、使用洗臉機，若要使用清潔產品，建議用少量成分單純、針對酒糟肌設計的溫和產品來清潔，接著再用毛巾輕輕按乾即可，泡沫也不宜在患部停留太久。較適合的洗臉方式，應該是先清洗沒有不舒服的位置（如T字部位），沖水前再簡單地帶過兩頰，就能避免清潔產品對肌膚帶來的負擔。

洗完臉之後，保養工作同樣要以「成份單純」為優先考量。市面上有許多含有美白、抗老、酸類成份的功能性保養品，雖然膚況正常的人使用起來沒有問題，卻可能刺激酒糟患者的肌膚，這些都不適合酒糟肌患者使用。就算要使用，也應該經過口服、外用藥物的治療，讓皮膚休息過一段時間，等到症狀已經真正緩解，再循序漸進地使用，才是善待肌膚的良方。最後，周宛儀醫師提醒讀者，酒糟並不只和蠕形蟎蟲有關，有任何不適都建議由醫師評估診治，精準且適度用藥，搭配正確的生活作息及保養習慣，才能「酒糟不久不再糟」，也讓肌膚長治久安喔！





周宛儀 醫師

經歷：邱品齊美之道皮膚科診所主治醫師｜皮膚科專科醫師｜臺灣皮膚科醫學會會員｜台灣兒童與青少年皮膚醫學會會員｜友善性病門診醫師｜中國醫藥大學附設醫院 皮膚科主治醫師｜中國醫藥大學附設醫院 醫學美容中心主治醫師

專長：青春痘與敏感肌治療搭配藥妝品諮詢｜指甲矯正手術與甲面處理｜常見皮膚疾病｜美容醫學





卓慈容 醫師

經歷：皮膚科專科醫師｜台大醫院皮膚部研究醫師｜國泰綜合醫院皮膚科主治醫師｜台灣皮膚暨美容外科醫學會會員｜高雄醫學大學醫學士

專長：一般皮膚病｜青春痘及酒糟｜皮膚腫瘤手術｜雷射美容醫學｜玻尿酸及肉毒桿菌注射









楊智雅 醫師

經歷：皮膚科專科醫師｜台大醫院皮膚部研究醫師｜國防醫學大學皮膚科臨床講師｜台中榮民總醫院皮膚科主治醫師｜衛生福利部台中醫院皮膚科主任醫師｜陽明醫學大學醫學士

專長：一般皮膚病｜小兒皮膚病｜青春痘｜異位性皮膚炎｜醫學美容