輕塑自然顏值 玻尿酸注射再升級

【撰文／Nina；本文感謝蘇承偉、吳啟弘、陳建宇醫師提供專業諮詢】

現今醫美市場的規模在全世界仍不斷持續成長，隨著消費者的選擇及考量因素變多，醫師術前需仔細評估解說，並提供有效且經濟實惠的治療方案，消費者才會接受治療。但，施打後往往才是考驗的開始！因為術後許多消費者常常會放大檢視，要求術後效果要好又自然無瑕，最好沒有恢復期，也不能出現副作用，所以品牌與醫師都必須經過時間的淬鍊及考驗，才能符合消費者需求。

輕醫美時代來臨 消費者選擇及要求不斷提升

現今消費者著重於舒適度、安全性和術後效果，目前市場上有兩支玻尿酸新秀──德國製玻尿酸、1.5ml大容量玻尿酸，推出後就受到許多醫師和網友注目。吳啟弘醫師指出，德國製玻尿酸是利用MPT®專利技術，將立體纏繞玻尿酸分子鏈微米化分割，有效交聯玻尿酸程度高達80%，使得玻尿酸黏彈性更好、組織相容度表現極佳，質感與目前市場上銷售量大的品牌相似；但不同的是此新型德國製玻尿酸，改良部分玻尿酸容易擴散的缺點，塑形度較好！高交聯再經過純化去除雜質及交聯劑，可減少交聯劑產生的影響。值得一提的是，玻尿酸本身質感滑順，使醫師在注射時相當順手，使用上更容易分布劑量於注射處。

陳建宇醫師說明，目前市場上大部分的玻尿酸針劑一支都是1ml，台灣廠商研發推出1.5ml大容量玻尿酸針劑，適合提供給1ml不夠、2ml又猶豫的求美者，其採用ECHA®均衡交聯專利技術，將纏繞玻尿酸分子鏈拉平，長時間溫控下均衡加入微量交聯劑，讓玻尿酸分子大小一致、均勻具備較高的凝聚力；特別的是使用特殊純化技術，讓交聯劑殘留趨近於零，較能降低施打後可能發生的過敏或發炎等不適狀況，更能提升術後安全性。

首重療程安全性 效果倚賴專業醫師經驗

除了玻尿酸外，肉毒桿菌素也是現今熱門的療程，目前台灣合法進口肉毒素已有4個品牌，蘇承偉醫師表示，於2020年又有一個韓國知名品牌肉毒桿菌素，經過台灣TFDA過證許可，即將在台灣上市，也是亞洲肉毒中獲得美國FDA合格證的品牌，聽說價格較為經濟實惠，術後效果也不差，醫師之間近期詢問度已陡然增高。蘇承偉醫師提醒，無論是肉毒桿菌素或玻尿酸針劑，消費者可以盡量選擇具有美國FDA及台灣TFDA雙重認證的產品，且選擇具備口碑和經驗的醫師！