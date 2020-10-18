醫美療程百百種 究竟哪種適合我？

【文／宋正宇醫師；整理／Evelyn】

有些人對自己的外貌不滿意，藉由醫美達到讓自己外在變得更自信、更美麗，這樣的情況已非常普遍，尤其是非侵入式的療程大眾接受度更高，但坊間療程百百種，治療前而許多消費者都不知道該做何種治療，讓宋正宇醫師告訴大家該如何選擇適合自己的療程。

Q.究竟我該不該做醫美療程呢？

宋正宇醫師說道「若遇到這類未接觸過醫美，或是不知道該做哪種療程的患者，我會詢問消費者最在意的問題點，再提供相對應的治療方法。」例如，大多數人最在意的顯老、無精神等問題，其實都與臉上不同部位的鬆弛、凹陷、紋路位置有關，宋正宇醫師再根據問題程度，提供注射玻尿酸、肉毒桿菌素、電波拉皮、音波拉皮、線雕等治療方式，消費者再依照個人預算選擇治療方式。

Q.不同的療程分別有何差別呢？

◎ 玻尿酸：注射玻尿酸有中臉拉提的效果，而中臉拉提可強化鬆弛的淺筋膜層(SMAS)，強化眼周筋膜層，使上眼皮拉提，能夠使人看起來更加有精神，同時也能夠填補流失的皮下脂肪，可改善顯老的淚溝和法令紋，或夫妻宮與臉頰凹陷。

◎ 肉毒桿菌素：對於抑制動態紋路有顯著效果，可以放鬆表情肌肉，去除因表情而產生的動態紋，如抬頭紋、皺眉紋、笑紋或笑時導致的牙齦外露等。通常注射肉毒桿菌素後3～4天就可感覺表情紋變淺變少，且效果在第一週內持續發酵。

◎ 電波拉皮：利用RF電波對肌膚產生全層的加熱效應，能夠刺激膠原蛋白新生，達到肌膚緊實、優化膚質和改善皺紋等效果，目前新一代電波拉皮FLX效能更新，術後效果更好、療程也更加舒適。

◎ 音波拉皮：以「高強度聚焦超音波」在SMAS筋膜層產生熱凝結點，夠使鬆弛淺筋膜層如保鮮膜經微波加熱後緊縮般，達到臉形輪廓拉提效果，對於鬆弛的輪廓臉部有著拉提和緊緻效果。

◎ 微創鈴鐺錐體埋線：適合不敢開刀的中下臉與脖子鬆弛者，能夠針對鬆弛程度有效均衡的自然拉提，可『量身訂製』的溝通與精準標記入針點和出針點決定向量力學方向，以鈴鐺錐體在肌膚內能夠產生定錨固定，進而有拉提的作用。

醫師小叮嚀

施作醫美療程前不要一昧的只聽從諮詢師的推銷，應該要找專業以及擁有豐富經驗的醫師評估最適合自己療程。





宋正宇 醫師

經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗