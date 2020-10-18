善用電波、音波療程 打造你的完美顏值

【採訪撰文／Miki；本文感謝余明螢醫師提供專業諮詢】

每個人都希望常保青春，近年來電波拉皮、音波拉提療程愈來愈受歡迎，但許多人卻不清楚兩者之間的差異，本期小編邀請專業醫師現身說法，告訴你該如何選擇！

Q.電波拉皮、音波拉提有何差異？

電波拉皮、音波拉提都是利用「熱能」刺激膠原蛋白的收縮、增生和重組，收緊下垂的皮膚，使拉提效果立即顯現，接下來的４～10週還會持續刺激膠原蛋白增生，促進產出彈力纖維，讓皮膚的彈力、緊緻度愈加明顯。雖然都是藉由熱能，但兩者對於皮膚作用的位置稍有差異，也各有優勢。電波拉皮是利用「RF熱能」對整層組織採取容積式加熱，能讓膠原蛋白整層增生、恢復厚實與飽滿，讓肌膚變得更加Q彈、細緻，也讓鬆弛及細紋得到改善；音波拉提則是利用「聚焦式超音波技術」，將能量聚焦於單一層次上，形成熱凝固點，且使熱能累積在SMAS筋膜，進一步拉提臉部組織、改善雙下巴與輪廓線，同時對於眼尾、眉尾等眼周細小部位，更有卓越的效果。

Q.哪些族群適合施打呢？

年屆25歲以後，由於膠原蛋白流失、脂肪移位，許多人會發現皮膚變得較為乾燥、缺乏彈性，不僅容易出現小細紋，鬆弛的問題也接踵而來，對於輕熟齡以上的愛美人士來說，就特別適合用電波拉皮、音波拉提來緊緻臉龐，找回青春彈力。療程結束後，如果能在作用期間搭配肉毒桿菌素、玻尿酸等微整注射，可讓整體的拉提效果更臻完美。因此，如果渴望肌膚恢復緊實、減齡有感，卻害怕動刀的人來說，就非常適合這樣的非侵入式光電療程。

Q.療程該如何安排最好？

每個人的肌膚困擾都不相同，膚況也會因年齡、飲食、作息等因素而有不同，當皮膚老化，往往是許多幾個問題帶來的綜合性結果，如果單獨使用某一種療程，可能無法全面解決所有的問題，因此我們會建議採用「複合式治療」。

舉例來說，電波拉皮可以刺激膠原蛋白新生，達到全臉膚質的改善，但針對特定點的部位沒有特別明顯的效果；針對單一點位的加強，可以使用音波拉提來鎖定加強。因此，建議可以接受電波拉皮、音波拉提相輔相成的「電音雙波拉提療程」，再搭配每半年加強少發數的療程，就是一種「1+1>2」的治療，不僅能讓效果更為突出，在療程安排上也更加有效率喔！





余明螢 醫師

學經歷：女性泌尿科專科醫師｜中國醫藥大學中醫系畢業｜中國醫藥大學附設醫院泌尿科住院醫師｜北港媽祖醫院泌尿科主治醫師｜安南醫院泌尿科主治醫師｜李綜合醫院泌尿科主治醫師｜中華民國泌尿科專科醫師｜亞太美容外科醫學會監事｜亞太美容外科醫學會專科醫師

專長：男性私密處治療：性功能障礙、增大手術｜女性私密處治療：緊實雷射手術｜醫學美容治療：雷射、脈衝光、肉毒注射及微整型