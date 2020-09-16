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北市國小師與小4生畸戀下場曝！解聘、終身不得任教

拒當毛美人！雷射除毛擺脫炸毛

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝余明螢醫師提供專業諮詢】

夏天都快過完了，妳的毛手毛腳都處理好了嗎？「除毛」可說是愛美女孩們的基礎保養，從現在開始持之以恆，明年夏天更能放心展露好身材！

Q.雷射除毛的原理是什麼？

是運用波長755奈米的雷射光（Alexandrite）可選擇性破壞黑色素的特性，配合大光圈、長脈衝時間，促使毛髮黑色素吸收能量、產生熱能，進而破壞毛囊幹細胞，使毛髮根部萎縮，達到逐漸抑制毛髮生長的效果，對於一般脈衝光、二極體雷射較難去除的淡色細毛，療效更是卓越。由於毛囊生長週期分為「生長期」、「衰退期」、「休止期」三個階段，而雷射除毛只能破壞處於「生長期」的毛囊幹細胞，因此整體需要安排連續6～8次療程，每次間隔3～4週為宜。若想在夏天擺脫毛手毛腳的困擾，從秋冬時期開始安排療程，正是最佳時機。

Q.適合施打在哪些部位呢？

只要有毛髮存在的部位，都可利用雷射除毛來處理。舉凡腋下、前胸、手臂、手指、腿部、腳趾、比基尼線，以及人中部位細細的汗毛，都能輕鬆去除乾淨，讓人放心露出好身材，又不怕炸毛出醜，可說是CP值相當高的醫美療程。不過，由於私密處的肌膚特別敏感、脆弱，許多女性消費者也擔心比基尼線除毛的隱私問題，因此若能由女性醫師施打，更可降低除毛療程的不適與尷尬。

Q.每次接受雷射除毛後，該如何照護肌膚？

雷射除毛會讓毛囊受熱、燒灼，使周圍肌膚產生類似曬傷的輕微紅腫現象，因此術後可利用冰敷袋來緩解不適，數小時後即可完全恢復。療程結束後三天內，施打部位可使用低刺激性的肥皂、沐浴乳清潔，再以溫涼的水洗淨，切忌用力擦洗、去角質、洗過燙的熱水澡，以免造成過度刺激。洗澡後，建議加強保濕、防曬，減少施打部位直接曝曬陽光的機會，就能等待毛髮逐漸脫落、不再旺盛生長，讓妳放心穿上無袖、短褲、迷你裙，美照拍不完，自信迎接下一個夏天！


余明螢 醫師

學經歷：女性泌尿科專科醫師｜中國醫藥大學中醫系畢業｜中國醫藥大學附設醫院泌尿科住院醫師｜北港媽祖醫院泌尿科主治醫師｜安南醫院泌尿科主治醫師｜李綜合醫院泌尿科主治醫師｜中華民國泌尿科專科醫師｜亞太美容外科醫學會監事｜亞太美容外科醫學會專科醫師

專長：男性私密處治療：性功能障礙、增大手術｜女性私密處治療：緊實雷射手術｜醫學美容治療：雷射、脈衝光、肉毒注射及微整型

【更多精采內容請見《醫美時尚109年9月號》】

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