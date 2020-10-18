「二極體熱力雷射體雕2.0」雕出好身材

【撰文／Evelyn】

肥胖幾乎已經成為現代人的通病，但礙於時間、生活習慣，並不是每一個人都能做到健身減重以及飲食控制，有時候想雕塑的部位並不是這麼容易練，因此許多人的減重計畫常常裹足不前，現在有更多人也開始選擇求助於醫美療程，也會求助醫美療程減脂及雕塑線條，讓體態更完美，而「二極體熱力雷射體雕」可有效溶解脂肪細胞，成為時下最熱門的塑身療程之一。

何謂「二極體熱力雷射體雕」？

是一種非侵入性體雕，原理是使用1060nm的二極體雷射對皮下脂肪細胞加熱，以「堆疊式」從皮膚表層向下傳達熱能至脂肪層，短時間內利用安全熱能造成脂肪細胞凋亡、再由身體代謝出體外，運用雷射科技精準控制能量，可以更精準消除特定部位脂肪，使得雕塑身體完美曲線更容易達成。根據臨床驗證維持脂肪層溫度在42～47°C，讓脂肪細胞受到熱損傷而代謝，可有效減少脂肪細胞，每次治療約可破壞24%的脂肪細胞，治療部位在療程結束後的6～12週，脂肪層厚度會開始逐漸減少，大約在術後12周可看到明顯的療程效果，術後建議多補充水分，並維持健康飲食及運動，更有助治療效果。

2.0升級版本 舒適、安全性更高

近期於全球正式升級為2.0版本，儀器搭載的全新Guide Mode模式，新增了更人性化的肌膚冷卻機制，減少脂肪同時提供消費者更舒適、安全的體驗。儀器擁有四個平貼探頭，可符合治療部位大小、範圍，且可獨立或分開組合使用，一次可「多部位」治療，療程時間短，約25分鐘即可同步完成多個區域，由於為非侵入式療程，因此安全性高，術後也無需按摩可正常恢復生活，深受許多想要減脂及雕塑身材的愛美人士喜愛。

小叮嚀

二極體熱力雷射體雕主要是針對身體局部較難消除的頑固脂肪，可使體態變得更優美，因此若過於肥胖的人較不適合，建議先進行減重治療，後續再搭配雷射體雕療程，才能有一個好的治療效果。蟹足腫、凝血功能異常、自體免疫性疾病者、懷孕中也較不適合，施作前請先交由醫師評估是否適合。