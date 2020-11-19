還你無瑕屁股蛋 美白雷射

【整理撰文／編輯部】

身材健美，穿起熱褲也未必真的美！許多人長期久坐，屁股和大腿的連接處明顯粗黑、乾燥卻不自覺，等到要穿上熱褲或比基尼，才發現尷尬不已……該怎麼辦才好呢？

愛美是人的天性，如果體態纖瘦、健美，自然會想要穿上超辣短褲來展現腰臀曲線，但如果臀部肌膚有痘痘、痘疤，甚至還有暗沈、粗糙的咖啡色粗皮，實在讓人害羞又困擾！為什麼會這樣呢？

悶熱、久坐、緊身褲 會導致臀部粗糙暗沈

簡單來說，台灣夏天氣候潮濕、悶熱，如果經常穿著過緊且不透氣的內褲、絲襪或緊身褲，又從事長時間久坐的工作，容易讓臀部積汗，更會產生局部壓迫和摩擦，不僅會引發皮膚發炎，也會長痘痘、留下痘疤，讓臀部下緣血液循環變差、黑色素沈澱，形成暗沈、粗糙的咖啡色粗皮。

針對黑色素沈澱問題，可先使用市售的磨砂去角質、果酸乳液等美白保養品，試著簡單去除老廢角質，促進循環代謝。不過，由於黑色素通常沉積在真皮層，屬於較深層的沈澱，難以利用一般美白保養品完美去除，若要迅速看見成效，「雷射美白」還是更有效率的做法。

想要迅速美白 雷射療程是首選

雷射是目前效果最好、也最常見的肌膚美白方式之一，舉凡皮秒雷射、飛梭雷射、粉餅雷射、淨膚雷射等，都是以皮膚黑色素作為治療標的。當特定波長的雷射光束被黑色素吸收後，雷射光的熱效應會擊碎黑色素，再由人體的吞噬細胞吸收、代謝，進一步移除皮膚上的斑點與暗沉。如此一來，臀部肌膚會變得粉嫩、白皙，更顯年輕，也展露屬於屁股的美麗「微笑線」。

因應個人膚色、膚況不同，所需施打的療程次數也有差異，建議讀者和專業醫師溝通、討論，才能客製出最適合自己的美白療程。每次美白雷射療程結束後，應搭配溫和的清潔用品，輔以零酒精、無美白成份的凝膠或乳液來加強保濕，避免立即去角質、塗抹酸類保養品造成的損傷，飲食方面則要暫時減少攝取辛辣、刺激食物，也要避免菸酒，就能很快看見滿意的效果，發現臀部變得光滑又白淨。

維持無暇屁股蛋 日常保養不可少

好不容易找回屁股蛋的白皙亮麗，可千萬別再重蹈覆徹，如果再度疏於臀部下緣的肌膚保養，小心粗黑、暗沈又會找上門！日常穿著建議避免粗糙材質，而要選擇較寬鬆透氣、質料柔軟的衣物，保持下半身的通風涼爽；久坐者可選用軟硬適中的坐墊，緩解臀部肌膚的局部壓迫；平時也要養成良好的運動習慣，促進血液循環，更可維持良好的代謝機能。

當然，除了基本的保濕、潤澤之外，偶爾也可利用去角質產品額外清潔臀部，成份謹記力求單純、溫和，才不會對臀部肌膚帶來過度的刺激。如果希望利用雷射療程來維持肌膚白淨，則要諮詢專業醫師，在安全的前提下進行相關保養，才能長久維持屁股蛋的無暇光彩喔！