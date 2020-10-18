想改善細紋、皺紋 該選哪種療程好？

【撰文／Miki；本文感謝黃獻正醫師提供專業諮詢】

進入輕熟齡，肌膚容易乾燥缺水，加上膠原蛋白逐漸流失，小心細紋與皺紋偷偷爬上你的臉！許多人都想知道，是否有哪一種療程可以同時改善細紋和皺紋的問題呢？就讓專業醫師為你解析！

Q.想改善紋路問題，建議做什麼療程？

首先，要分清楚紋路的種類，究竟是動態紋、細紋還是皺紋。若是動態紋是需要藉由施打肉毒桿菌素來放鬆肌肉，進而改善動態紋路；而細紋和皺紋能以注射玻尿酸來填充，或施打一些能夠增生膠原蛋白的光電雷射類，如電波就是一種很好的選擇。

電波是一種非侵入式的高頻單極射頻電流（radiofrequency）療程，採用3D立體容積式加熱方式使皮膚全層加熱，能夠刺激膠原蛋白、彈力蛋白的新生重組，不僅提升肌膚自然的修復反應，更可達到改善細紋、皺紋、緊實肌膚、恢復彈力的效果，更能全面緊緻輪廓線條，可說是一種高科技智慧緊膚療程。不僅如此，電波屬於非侵入式療程，沒有恢復期，又能在施打前自動偵測皮膚阻抗，客製化每一吋肌膚的需求，讓美麗變得更精準又快速。

Q.新一代的電波有何改良？

新一代的電波FLX擁有「智慧能量優化技術」，每一發能量擊發前，儀器能自動偵測每寸肌膚的電阻值、自動微調能量，大幅提高治療效能。電波FLX在探頭上也有改良，新型的紫鑽探頭治療面積加大33%，相較過往可減少25%的療程時間，且針對於臉部細紋、法令紋、臉部下垂都能有效改善；對於難纏的眼周細紋也能使用碧眼電波來處理，而身體局部紋路和鬆弛都就能使用黃金美體加以改善，電波FLX對於肌膚老化是種很有效的治療方式，能夠有效改善紋路問題，對整臉膚質優化也有相當不錯的效果。

Q.施打前後要注意什麼呢？

一般來說，大約在術後2～4週內逐漸看到效果，2～6個月時來到成效高峰期，整體效果可維持約1～1.5年。且在諮詢時，確實告知自己曾經接受過哪些醫美療程，包含埋線、注射、手術等，才能確保肌膚的健康狀態。療程結束後，七天內會有輕微水腫或泛紅，期間建議加強保濕、防曬等基礎保養工作，也能多多補充維他命C，更有助膠原蛋白新生及加速肌膚的修復喔！





黃獻正 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所醫師｜衛福部台中醫院醫師｜慈濟大學醫學系｜急診專科醫師｜台灣美容醫學會會員醫師｜雷射光電治療認證醫師｜微整型注射認證醫師｜Ellanse認證醫師｜Sculptra認證醫師

專長：肉毒：BOTOX認證｜玻尿酸：喬雅登認證、瑞絲朗認證｜一般光療｜皮秒雷射治療｜玻尿酸｜舒顏萃｜洢蓮絲等微整