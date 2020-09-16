快訊

北市國小師與小4生畸戀下場曝！解聘、終身不得任教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電波療程聰明選！掃描QRcode辨別真偽

聯合新聞網 / 醫美時尚

【文／宋正宇醫師；整理／Evelyn】

醫美產業相當競爭，每走幾步路就能看到一間醫美診所，由於競爭各式行銷花招百出、療程名稱多元、價格也參差不齊，讓許多民眾看得眼花撩亂。若是術前沒有好好選擇，可能會使用到水貨、甚至是山寨貨！來路不明的產品可能導致失敗或毀容，因此選擇原廠公司貨是避免日後發生糾紛的第一步。

Q.如何避免使用到水貨、山寨版的產品或探頭？

醫美市場惡性比價的結果，可能導致市面上充斥許多來路不明的水貨和山寨貨！宋正宇醫師強調『消費者一定要勇敢詢問，有問就有機會能夠避免』，療程施作前，建議消費者能主動要求確認產品真偽，包含耗材是否為全新未拆封、是否有明確標示、是否具有原廠防偽標章等，這些都是可以辨別的方式。也可以要求醫師當場拆封，幫自己多一份把關，避免使用到來路不明的產品，就能降低療程風險。

Q.新一代的電波拉皮，有何不同？要如何辨別探頭真偽？

電波拉皮一直是很熱門的緊膚抗老療程，廣受許多愛美人士喜愛。宋正宇醫師表示，新一代電波拉皮FLX主要有三大部分更新，使治療更加精準且舒適。

〈1〉新一代的機型有專利的智慧能量優化技術，能夠針對治療的每一吋肌膚提供最適合的能量，也讓治療更精準、更有效。

〈2〉新一代的紫鑽探頭治療面積加大至4平方公分，相較前一代黃金探頭增加了33%的面積，好處是能節省25%的療程時間，過去療程時間大概需要一個多小時，現在最快40分鐘就能完成療程。

〈3〉環回震動式把手，有別於以往的上下震動，環回震動有三種模式可選，可以依照客人感受作微調，降低疼痛感，提高消費者治療的接受度。

電波拉皮原廠探頭外盒都有完整收縮膜包裝，治療前可向診所要求「當面拆封」，確保探頭是全新的，也能避免用到他人用過的探頭。每個外盒包裝上下封口，皆貼有原廠防偽雷射標籤可供辨識，拆下收縮膜後，刮開紙盒下方封口標籤貼塗層後，會有一個QRcode可用手機掃碼防偽。


宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗

【更多精采內容請見《醫美時尚109年9月號》】

延伸閱讀

實名制口罩沒雙鋼印是偽口罩？12/17前是原有存貨

工具機國家隊動起來！7天完成口罩雙鋼印壓花輪

桃園口罩國家隊今起上繳20萬片 17日全防偽雙鋼印

獨／製作防偽標示滾輪 工具業再組國家隊分秒必爭

相關新聞

「鳳凰電波」經典不敗 全方位緊膚療程

追求維持肌膚年輕緊緻一直是大家關注的議題，除了透過日常的保養，搭配良好作息、飲食及規律運動外，還能利用醫美療程來助攻！受到許多皮膚專科醫師青睞的鳳凰電波療程，就如同時光機般，透過高科技的非侵入式緊膚療程，幫你守住青春歲月與時光逆行。

電波療程聰明選！掃描QRcode辨別真偽

醫美產業相當競爭，每走幾步路就能看到一間醫美診所，由於競爭各式行銷花招百出、療程名稱多元、價格也參差不齊，讓許多民眾看得眼花撩亂。若是術前沒有好好選擇，可能會使用到水貨、甚至是山寨貨！來路不明的產品可能導致失敗或毀容，因此選擇原廠公司貨是避免日後發生糾紛的第一步。

醫美療程五花八門 哪種適合輕熟齡肌呢？

進入輕熟齡階段之後，皮膚會開始逐漸鬆弛、老化，若想喚回緊緻彈潤，新一代電波FLX是很好的選擇，能提升膚質、雕塑輪廓，也是目前討論度相當高的緊膚療程！

拒當毛美人！雷射除毛擺脫炸毛

夏天都快過完了，妳的毛手毛腳都處理好了嗎？「除毛」可說是愛美女孩們的基礎保養，從現在開始持之以恆，明年夏天更能放心展露好身材！

秀髮再度豐盈！雷射生髮帽拯救你的頂上危機

根據衛生署統計，台灣25至65歲之間有禿頭困擾者約有360萬人口，更有年輕化的趨勢，面對頂上無毛的煩惱，該如何是好？其實只要運用正確的治療方法，就能讓秀髮再度豐盈！

輕塑自然顏值 玻尿酸注射再升級

現今醫美市場的規模在全世界仍不斷持續成長，隨著消費者的選擇及考量因素變多，醫師術前需仔細評估解說，並提供有效且經濟實惠的治療方案，消費者才會接受治療。但，施打後往往才是考驗的開始！因為術後許多消費者常常會放大檢視，要求術後效果要好又自然無瑕，最好沒有恢復期，也不能出現副作用，所以品牌與醫師都必須經過時間的淬鍊及考驗，才能符合消費者需求。

膠原蛋白注射 全方位改善老化肌

隨著年紀增長，肌膚的膠原蛋白會逐漸流失，臉上的老化現象一一現形，對於愛美、想追求年輕化的族群，訴求非侵入性、無恢復期的針劑類微整特別受到青睞。其中討論度很高的膠原蛋白植入劑，到底具有哪些優勢？可以運用在哪些部位的治療？來聽聽專業醫師的現身說法！

防疫不忘運動 別讓酒糟纏上你！

防疫期間別忘了運動，才能提升免疫力！然而，面對高溫、汗水等外界刺激，酒糟患者的膚況總是難以穩定，到底該怎麼辦才好？讓專業皮膚科醫師來為我們指點迷津！

天氣漸熱 該如何避免酒糟復發？

天氣漸熱，許多人的肌膚開始變得敏感脆弱，不僅泛紅、起疹子，甚至連酒糟肌都被誘發！面對諸多危險因子，我們究竟該如何避免酒糟復發呢？

脂肪大敵！消脂針消滅你的雙下巴

雙下巴對於許多人來說是一種困擾，有雙下巴看起就會覺得臉胖、臉沒有線條，尤其是現代人習慣低頭使用3C，更容易造成脂肪堆積在下巴處，也使得雙下巴不再是胖子才有的專利，而除了低頭，老化和肥胖也是雙下巴形成的原因之一，但雙下巴到底要如何解決？讓宋正宇醫師來為大家解答！

「淚溝填補+保水針」明亮眼周更迷人

眼周肌膚容易乾燥缺水，若沒有在輕熟齡階段適度養護，遲早要面臨顯老的命運！如此脆弱的部位，該如何細心呵護呢？讓專業醫師來告訴我們吧！

「聚焦超音波減脂&消脂針」大解析

又到了去海邊玩水的時候囉！你的身材已經準備好了嗎？如果還沒，不妨善用醫美療程來減脂，讓你的體態更迷人，美照拍不完！

熱門新聞

秀髮再度豐盈！雷射生髮帽拯救你的頂上危機

「鳳凰電波」經典不敗 全方位緊膚療程

機能與風格並進 入住北歐生活

防疫不忘運動 別讓酒糟纏上你！

醫美療程五花八門 哪種適合輕熟齡肌呢？

微創「隱痕腹直肌修復」解決媽咪們身材走樣的困擾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。