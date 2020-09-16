電波療程聰明選！掃描QRcode辨別真偽

【文／宋正宇醫師；整理／Evelyn】

醫美產業相當競爭，每走幾步路就能看到一間醫美診所，由於競爭各式行銷花招百出、療程名稱多元、價格也參差不齊，讓許多民眾看得眼花撩亂。若是術前沒有好好選擇，可能會使用到水貨、甚至是山寨貨！來路不明的產品可能導致失敗或毀容，因此選擇原廠公司貨是避免日後發生糾紛的第一步。

Q.如何避免使用到水貨、山寨版的產品或探頭？

醫美市場惡性比價的結果，可能導致市面上充斥許多來路不明的水貨和山寨貨！宋正宇醫師強調『消費者一定要勇敢詢問，有問就有機會能夠避免』，療程施作前，建議消費者能主動要求確認產品真偽，包含耗材是否為全新未拆封、是否有明確標示、是否具有原廠防偽標章等，這些都是可以辨別的方式。也可以要求醫師當場拆封，幫自己多一份把關，避免使用到來路不明的產品，就能降低療程風險。

Q.新一代的電波拉皮，有何不同？要如何辨別探頭真偽？

電波拉皮一直是很熱門的緊膚抗老療程，廣受許多愛美人士喜愛。宋正宇醫師表示，新一代電波拉皮FLX主要有三大部分更新，使治療更加精準且舒適。

〈1〉新一代的機型有專利的智慧能量優化技術，能夠針對治療的每一吋肌膚提供最適合的能量，也讓治療更精準、更有效。

〈2〉新一代的紫鑽探頭治療面積加大至4平方公分，相較前一代黃金探頭增加了33%的面積，好處是能節省25%的療程時間，過去療程時間大概需要一個多小時，現在最快40分鐘就能完成療程。

〈3〉環回震動式把手，有別於以往的上下震動，環回震動有三種模式可選，可以依照客人感受作微調，降低疼痛感，提高消費者治療的接受度。

電波拉皮原廠探頭外盒都有完整收縮膜包裝，治療前可向診所要求「當面拆封」，確保探頭是全新的，也能避免用到他人用過的探頭。每個外盒包裝上下封口，皆貼有原廠防偽雷射標籤可供辨識，拆下收縮膜後，刮開紙盒下方封口標籤貼塗層後，會有一個QRcode可用手機掃碼防偽。





宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗