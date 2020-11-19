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這樣做 可以「便」得更順暢

聯合新聞網 / 醫美時尚

【整理撰文／編輯部】

無論男女老少，幾乎人人都有過便秘的困擾，便祕不僅讓身體不舒服，情緒也會受到影響，究竟該如何打造排便順暢的體質呢？

我們每天攝取食物，消化、吸收營養，代謝之後的廢物如果沒有順利排出，就會累積在身體裡，如果一週排便的次數少於三次、排出的糞便呈現較乾硬的小顆粒狀，或是排便後還是有解不乾淨的感覺，都屬於便秘的症狀。儘管便秘不會產生立即性的病痛，但長久下來容易有腹脹、腹痛等症狀，對於消化系統更是不容忽視的健康問題，必須儘速就醫診治。

為什麼會便秘？

簡單來說，便秘可分為「原發性」和「次發性」兩種，前者是腸胃道機能不正常、腸道蠕動變慢所導致的排便不順，後者則是因為某些藥物（如部分抗憂鬱藥、降血壓藥、嗎啡類止痛藥）的副作用，或是因神經系統疾病、腸道發生病變（如罹患巨結腸症、大腸癌）這類因素，才會帶來便秘的困擾。其實，便秘除了可由醫師診斷、開藥幫助排便，也能藉由調整生活習慣來改善。

〈1〉高纖飲食

蔬果、麥片、豆類、全穀類食物，都是很好的纖維來源，平時可以多多攝取，但一般人每天建議的纖維素攝取量約為20～35克，攝取過多反而容易腹脹，若再加上水分、油脂攝取不足，更會造成嚴重的便秘。纖維素最簡單的原則，就是廣泛多吃各類蔬果，就能同時攝取「水溶性膳食纖維」和「非水溶性膳食纖維」的食物，對身體好處多多。

〈2〉充足水分

如上所述，如果水份攝取不足，可能導致糞便殘留的水分減少，讓糞便變得乾硬，因此每天都要攝取1500～2000cc的水分，也可促進新陳代謝。此外，日常飲食中也要攝取適量油脂，才能順利排便。

〈3〉規律運動

腸道仰賴自律神經的運作而蠕動，平時應該留意日常活動量，加上適度且規律的運動，能幫助刺激腸胃道蠕動，使排便順暢。

〈4〉按摩腹部

平時可多以順時鐘方向按摩肚臍周圍，或是針對穴道（如天樞穴，在肚臍左側約三指幅寬處）按摩，每次時間約5～10分鐘，亦可刺激腸道蠕動，幫助產生便意。

〈5〉補充益生菌

每天可以適度補充益生菌，幫助改善腸道環境，達到整腸健胃的作用。市售的優酪乳、優格都是很好的益生菌來源，不過建議要選擇無糖種類，以避免攝取過多的糖分。此外，市面上也有不少益生菌保健品，可依個人自身需求來選購。

消化系統好，氣色自然好！想要健康與活力，我們必須多加留意飲食、運動，用良好的生活習慣打造健康體質。如果你有慣性便秘的困擾，建議從生活中探究原因，如果真的還是排便不順，建議趕緊就醫，找出根本原因對症下藥，才能恢復腸道健康，「便」得更順暢喔！

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