「柔韌型玻尿酸」動靜表情皆女神

【撰文／Nina；本文感謝陳榮峰醫師提供專業諮詢】

近年來醫美微整普及，訴求非侵入性、快速有感的玻尿酸，成為許多愛美人士的寵兒，雖然填補效果顯著，但只要做表情填補的地方很容易會「露餡」，因整體協調性欠佳，導致整張臉明顯有塑膠感。改良傳統玻尿酸的缺點，時下超夯的柔韌型玻尿酸，訴求不論是動、靜態表情都自然，到底有何特別之處？一起來聽聽專業醫師的說法！

Q.柔韌型玻尿酸劑型與傳統玻尿酸差異？

陳榮峰醫師表示，注射填充物最怕的就是有「塑膠感」，傳統型玻尿酸注射多用來改善靜態紋，卻忽略動態的表現，全新的柔韌型玻尿酸劑型，以「動態美學」為設計概念，通過美國FDA、歐盟CE與台灣衛福部三重核可，運用獨特的「OBT動態平衡優化專利技術」，使得玻尿酸具有良好的拉伸力，能夠隨著肌肉運動自然擺動，支撐度也高，不容易產生位移甚至變形，怎麼動都自然，打造出360度零死角女神樣貌。

Q.可治療哪些部位？術後要注意什麼？

柔韌型玻尿酸組織相容性佳，可運用治療範圍廣泛，像是額頭、夫妻宮、蘋果肌、法令紋、下顎、木偶紋、嘴唇都可以施打，內含減痛配方，施打的過程能降低不適感，加上其具有低吸水性的特色，施打完當下與療程後一段時間的效果落差小，陳榮峰醫師說明，不同部位施打的面積與深淺度，都會影響療效，施打前一定要與專業醫師溝通討論。一般治療後效果約可維持12～18個月，但還是會因個人的體質、生活作息因素有所差異，在保養上應加強保濕及防曬，並搭配良好的生活作息及飲食習慣，避免熬夜、抽煙。療程後不會有傷口，但有些人會出現短暫的腫脹、局部麻木感皆屬正常，應避免大量曝曬在陽光下，或是到高溫場合如三溫暖、泡溫泉、烤箱等。

醫師小叮嚀

蟹足腫體質、欲治療部位若有皮膚發炎、感染現象、懷孕或哺乳中皆不適用此療程。若曾有做光電音波、埋線拉提療程者，應主動提前告知醫師。治療前一週應暫停服用活血藥物或補品，防止治療過程出血或療程後出現明顯腫脹感。陳榮峰醫師特別提醒，消費者應慎選專業且合格的醫美診所，並找經驗豐富的醫師進行一對一的諮詢溝通及治療，並要認明原廠未拆封的包裝，保障自身利益，切勿貪小便宜，施打來路不明的水貨。





陳榮峰 醫師

學經歷：環球醫美診所院長｜亞洲沛妍生醫集團總院長｜艾玻玻尿酸認證醫師｜美國Harvard哈佛醫學院美容雷射臨床研究｜韓國Dinona原廠雷射溶脂訓練合格醫師

專長：醫學美容｜微整形｜整形手術｜自體脂肪移植｜男性生殖器手術