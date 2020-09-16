膠原蛋白注射 全方位改善老化肌

【撰文／N；本文感謝王興良、李久恆、李冠穎、徐昊、張長正、陳善運、陳咸伸、許惠翔、薛乃維醫師提供專業諮詢】

隨著年紀增長，肌膚的膠原蛋白會逐漸流失，臉上的老化現象一一現形，對於愛美、想追求年輕化的族群，訴求非侵入性、無恢復期的針劑類微整特別受到青睞。其中討論度很高的膠原蛋白植入劑，到底具有哪些優勢？可以運用在哪些部位的治療？來聽聽專業醫師的現身說法！

填充又刺激再生 治療範圍廣泛

膠原蛋白植入劑，相較於其他針劑具有哪些優勢？李久恆醫師說明，膠原蛋白具有高度相容性，且有生物分解性，不會永久停在植入部位，施打後當下會有立即填充效果，除了達到改善輪廓線條，還能增加肌膚的飽滿度，並持續刺激膠原蛋白增生，治療部位相當廣泛，包含夫妻宮、蘋果肌、眼周、唇周甚至脖紋。一般維持時間約8～12個月，實際則會因個人體質、生活習慣、植入深度、醫師技術等因素有所差異。

不易吸水腫脹 適用於眼周

眼周是最容易顯老的部位，當膠原蛋白流失，肌膚失去彈力，就會出現細紋、下垂、凹陷等情形，張長正醫師說明，膠原蛋白植入劑運用在眼周，最大的優點就是能誘導膠原蛋白增生和淡化黑眼圈，相較於其他材料更適合用於眼周，許多患者接受單次治療後，就有相當高的滿意度。

薛乃維醫師表示，膠原蛋白除了填充外，也具有拉提的作用，當眼周的膠原蛋白及脂肪流失，就會使得眼窩變凹、眼睛下垂看起來無神，針對上眼瞼的老化，治療上會施打在眉尾、眼尾，具有不吸水的特性，術後不會有特別的腫脹感，一週內不要到高溫場所如泡溫泉。

王興良醫師補充說明，過去在治療眼下黑眼圈、淚溝問題，多會施打玻尿酸，但可能會出現位移、毛毛蟲現象或是騰德爾效應副作用，而膠原蛋白是一種營養針，能夠分解，之後變成胺基酸，最後會形成自己的膠原蛋白，也能增加皮膚厚度，達到修飾血管型黑眼圈效果，膠原蛋白胺基酸會抑制黑色素形成，對於凹陷型的淚溝也可以改善。施打後一週不要大力眨眼，或是做浮誇表情，通常施打後1.5～2個月能看到改善，術後2個月可以再回診評估是否要再補打。

填充臉部凹陷 又能T字建構輪廓

過了25歲後，肌膚的膠原蛋白會快速流失，造成臉部支撐力下降，出現凹陷及紋路。上臉的老化包含夫妻宮凹陷、眉毛下垂、淚溝、蘋果肌流失。許惠翔醫師說明，因膠原蛋白質地和顏色關係，施打後可以校正膚色，很適合膚色暗沉的人，它也是營養補充劑，不僅能增加肌膚膨潤感，還可以改善膚質，施打後還能持續刺激膠原蛋白增生，以長期來說，維持效果更勝於玻尿酸。

東方人的臉型輪廓，在T字輪廓會顯得不夠立體，李冠穎醫師說明，近年來很受關注的T字輪廓美化，就是針對於東方臉型進行針劑微整，包含額頭、眉頭、鼻子及下巴，以膠原蛋白注射將原有的不足補強，建立足夠的組織支撐，使輪廓更加飽滿。李醫師特別提醒，T字區塊的治療屬於高風險區，施打的醫師需要熟識血管，一定要慎選有經驗的醫師。

口周、脖紋都適用 解決細微老化問題

嘴唇是臉部表情最多的地方之一，長期使用加上老化就會逐漸變薄，並進一步出現乾扁、內陷、紋路及嘴角下垂等問題。口周老化現象包含人中會拉長變平、唇周紋路多且深變得像酸梅嘴。徐昊醫師建議，能利用注射膠原蛋白來補充流失的軟組織，因每個人年紀及狀況的不同，醫師會個人化量身訂製專屬療程，施打的層次和量、打完的表情是否自然，都考驗著醫師的技術，透過嘴唇及唇周的治療，能使唇周細紋由深變淺、唇下垂變上揚、嘴唇由乾扁變豐潤。

脖紋的多寡除了跟年紀、生活習慣有關，也受基因影響，陳善運醫師表示，比較淺層的紋路，可以施打微量肉毒桿菌放鬆括頸肌，比較深層的脖紋，雖然可以施打玻尿酸來填補，但因為玻尿酸會吸水，術後脖子容易看起來會像戴了條珍珠項鍊，而膠原蛋白具有不吸水的特性，比較不會有這樣的問題發生。不過，因為頸部的皮膚很薄，醫師在推針時要固定且速度不能太快，患者不要期待一次就能完全改善，第一次建議施打7～9分滿，第二次療程再將不足的部分補足。

膠原蛋白合併埋線 效果更佳

當肌膚膠原蛋白流失嚴重，肌膚厚度不足導致下垂，有些人會選擇進行埋線的方式治療，對於這類型的膚況。陳咸伸醫師表示，其實也很適合搭配膠原蛋白合併治療，膠原蛋白能穩定埋線的線體，讓療效更穩定且持久，因每個人的狀況皆不同，治療的先後順序得由醫師評估。術後原則只需要照顧埋線的微創傷口，通常過兩三天傷口就會復原，記得不要做太多表情。

醫師提醒，若已知對膠原蛋白過敏者不適合施打，或是孕婦、哺乳、風濕免疫疾病、皮膚明顯有傷口、蟹足腫體質、凝血功能異常等都不適合。若是有服用抗凝血藥物，術前請告知醫師，才能避免術後問題產生。