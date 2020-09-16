醫美療程五花八門 哪種適合輕熟齡肌呢？

【撰文／Miki；本文感謝許惠翔醫師提供專業諮詢】

進入輕熟齡階段之後，皮膚會開始逐漸鬆弛、老化，若想喚回緊緻彈潤，新一代電波FLX是很好的選擇，能提升膚質、雕塑輪廓，也是目前討論度相當高的緊膚療程！

Q.哪種療程適合輕熟齡肌膚呢？

針對輕熟齡肌者，能施打新一代的電波FLX，來改善常見的肌膚鬆弛、法令紋、雙下巴、眼皮下垂、脖紋等惱人的肌膚困擾。電波拉皮是透過「3D立體容積式」的加熱原理，刺激肌膚膠原蛋白新生，重新撐起凹陷的肌膚，並能緊實收緊老化鬆弛的肌膚，幫助臉蛋重拾輪廓線條，更保有柔和美感。這項療程的最大特色，就是它具備聰明的AI智慧能量優化技術，能夠精準偵測每一寸肌膚的需求，客製化給予強度最適當的能量，在治療同時噴灑冷媒，更可提升舒適度及治療速度。

Q.該如何安排療程？

每個人的年齡、膚況、老化速度都不相同，施打效果和維持時間會自然有所差異，因此建議可以每6～12個月施打一次，較能維持效果。每次療程結束後，輕微紅腫的現象會在一天內消退，三天內就能讓肌膚進入3～6個月的膠原蛋白增生期，期間只要做好基本的保濕及防曬，美膚效果就會愈來愈明顯，並在6個月時達到巔峰，效果一般約可維持1～2年。

Q.療程該注意哪些細節？

為了維護自身權益，應選擇原廠認證合格診所及醫師，若是患有心臟疾病、裝有心律調節器或是懷孕等者不適合施作，諮詢時一定要告知醫師過去病史，且充分溝通確認施打的部位及範圍。在進行療程前，能當場拆封探頭，務必確認探頭外包裝收縮膜完整，包裝上下封口皆有原廠雷射光學標籤，刮開紙盒下方的封口塗層，掃描QRcode，系統會驗證辨識探頭真偽，才能保障消費者進行療程的安全性。





許惠翔 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所主治醫師｜長庚大學醫學系｜林口長庚醫院醫師｜高雄長庚醫院醫師｜中山醫學院附設醫院醫師

專長：音波拉提｜洢蓮絲｜舒顏萃｜魚骨線拉提｜鈴鐺線拉提｜玻尿酸注射