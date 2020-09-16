秀髮再度豐盈！雷射生髮帽拯救你的頂上危機

【採訪撰文／Miki；本文感謝喬浩禹醫師提供專業諮詢】

根據衛生署統計，台灣25至65歲之間有禿頭困擾者約有360萬人口，更有年輕化的趨勢，面對頂上無毛的煩惱，該如何是好？其實只要運用正確的治療方法，就能讓秀髮再度豐盈！

Q.什麼是植髮？

「植髮」是將頭皮上現有的頭髮重新分配，讓落髮區重新擁有毛囊，再度長出毛髮的治療方式。當雄性禿持續落髮，使髮際線逐漸往後退到頭頂、髮旋位置，就屬於較嚴重的落髮狀態，如果太晚治療，毛囊可能已經極度萎縮、甚至完全消失不見，藥物治療就難以產生效果。因此，在症狀尚且輕微時，可先利用口服藥物、擦外用生髮水、配戴雷射生髮帽等方式治療；若症狀已經惡化，就可能需要借助「植髮」的力量。

費用方面，坊間一般以「株」或「根」來計價，依據不同的禿頭程度、植髮數量、手術方式，總價都會有所差異，存活率也會受到術後護理、藥物搭配等細節影響。在接受植髮手術前，患者必須與醫師充分溝通，由醫師設計專屬療程，術後也要定期回診，追蹤毛囊的生長狀況，才能讓植髮的成果符合期待。

Q.雷射如何幫助生髮？

除了植髮以外，目前衛福部核准可用於改善落髮的治療方式，可分為「藥物」和「雷射」兩大方向。在藥物方面，由於頭髮某些部位的毛囊有較多的雄性荷爾蒙受器，這些受器對於人體內一種稱為「二氫睪固酮（DHT）」的雄性賀爾蒙會產生反應，因而分泌出抑制頭髮生長的因子，使毛囊萎縮、消失，影響髮量。所以，可由醫師開立含有能抑制DHT成分的藥物，輔以雷射治療，治療掉髮更為有效。

至於雷射治療，推薦一種波長650nm的低能量雷射療程，不僅能幫助頭皮血液循環，讓更多養分和氧氣傳遞到髮根，更可減少二氫睪固酮的生成，藉以加速毛髮新陳代謝、刺激毛囊幹細胞，誘導毛囊的增生和分化並刺激讓髮量逐漸豐盈起來。

Q.生髮也可以居家治療嗎？

當然可以！除了到診所接受療程，包含第五期的雄性禿患者，以及深受女性落髮、髮量稀少困擾的患者，在家也能利用「雷射生髮帽」來幫助生髮，這是一種外形類似頭盔的小型低能量雷射機器。一般而言，建議每天配戴一次，每次只要18分鐘，可搭配相關藥物治療或是在植髮前、後使用，一方面活化毛囊提高存活率，一方面幫助未植髮部位的掉髮，就能達到很好的生髮效果喔！





喬浩禹 醫師

學經歷：三軍總院外科部整形外科主治醫師｜三軍總醫院燒傷中心專責主治醫師｜三軍總醫院外科部整形外科住院醫師｜整形外科醫學會專科醫師｜教育部部定講師｜台灣整形外科醫學會會員｜台灣燒傷暨傷口照護醫學會會員｜國防醫學院醫學系學士

專長：傷口重建手術｜大面積燒傷治療｜困難傷口處理｜禿髮及生髮治療