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靜脈雷射療程 為你養出紅潤好氣色

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝葉睿儒醫師提供專業諮詢】

現代人工作繁忙、壓力大，各種文明病纏身，舉凡過敏、睡眠障礙，甚至連心血管疾病、代謝症候群都找上門，不僅讓人氣色變差，健康也大打折扣……別擔心！「靜脈雷射療程」可以幫助妳擺脫這些煩惱！

Q.什麼是靜脈雷射？

靜脈雷射的全名是「低能量靜脈雷射治療（Intravenous Laser Irradiation of Blood，ILIB），是一種非侵入式的雷射療程，其原理是將光波波長632.8nm的「低能量雷射紅光」導入人體的靜脈血管，準確落在紅血球的最佳吸收光譜，讓含氧血、非含氧血順利吸收到能量，使血液中蛋白質分子的能量改變，進而增加紅血球的含氧量，促進身體組織修復。如此透過光療來帶動細胞的「光合作用」，就能促進血液循環、增強新陳代謝，更可改善文明病、提升睡眠品質，為我們帶來散發紅潤光采的好氣色。

Q.適合哪些族群呢？

低能量靜脈雷射儀器具備多種探頭與波長，除了可以利用數個探頭貼合手背靜脈處，利用雷射儀照射，將雷射紅光能量經靜脈傳導到全身，達到上述的效果之外，還有其他不同的探頭可使用。能針對肌肉疼痛、退化性關節炎的疼痛部位，也可以利用合適的波長進行治療，促進傷口組織的癒合，緩解疼痛指數。因此，針對長期有睡眠障礙、自律神經失調、免疫力差的患者，以及平時容易疲倦、皮膚過敏的族群，都非常適合接受靜脈雷射療程。

Q.術前、術後該注意什麼？

靜脈雷射療程的時間約一小時，可以幫助我們促進血液循環、加強身體代謝，因此能夠增強免疫力，進一步達到身體修護的效果，無論作為輔助治療或正規治療，都是相當不錯的選擇。如果想要接受靜脈雷射療程，應尋求專業醫師諮詢，治療前簡單進食，避免空腹造成低血糖現象；治療後則要把握血液循環正好的時機，補充500～1000cc的水份，才能充分享受靜脈雷射帶來的好處喔！


葉睿儒 醫師

學經歷：東妍診所醫師｜雙和醫院一般醫學科住院醫師｜高雄醫學大學學士後醫學系

專長：常見慢性疾病｜三高問題：高血壓、糖尿病、高血脂｜預防醫學與健康諮詢｜定期健康檢查｜微整注射｜電音波治療｜減重諮詢

【更多精采內容請見《醫美時尚109年10月號》】

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