防疫不忘運動 別讓酒糟纏上你！

【採訪撰文／Miki；本文感謝黃郁琳醫師提供專業諮詢】

防疫期間別忘了運動，才能提升免疫力！然而，面對高溫、汗水等外界刺激，酒糟患者的膚況總是難以穩定，到底該怎麼辦才好？讓專業皮膚科醫師來為我們指點迷津！

「酒糟」屬於慢性的皮膚發炎，是許多人的心頭大患，臨床症狀包含臉部容易長時間持續泛紅、泛血絲，或是出現類似痘痘的粉刺及小丘疹，嚴重者甚至會在鼻部形成增生性酒糟（鼻瘤），讓患者感覺臉部熱燙、刺痛、發癢，這些感受又時好時壞、時輕時重，情緒總隨著這些主觀症狀起起落落。

黃郁琳醫師指出，舉凡陽光照射、高溫環境、酒精、辛辣或過燙的食物、生活壓力、空氣不流通的密閉空間等，都有可能誘發酒糟症狀，若想讓膚況穩定，就要避免以上這些危險因子，才能避免酒糟纏身。

保養步驟力求簡單 保濕、防曬最重要

「酒糟患者的的保養流程，千萬不要太複雜！」黃郁琳醫師說明，酒糟患者的肌膚確實對保養品、化妝品的耐受度比一般人來得差，所以無論保養或化妝，都建議要以「簡單」為最高指導原則。清潔產品應選擇中性、偏弱酸性的洗面乳，搭配溫涼的水清洗，直到「洗乾淨但不緊繃」即可。洗臉時，應避免過度的搓揉，也不要用過熱的水，以免影響肌膚的屏障能力。

保養步驟則以「保濕」最重要，每次洗臉後，可先輕拍一些適合乾燥敏弱肌的保濕精華液，再上一層含有鎮定、舒緩成份的乳液或乳霜，包含尿囊素、神經醯胺、玻尿酸、維他命B3、維他命B5，都是十分適合酒糟肌的成份。外出時，要做好充分的防曬工作，建議酒糟患者挑選不含香精、刺激類防腐劑的物理性防曬產品，亦可選擇帶有潤色效果的品項，不僅可調校泛紅，也能修飾膚色，讓氣色變得更好，也避免紫外線對肌膚造成傷害。

蠕形蟎蟲 也是酒糟的誘發因子

「酒糟還有一個誘發因子，就是蠕形蟎蟲！」黃郁琳醫師表示，雖然蠕形蟎蟲是每個人皮膚中都存在的寄生蟲，但如果1cm²的單位皮膚面積採出來的蟲量超過20隻，就表示蟲量過多，容易讓酒糟膚況變得不穩定，反覆出現丘疹、膿皰的頻率會比較高，刺痛、乾癢的感受也會比較明顯。想要知道自己臉上是否有蠕形蟎蟲，必須由專業的皮膚科醫師檢驗，但患者可以先觀察自己的肌膚狀態，若察覺到臉上有許多類似粉刺的白色條狀物，卻始終無法清除乾淨，就有可能是蠕形蟎蟲所導致。

「如果已經明顯出現酒糟症狀，那麼只要有採到蠕形蟎蟲，無論數量多少，只要針對蠕形蟎蟲進行治療，酒糟的症狀都能獲得改善。」黃郁琳醫師指出，目前主流的治療方法仍以新型外用藥膏為主，該款藥膏具有「殺死蠕形蟎蟲」、「調節發炎反應」兩大功效，特別適合酒糟患者使用。不過，部分患者在剛開始使用時，可能會有丘疹增加、刺癢感變得明顯等初期惡化反應，因此可利用質地稍濃稠的乳液來幫助稀釋，不僅更容易與藥膏混合，藥物的滲透、吸收也較不會被干擾。待酒糟症狀緩解，就可以不必再用乳液稀釋，只要在洗臉後輕拍化妝水、保濕精華液或乳液，等到保養品確實吸收之後，再直接塗上藥膏即可。

若要揮汗運動 記得隨時為肌膚降溫

近來台灣疫情趨緩，政府祭出三倍振興卷、農遊券、藝Fun卷刺激國內消費，也有「動滋卷」鼓勵民眾購買運動用品，讓不少人都回到健身房或戶外運動。但是喜歡運動的酒糟患者，又該如何照護肌膚呢？

黃郁琳醫師表示，酒糟肌膚敏感、脆弱，應該盡量避免汗水、熱氣停留在臉上太久，因此比起在戶外爆汗運動，在室內健身房、游泳池等較涼爽的環境運動，對酒糟患者是較好的選擇。運動時，可隨身攜帶濕手帕、濕毛巾或純水濕紙巾，不僅能較能將汗水移除乾淨，也能隨時幫助肌膚降溫。

酒糟也能做雷射！前提是膚況要穩定

除了酒糟之外，許多患者臉上也會有斑點、細紋等其他瑕疵，也會希望解決泛紅困擾，但酒糟肌究竟能不能做雷射？黃郁琳醫師的答案是「可以」，但前提是要先確認臉上是否有過多的蠕形蟎蟲寄生，如果有，就應該優先處理蠕形蟎蟲的問題。等到酒糟症狀獲得控制，經由專業醫師評估可行，便可施打脈衝光、染料雷射來改善泛紅，或利用破壞性較小的雷射處理局部斑點，都能為酒糟患者帶來不少好處。

最後，黃郁琳醫師也提醒讀者，酒糟肌膚禁不起過度的刺激與傷害，別人試過有用的產品，用在自己身上未必有效，因此千萬別自己買藥或聽信偏方，或是隨意選購朋友介紹的保養品。曾有患者誤買到治療濕疹用的類固醇藥膏，儘管使用後確實會有鎮靜、退紅的感覺，但一旦藥效退了，症狀又會反彈回來，迫使患者提高藥膏用量，導致酒糟症狀如同滾雪球一般，變得愈來愈嚴重，實在不能大意。因此，接受正規皮膚科醫師的診斷及治療，遵從醫囑使用正確的藥物，才是長遠擊退酒糟的上上之策喔！





黃郁琳 醫師

經歷：黃郁琳皮膚科診所院長｜國立陽明大學醫學士｜台灣皮膚科醫學會專科師｜台北榮總皮膚科專科醫師｜台灣醫用雷射光電學會會員｜玉里榮民醫院內科醫師｜教育部部定講師｜陽明大學約聘講師｜天母羅氏皮膚科主治醫師

專長：一般皮膚病｜老人皮膚病｜小兒皮膚病｜婦女皮膚病