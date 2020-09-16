「鳳凰電波」經典不敗 全方位緊膚療程

【企劃撰文／醫美時尚編輯部；攝影／ChrisJing；妝髮／Amigo～芮芮；本文感謝皮膚專科黃勇學、陳佩軍、林亮辰、鄭惠文醫師提供專業諮詢】

追求維持肌膚年輕緊緻一直是大家關注的議題，除了透過日常的保養，搭配良好作息、飲食及規律運動外，還能利用醫美療程來助攻！受到許多皮膚專科醫師青睞的鳳凰電波療程，就如同時光機般，透過高科技的非侵入式緊膚療程，幫你守住青春歲月與時光逆行。

醫學美容抗老化療程問卷大調查

隨著年紀增長、熬夜作息不定等因素影響，肌膚會開始出現老化現象，像是細紋、鬆弛、毛孔粗大等。本期醫美時尚特別在網路進行問卷調查，統計消費者常見的肌膚老化問題，和對於醫學美容抗老化療程的需求，再由專業的皮膚科醫師針對大家所困擾的肌膚問題，提供合適的治療方案建議。

Q.最困擾你的肌膚老化問題？（可複選）

．眼周問題 50%

．花花斑點 50%

．肌膚乾燥無彈性 43.8%

．毛孔粗大 75%

．紋路 62.5%

．膚色暗沉無光澤 81.3%

．肌膚不夠緊實 68.7%

．臉部鬆弛下垂 75%

．身體肌膚鬆弛問題 31.3%

Q.會選擇哪種醫美療程來改善肌膚老化問題？（可複選）

．非侵入性緊膚療程 81.3%

．雷射光療 75%

．微創醫美注射、填充針劑 62.5%

．微創埋線拉提 18.8%

．侵入性整形手術 12.5%

Q.在選擇醫美抗老化療程時會考量哪些？（可複選）

．安全性 93.8%

．有效性 100%

．緊膚拉提、抗老效果顯著 81.3%

．擁有多項專利技術 93.8%

．術後效果可維持1年半～2年 56.3%

．治療舒適性 93.8%

．無恢復期或恢復期短 87.5%

．價格高低 50%

．療程口碑和知名度 68.8%

Q.接受非侵入性緊膚療程後，您期待能達到哪些效果？（可複選）

．改善臉部細紋和皺紋 75%

．改善臉部下垂和鬆弛 68.8%

．全面性緊膚拉提 87.5%

．能刺激自體膠原蛋白新生 56.3%

．緊緻臉部輪廓線 62.5%

．全臉膚質優化 87.5%

．改善臉部毛孔粗大 93.8%

．改善眼周老化問題 37.5%

．改善身體鬆弛問題 25%

※ 此問卷調查數據資料由《醫美時尚》2020年5~6月統計1,375份問卷之結果 ※

辨明原廠正貨3步驟

目前坊間有許多非原廠探頭以假亂真，皮膚科醫師提醒，在進行療程前一定要辨明原廠正貨探頭，且慎選原廠認證的醫療院所由合格醫師施打，才能達到預期的最佳效果。

【STEP 1】當場拆封探頭外盒

確保原廠探頭以收縮膜包裝完整，且治療前要求診所當場拆封

【STEP 2】辨別封口防偽雷射標籤

探頭外包裝上下封口皆有貼原廠防偽雷射標籤，標籤上S字母為光學變焦影像，會隨觀看角度不同，而有360度旋轉效果

【STEP 3】手機掃碼防偽雷射標籤QR CODE

刮開紙盒下方的封口塗層，掃描QR CODE，系統驗證辨識真偽

黃勇學醫師：鳳凰電波療程讓你漸進式變美，在優雅中自然變年輕

非侵入式無創減齡療程將為新趨勢

黃勇學醫師表示，以前的皮膚科醫師致力於治療皮膚相關問題，但隨著醫美技術的進步及審美觀念的轉變，有許多消費者開始尋求皮膚科醫師，藉由醫美療程來改善或預防老化問題，而「抗衰老」成為了治療重點，治療方式也從過往動刀的整形手術，逐漸轉向不動刀的非侵入式無創手術，過去著重於「改變五官、長的像他人」，現在大家喜歡的「長的像自己、年輕時的自己」，也就是自然的美，擺脫不自然的塑膠感，所以非侵入抗老療程也成為現在的治療主流。

黃勇學醫師指出，以他多年皮膚科臨床經驗發現，女性大多在意的問題就是「鬆、垮、垂」，再來才是膚色和斑點問題，與醫美時尚本次問卷統計結果相符，因為肌膚的緊緻度會影響外表的年輕度，如果肌膚鬆垮，視覺上看起來就是老了好幾歲！新一代電波拉皮，利用電波熱能對肌膚全層加熱，幫助刺激膠原蛋白重組和新生，進而有全臉緊實的效果，能有效且全面性對抗女性最在意的鬆、垮、垂問題，不著痕跡的慢慢變美，術後更加自然。

老化問題非單一，鳳凰電波全方位保值青春

從事醫學美容已長達20年的黃勇學醫師，專注在面部年輕化，強調治療不能僅集中在單項療程，從臉部五大層次，衍生「淨、白、緊、撫、拉、填、撐」七字訣，也就是針對臉部的各種治療需求，找出相對應的儀器、材質、皮膚層次，達到綜合性、全面性治療的效果。而現在討論度很高的鳳凰電波療程，可以提供全方位的緊膚治療，同時還能協同刺激膠原蛋白新生，能有效將膚質全面性的優化，相當符合皮膚科醫師的治療觀點，先利用鳳凰電波療程進行全臉的均勻加熱打底，再針對中下臉的輪廓進行向量提升，再視消費者的肌膚問題點，選擇特定部位加強治療，將整臉的肌膚收緊後，後續可以再搭配其它的療程，這才是抗老化的周全之道。

治療過程優雅舒適，緊膚拉提同步嫩膚

黃勇學醫師表示，新一代電波拉皮提升三大效能，第一更精準，獨家「智慧能量優化技術」，在每一次擊發之前針對每吋肌膚進行電阻測試，微調輸出能量，除了能量能更精準，也使安全度大幅提升；第二更快速，新型的臉部探頭，相較前一代增加了33%的面積，能足足節省25%的療程時間，3D全層容積式加熱幫助刺激膠原蛋白新生，達到緊膚撫紋的效果；第三更舒適，全方位的「迴旋震動模式」搭配治療噴灑冷媒，能降低熱感，這能在完美創造年輕自然的肌膚同時，也使治療過程更加優雅舒適。

彩妝式輕醫美概念，達到個人化精準醫療

黃勇學醫師將抗老化療程整合彩妝概念，創造出一套獨特的「彩妝式輕醫美」，也就是輪廓雕塑搭配膚質優化，利用醫美療程達到類似彩妝的效果，舉例來說鳳凰電波+聚左旋乳酸合併療程，能夠改善軟組織體積流失、鬆弛的問題，利用這樣的思維來幫客戶做全面性的減齡規劃，依造肌膚問題以分層、分次、漸進式的治療，複合式療程能夠創造更完整的全臉「緊實」和「小V臉」效果，也避免掉傳統微整形不自然的臃腫感，更能打造客製化的優雅之美。

陳佩軍醫師：新一代電波拉皮變得更聰明，緊膚抗老效果更好

鳳凰電波療程安全有效，讓肌膚再現自然年輕感

現今醫美療程五花八門，若要說經典不敗的緊實撫紋療程是哪個？答案當然是電波拉皮！儀器上市至今已長達一、二十年，臨床上有許多文獻數據佐證其效果，因此受到相當多皮膚專科醫師青睞。陳佩軍醫師表示，當肌膚老化後臉上會出現皺紋、鬆弛問題等，此時電波拉皮就扮演著一個很重要的角色，熱能讓肌膚緊實後，自然看起來就更加年輕。目前電波拉皮又進化到新一代，讓電波治療時間更快、效果更好、過程更舒適，加上屬於非侵入、無創、無傷口的療程，非常符合現代消費者需求。

一次療程緊實有感效果長達2年

鳳凰電波屬於一次性治療，療程後效果一般可維持至少1～2年，建議一年左右施打一次，可當作定期的高階抗老保養。陳佩軍醫師表示，新一代電波拉皮最主要的特色是又快、又好、又舒適，治療過程疼痛感大幅減輕，消費者甚至還能跟醫師聊天，不手術、不打針又沒有修復期，單次治療就可以達到緊膚、改善膚況與皺紋等視覺年輕化的效果。老化的過程是全面化的，包括皮膚、皮下組織、肌肉、筋膜層和骨頭等會隨著年紀增長流失，利用電波立體容積式的加熱，這種全層的加熱方式，可以改善肌膚與筋膜層的老化，就像年久失修的建築，將肌膚的老化地基及結構作全面性的改善，建議還能搭配像是針劑注射等治療，針對流失較多的部份進行局部性的加強，就能發揮1+1>2的效果，不僅膚況變更好，也顯得更加年輕！

探頭勿共用！發數不足可能讓效果變差

但有許多消費者常會想問，治療的發數究竟要打幾發呢？陳佩軍醫師建議，臉部療程每次施打以900發為基本的門檻，可視臉部大小及老化的狀況進行調整，而新一代電波拉皮的900發臉部探頭能夠同時打臉部和脖子，療程時間比過去更短，有經驗的醫師會依個人的狀況作調整。陳醫師特別提醒，根據國際期刊文獻顯示，電波拉皮的發數與累積能量是有正相關，發數足夠、熱能效果才會累加上去，所以千萬不要拆打、更不能與它人共用探頭，一個探頭專屬一個人使用，也不會有衛生或感染的疑慮，也不必擔心療程效果不彰。

林亮辰醫師：鳳凰電波療程有助肌膚全層緊實，全面幫助改善老化問題

電波熱能啟動膠原蛋白新生，改善膚質及老化

肌膚老化是近幾年來大家非常關注的議題，不同位置會有不同的老化問題，舉凡骨骼老化、韌帶鬆弛、膠原流失、脂肪位移等，但是卻很少人去探討皮膚質地改變造成的老化問題，例如因過度日曬、接觸自由基過度氧化，造成的皮膚膠原彈性改變，這些都是常見的肌膚老化原因，同時也是皮膚科醫師相當重視的肌膚問題。林亮辰醫師表示，如果是骨骼老化、筋膜鬆弛、脂肪位移等，這些問題可以使用刺激膠原蛋白新生的填充物，而表面膚質的老化可以使用皮秒雷射和彩衝光複合式治療，過去在全層肌膚的膠原蛋白變性與鬆弛常常被忽略，這時候可以使用全層加熱收緊的電波類療程，電波拉皮療程可說是幫助改善肌膚衰老的重要元素。

3D容積式加熱，可使皮膚全層緊縮

電波拉皮是歷久彌新能幫助改善老化現象的治療，透過電波3D立體容積式的加熱方式，可從表皮層往下深入到真皮層使皮膚全層加熱，會刺激膠原新生、彈力纖維增加，進而使毛孔收縮，達到膚質、緊實度全面改善提升。新一代電波拉皮經過這次的更新，縮短治療時間、效果更好、過程更舒適，可以全層收緊又可改善膠原蛋白質地，是真正的全方位、全深度的緊膚治療。林亮辰醫師也提醒，老化問題是全方位的，可以搭配使用如聚左旋乳酸能促進膠原蛋白新生的填充物，或是能配合韌帶拉提的玻尿酸，再加上能收緊皮膚的鳳凰電波療程，更能達到全方位的治療效果。

慎選專業醫師，規劃最適合的抗老方案

任何醫美療程前的診斷都是非常重要的，皮膚問題沒有找皮膚科醫師正確診斷，就算使用再好的儀器，術後效果有可能都不如預期！鳳凰電波療程除了青春儲值及小V臉的效果，它的「智慧能量優化技術」能針對每吋肌膚提供最適合的能量，比過去的電波治療效果更好，新型探頭更能減短25%的療程時間，對於皮膚科醫師來說是非常有效的抗衰老療程。林亮辰醫師表示，好的治療效果關鍵就在──是否有皮膚專科醫師精準診斷皮膚衰老的狀況，替你規畫適合的治療計畫，優越的儀器＋皮膚專科精準診斷＝良好的緊膚效果。

鄭惠文醫師：鳳凰電波療程使青春定格，幫我維持青春輪廓

守住膠原蛋白含量，提早儲值青春

鄭惠文醫師指出，年輕的肌膚由內而外會呈現飽滿的感覺，且膚質細膩附有光澤，想要擁有年輕肌關鍵就在──膠原蛋白含量是否充足。將肌膚比喻成海綿，年輕人的肌膚，如同新生海綿質地細膩且飽滿，老年人的肌膚則是相反，就像海綿呈現空洞鬆垮。因此，膠原蛋白對於肌膚是非常重要的，要有健康美麗的肌膚就要守住膠原蛋白，趁著年輕時趕緊將青春儲值，利用鳳凰電波療程儲存膠原蛋白，讓你比同年齡的人看起來更年輕！新一代電波拉皮升級後，智慧能量優化技術，能在每一發能量擊發前，能自動微調優化輸出的能量，讓每發治療都能更精準，更能達到最佳的治療效果。

由內而外分層改善，複合搭配加乘效果好

要如何補充膠原蛋白呢？鄭惠文醫師指出，除了維持飲食、生活作息正常和運動等，還能適度地藉由醫美療程來改善問題，如最近討論度極高的鳳凰電波療程，其治療的原理是將肌膚全層加熱，藉由熱能使肌膚收縮、膠原蛋白新生，進而達到緊膚拉提的效果。建議以分層的概念規劃管理個人膚質的療程，主軸用電波拉皮全層加熱緊實、表層搭配蜂巢皮秒或搭配施打聚左旋酸，術前跟醫師好好溝通，利用三種不同的治療深度工具達到由內而外完整的治療成果。

鳳凰電波Hold住肌齡，讓我比年輕時更好

『我從第一代電波拉皮就開始使用，當時就發現它的魅力之處，治療後輪廓線越來越明顯，對我來說是相當值得長期投資的緊膚療程。』鄭惠文醫師這樣說的。新一代電波拉皮經過美國FDA和台灣衛福部核准，眾多國際文獻證實其效果，儀器18年來不斷優化，鄭惠文醫師表示，鳳凰電波療程也是皮膚科醫師維持肌膚年輕的主流療程，除了臉部探頭，更有眼周專屬探頭，能針改善眼周細紋、拉提眼皮和優化膚質，相當適合眼皮鬆弛又不敢做整形手術的人。而鳳凰電波療程提供4種不同尺寸的探頭，能依照不同治療部位選擇適合的探頭使用，臉部、脖子、眼周、身體都能夠施打，也相當適合整形手術前後使用，如腹部和下巴抽脂手術後能施打，解決肌膚鬆弛的問題。





（圖由左至右）

鄭惠文 醫師

學經歷：安瑟美膚整形外科診所皮膚科主治醫師｜書田診所雷射醫美中心主任醫師｜美國抗衰老醫學專科醫師（ABARM）｜陽明大學醫學工程生醫材料碩士

專長：皮膚科專科｜微整形注射｜皮膚雷射療程｜美肌保養｜抗老化療程

陳佩軍 醫師

學經歷：陳佩軍皮膚科診所院長︱台灣皮膚科專科醫師︱台灣皮膚科醫學會會員︱美國皮膚科醫學會會員︱高雄榮總皮膚科主治醫師

專長：多層次複合式年輕態微整形︱皮秒雷射︱電波拉提︱音波拉提︱除斑除痣︱痘疤治療︱青春痘︱敏感性肌膚

林亮辰 醫師

學經歷：林亮辰皮膚專科診所院長｜台灣皮膚科醫學會專科醫師｜台灣大學附設醫院皮膚科研究醫師｜台中榮民總醫院皮膚科暨醫學美容門診專科醫師｜台灣美容皮膚醫學會副秘書長

專長：一般皮膚疾病｜各類皮膚醫學雷射治療｜玻尿酸、肉毒桿菌、舒顏萃、洢蓮絲等微整形注射美容｜抗老拉提、全臉年輕抗老微整形

黃勇學 醫師

學經歷：20SKIN醫美集團醫療技術總監、20SKIN四季診所院長、二林皮膚科診所院長｜台灣皮膚科專科醫師｜台灣醫用雷射醫學會會員｜台灣美容醫學皮膚科醫師｜台中榮總醫美中心特約主治醫師｜2009年財訊雜誌全台二十大排隊名醫

專長：青春痘｜醫學美容｜美容外科｜一般皮膚病