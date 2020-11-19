造血幹細胞移植 助抗癌者重生

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幹細胞（stem cell）是原始且未特化、具有再生各種組織器官潛在功能的細胞，它存在於所有多細胞組織裡，能夠自我更新、繁殖，並分化成不同種類的成熟細胞。在醫療上，幹細胞有相當多的應用，甚至能夠幫助抗癌者重生！

依據不同功能，幹細胞分為「全能幹細胞」、「萬能幹細胞」、「多功能幹細胞」等幾種，在臨床上有許多不同的應用。目前國際間已經證實，施打全能幹細胞與萬能幹細胞可能出現癌化、畸胎瘤等問題，而胚胎幹細胞更牽涉倫理議題，醫界並不建議使用；多功能幹細胞則主要分為「間質幹細胞」和「造血幹細胞」兩大系統。關於各類幹細胞的臨床應用、適用症及取得來源，如下表所示。

造血幹細胞移植 幫助受贈者重建造血功能

所謂「造血幹細胞移植（hematopoietic stem cell transplantation,HSCT），是將自己或他人身上的正常造血幹細胞，移植到骨髓功能異常的患者體內，藉以重建其骨髓造血功能的一種方法。適應症舉例如下：

〈1〉惡性疾病：

急性及慢性白血病、淋巴瘤、多發性骨髓瘤、骨髓發育不良症候群、神經母細胞瘤、固態瘤（腦瘤、生殖細胞瘤、卵巢癌等）。

〈2〉非惡性疾病：

血色素疾病與血液異常、嚴重再生不良性貧血、先天性代謝性缺陷、免疫缺乏病變。

根據記載，最早的移植是異體骨髓移植在1939年，後來在1959年，美國西雅圖的福瑞德．哈金森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）以愛德華．湯瑪斯博士（Dr.Thomas ED）為首的骨髓移植小組，完成了人類史上第一例骨髓幹細胞移植手術。當時接受移植的是一位白血病（血癌）患者，他接受了自己同卵雙胞胎兄弟所捐贈的骨髓幹細胞後，病情旋即獲得緩解，讓骨髓移植從此受到世人重視。

這個成功案例證明了一件事：如果能取得免疫基因相符的造血幹細胞，末期白血病患的病況將有機會獲得緩解，甚至可能復原。而後，隨著移植技術和概念進步，以及抗排斥藥物逐漸發展，造血幹細胞移植的應用變得更加廣泛，如今已成為許多疾病的重要治療選擇。

移植三步驟：收集、消滅、輸入

造血幹細胞的來源可分為骨髓移植、周邊血液幹細胞移植、臍帶血幹細胞移植等，捐贈者來源則有「自體移植」和「異體移植」兩種。

〈1〉自體移植：

捐贈者為患者本人，作法是將患者自己治療後健康的幹細胞先抽取、儲存起來，待時機成熟再回輸至體內，藉以重建造血功能。

〈2〉異體移植：

捐贈者是他人，捐贈者來源分為親屬（以兄弟姊妹優先，其次為父母）或非親屬（經由骨髓庫或臍帶血庫配對）。由於在異體移植的免疫調節中，人類白血球抗原（HLA）扮演著重要角色，因此捐贈者的人類白血球抗原必須與受贈者相合，才能進行移植。

進行移植手術前，必須先收集自體或異體的健康造血幹細胞，接著安排患者經過超高劑量的化學藥物治療和全身放射線照射，待完全消滅腫瘤細胞或致病病源細胞後，再使用免疫抑制劑，讓患者的免疫系統徹底受到抑制。這些步驟都是為了預防外來植入之造血幹細胞受到排斥，才能進一步重建造血及免疫系統，恢復造血功能。

少子化成趨勢 如今「半相合」亦可配對成功

過去，幹細胞捐贈者首選為「全相合」的親屬，以傳統骨髓移植來說，捐贈者、受贈者雙方的HLA必須完全相符。然而，即使是兄弟姐妹之間的捐贈，配對成功機率也只有25%，遑論非親屬捐贈者的完全配對成功率，因人種分佈不同，僅有二千分之一到億分之一而已——換言之，過去白血病患者如果找不到「完美配對」的造血幹細胞，就幾乎等同必須放棄。

如今，少子化已是趨勢，要從手足中找到完美配對的造血幹細胞，機率更可說是微乎其微，於是專家開始研究「半相合」造血幹細胞移植方式，也就是將捐贈者來源擴及患者的父母、子女、父母的表親兄弟姊妹等旁系親屬，尋找更多的機會。結果發現，這樣的配對成功機率可高達九成以上，反排斥的發生率也大幅降低。

台大癌醫 完成創院首例「跨國非親屬」造血幹細胞移植

2020年十月，國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院（簡稱台大癌醫）召開記者會，宣布在新冠肺炎疫情期間完成首例「跨國非親屬造血幹細胞移植」手術，讓一位來自香港的白血病患者接受捐贈、完成移植，充分展現台灣醫療的能量與高度。由於這位香港患者已年屆70，香港政府不允許超過60歲以上的患者移植骨髓，因此經由香港醫師推薦來到台灣，在疫情期間完成嚴格的隔離、檢測後，再透過慈濟骨髓庫找到配對全合的捐贈者。最後，患者在八月進入台大癌醫，順利完成了非親屬骨髓幹細胞移植，讓他滿心感激。

造血幹細胞移植是極其專業、複雜，成本也相當高的手術，不僅需要優秀的團隊提供完善治療，也需要患者努力撐過療程的不適，才能擺脫病魔威脅。儘管如此，醫學研究日益進步，血液惡性疾病方面一直都有突破性的發展，在台灣有愈來愈多患者接受造血幹細胞移植，成功率也愈來愈高。展望未來，期許造血幹細胞移植技術更加精進，不僅造福國人，在國際上亦可幫助更多患者揮別癌症，擁抱健康人生！