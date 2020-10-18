「法式頂級膠原新生科技」找回自然的優雅美顏

【撰文／Evelyn；本文感謝邱育德、張立言、曾忠仁、劉淳熙、李杰年、鄭雅瑜醫師提供專業諮詢】

大概30歲起，肌膚就會開始進入初老狀態，膠原蛋白開始大量流失，此時更要積極地留住膠原蛋白，才能守住青春，目前已經證實用吃的補充膠原蛋白效果非常有限，因為吃進去的膠原蛋白除了要被腸道分解吸收，還要作全身性的分配，無法有效率的補充在臉部需要大量膠原蛋白的地方，因此透過施打膠原蛋白增生劑可以更精準的對抗老化問題。但目前市面上膠原蛋白增生劑琳瑯滿目，總是讓人不知道該如何挑選嗎？就讓專業醫師們為你解析吧！

想要守住青春 膠原蛋白很重要

隨著年齡增長、生活習慣等因素，膠原蛋白會逐漸流失，而老化最重要的原因之一就是「膠原蛋白流失」，會造成肌膚失去支撐力，而導致臉頰凹陷、下垂、鬆垮等問題，下顎線也會變得不明顯，一整個看起來就是相當顯老，因此想要維持年輕的樣貌，就必須避免膠原蛋白流失！18歲以後平均每年約流失1%的膠原蛋白，年紀越大流失越嚴重，膠原蛋白增生的量遠比不上流失的速度，曾忠仁醫師表示，現今醫學美容有許多方式可以刺激自己膠原蛋白增加，除了耳熟能詳的電波或音波，再來就是「膠原蛋白增生劑」，這也是目前相當有效的治療方式，最早出現的膠原蛋白增生劑是──聚左旋乳酸（Poly-L-lacticacid／PLLA），此材質在醫學上已使用超過30年，早期使用於手術縫合線、骨釘或骨板等處，後來發現在傷口附近能有膠原蛋白增生作用，後來逐漸使用在醫學美容治療上，能刺激自己長出膠原蛋白，可改善臉部凹陷、皺紋等問題，打造豐盈Q彈好膚質。

什麼是膠原蛋白增生劑？

膠原蛋白增生劑有別於其他填充物，主要是透過刺激自體膠原蛋白增生來改善臉部老化所產生的問題。劉淳熙醫師說明，膠原蛋白增生劑適用性相當廣，可以改善因膠原蛋白流失導致的肌膚問題，膠原蛋白增生劑與玻尿酸填充劑的差別在於能夠刺激自體的膠原蛋白，新生的膠原蛋白可以取代老化流失的組織，像是肌膚下垂、皺紋和凹陷、臉部體積流失、肌膚質地改變等問題，或是臉型調整雕塑都適合使用。

李杰年醫師指出，目前台灣衛福部核准的膠原蛋白增生劑有4種，雖然都有膠原蛋增生的效果，但各自的主成分和主要治療訴求都不太一樣，術前一定要了解治療的目的是以填充、還是膠原蛋白增生。邱育德醫師特別提醒，市面上許多產品不完全是膠原蛋白增生劑，主要治療目的是填充，所以膠原蛋白增生的比例較低，歐洲領導品牌──童妍針已在全球上市已經超過20年，是100%不含填充劑的膠原蛋白增劑，主要成分是聚左旋乳酸，透過法式膠原蛋白新生科技，去除不必要的右旋，僅保留刺激最多膠原蛋白的純左旋，製作成聚左旋青春微粒，刺激6倍以上膠原蛋白，一瓶約可以長2.5～3cc的膠原蛋白。

常見膠原蛋白增生劑比一比

掌握青春關鍵 自然、優雅、漸進式

相較於其他膠原蛋白增生劑，童妍針是100%聚左旋乳酸青春微粒，完全無添加任何填充物成分，也是現在最流行的非填充式保養療程。鄭雅瑜醫師表示，童妍針除了刺激自體膠原蛋白增生，也能增加皮膚厚度，並活化組織微血管新生，又有液態拉提或液態線雕之稱，非常適合用於需要大面積的臉部部位填充，也不會因打太多玻尿酸導致術後恢復期長且又容易有塑膠感，童妍針能使皮膚增厚，形成一個很好的支撐網，強化肌底、撐起鬆弛的皮膚，讓你回到年輕的狀況，臉部變得更加立體豐盈、肌膚也更加晶瑩剔透，術後效果自然，適合不想手術、又想自然變美變年輕的愛美人士，也身受許多貴婦名媛和藝人明星的喜愛。

聚左旋、聚右旋、聚雙旋，究竟差別在哪？李杰年醫師說明，聽起來很像，但實際上的差異卻很大！左旋的結晶體均勻、鏈結結構穩定，較不容易被人體降解，所以刺激膠原蛋白的能力較好，根據臨床文獻顯示，術後可維持長達2年左右；右旋過去常被使用在內科長效用藥當作載體，使藥物進入人體後逐漸被釋放，而雙旋非結晶體，具備左旋和右旋，所以本身鏈結結構較差，相對較容易被降解，故刺激膠原蛋白能力有限，術後維持的時間大約只有3～6個月。

邱育德醫師提醒，每種產品都需要經過長時間的監控和實驗，童妍針經過許多國際文獻證實是安全性相當高的產品，且膠原蛋白增生的效果相當優異。童妍針把不必要的右旋成分去除，只保留純左旋的成分，100%聚左旋乳酸青春微粒更能大量去刺激膠原蛋白增生，經研究證實可以維持兩年以上的時間。特別提醒，市面上有些膠原蛋白增生劑內的某些成分是無法被人體完全吸收，長期存在皮膚內，可能會對皮膚產生較強的反應。

張立言醫師指出，童妍針經台灣衛福部可以施打於全臉，舉凡臉頰、太陽穴等大範圍凹陷處都能施打，也可以改善法令紋、木偶紋、下顎線條等較常有動態表情的地方，優點是生長出來的膠原蛋白和皮下組織完全融合，因此視覺上不會有異物感，不會像只有單純填充作用的注射針劑，施打較多量或層次不對時，會在臉部做表情時，出現不平整不自然的現象，因此很適合須要大範圍填充的對象，唯一要注意的是，每個人體質不同，不建議一次過量注射，最好能分次逐步填補，在確定膠原蛋白增生作用完成後再進行下一次療程，寧願分多次也不要一次過量，這是張立言醫師一直以來的堅持。童妍針刺激自我膠原蛋白增生的能力極佳，有別於其他膠原蛋白增生劑靠的是填充注射來增加體積，經臨床實證顯示，施打1瓶童妍針平均能長2.5～3cc的膠原蛋白，對於整體來說效益相當高。一般來說，輕熟女或肌膚輕度鬆弛者，建議一次施打1瓶，再造個人狀況與需求於一個月後再次追加1～2瓶，如果打1瓶就效果很好，之後每年可施打一瓶當作定期保養；而年紀較大或肌膚中度鬆弛者，則建議一次施打2∼3瓶，連續3次療程，之後每年施打1～2瓶來維持膚況，讓美麗持續更久。

聚左旋乳酸能改善的部位

複合式療程 美麗效果更加乘

肌膚老化是全面性的，臉部問題有時候很難用一個療程就能完全改善，所以複合式治療已是熱門趨勢。劉淳熙醫師指出，建議能先以童妍針大範圍的填補臉部凹陷問題，以液態拉提的方式強化骨架，但童妍針是漸進式刺激膠原蛋白增生，所以改善效果也是漸進式而非立即性，如果想要快速改善問題的人，建議合併填充物，以雙層液態拉提的概念，將童妍針施打於深層，玻尿酸施打於淺層，會使療程效果更好，且更加持久。

張立言醫師補充說明，童妍針能改善整體肌膚的問題，但無法改變單一部位，像是鼻子、下巴等處則是適合利用施打填充物來增加五官的立體度，目前熱門選項就是搭配NASHA純粹玻尿酸，可以精雕五官立體度，使整體看起來更加完美，若是有動態紋路的困擾，能合併使用含最多活性肉毒桿菌素的皇家肉毒，研究顯示最快24小時就能跟紋路說Bye-Bye，也可以合併電波或音波加強緊緻感，使視覺年輕效果翻倍。

對於美的投資 選擇經典品牌準沒錯

由於醫美市場競爭激烈，市面上常常出現各種不同天花亂墜的行銷名稱，甚至常出現說是第二或第三代，但其實可能根本不是同一種產品，曾忠仁醫師特別叮嚀，100%聚左旋乳酸是膠原蛋白增生劑的開路先鋒，所以會有許多追隨者，想要仿照它的優異效果，再來主打最新、效果更好，但對於醫師來說有時候最新不一定比較好，依國際臨床文獻顯示，童妍針對於增生膠原蛋白的效果還是比較好的。有別於一般市面上的填充劑，術後不會馬上看到效果，因膠原蛋白增生需要一段時間，也考驗醫師的技術和臨床經驗，才能極大化療程效果，尋求有經驗的醫師、具口碑和信譽的診所，術前與醫師詳細溝通，且配合醫師囑咐定期居家照護，確保療程效果和滿意度。

其實在精品的領域，風靡不衰的都是經典款式，經過時間長期淬鍊更能展現品牌價值，而童妍針猶如微整產品中的經典精品，和大多數頂級品牌一樣來自歐洲，品質高端、歷史悠久，品質與價值都是經過長期的考驗，更能體現產品價值。許多消費者喜歡使用新的東西，常被誇張、聳動的廣告吸引，但對於醫師，這些對於醫師來說卻不是新的，是仿照歷史悠久的經典品牌，舉例來說之前有支號稱長效的新型玻尿酸，最後產生很多問題，最後被回收禁止使用，所以新的不見的比較好，更何況是打進自己的身體內的，更需要長期的考驗來證實產品是否足夠安全。在進行童妍針療程前，可先認明是否為歐洲製造，掃描外盒的QRcode確認是否為原廠公司貨，且選擇原廠認證的診所和經驗豐富的醫師，才能避免術後副作用的產生，且達到最理想的效果。

ATTENTION！療程注意事項

一般來說，童妍針一瓶約可以泡製6～8cc，可根據每個人臉部狀況與術後期待作客製化的治療，目前衛福部核准的施打部位為全臉，可以改善全臉的問題，為肌底注入年輕能量，讓美麗從內而外展現。鄭雅瑜醫師提醒，但是有些部位如額頭、淚溝、鼻子，因為這些部位皮膚較薄，必須經醫師謹慎評估後再決定是否能夠施打，以避免不良反應的產生。因為聚左旋乳酸會刺激發炎反應，進而產生膠原蛋白增生的效果，所以有自體免疫性疾病的人不適合施打，而懷孕、哺乳、皮膚有明顯傷口或感染者不適合施打。術後建議維持正常生活作息、避免熬夜、抽菸等，且多補充膠原蛋白和維他命C，能使自我膠原蛋白長的更好，讓療程效果更佳。