天氣漸熱 該如何避免酒糟復發？

【採訪撰文／Mik；本文感謝黃勇學醫師、施百潤醫師、安喬老師提供專業諮詢】

天氣漸熱，許多人的肌膚開始變得敏感脆弱，不僅泛紅、起疹子，甚至連酒糟肌都被誘發！面對諸多危險因子，我們究竟該如何避免酒糟復發呢？

20SKIN醫美集團醫療藝術總監—安喬老師表示，夏天到來，溫度每上升1度，皮脂分泌量就會上升10%，許多人的膚況開始變得不穩定、不協調，被許多小問題困擾著，往往卻認為這只是單純的過敏或痘痘，而忽略了「酒糟」的可能性。其實，「酒糟」特別好發在高溫氣候，今年夏天又特別炎熱，這對酒糟患者來說，可能就是惡夢的開端。想要重建皮膚正常的生理狀態，應該回歸問題本質，尋找專業皮膚團隊醫師的意見。

酒糟肌是一種慢性發炎 易受高溫誘發

施百潤醫師指出，「酒糟」是一種慢性發炎疾病，好發於T字部位，常見於兩頰、鼻子、下巴等位置。氣溫的上升會提高皮脂腺的出油量，而台灣的夏天悶熱、潮濕，特別容易讓皮脂腺過度分泌，導致出油量增加阻塞毛孔，使粉刺變多，促使蠕形蟎蟲（demodex）和細菌滋生，讓肌膚容易產生紅腫、乾燥、刺痛等發炎反應，囊腫、膿皰便隨之產生。如果本身屬於皮膚障蔽較差的敏感肌或酒糟膚質，更會受到高溫影響，引發一連串的免疫發炎反應。以外觀、型態來區分，酒糟主要可分為「血管擴張型」、「丘疹膿皰型」、「鼻瘤型」、「眼睛型」等四種。

▸▸ 血管擴張型：

因微血管擴張在皮膚表面形成短暫的潮紅，嚴重者可能演變為持續性紅斑，不容易自然消退。

▸▸ 丘疹膿皰型：

好發於臉部中軸部位，外觀類似青春痘或粉刺。

▸▸ 鼻瘤型：

由於肌膚長期處於發炎狀態，導致軟組織、皮脂腺異常增生，在鼻頭出現紅腫、球狀的異常隆起。

▸▸ 眼睛型：

少數患者的眼睛周圍會產生發紅、刺癢、異物感、灼熱感等不適，初期表現為結膜發炎，若沒有及時治療，可能演變為角膜炎或結膜表面破損。

「這四種酒糟類型可能單一出現，也可能合併多種類型一起發生，所以在治療、保養上都要特別小心謹慎。」施百潤醫師說明，酒糟也可能和青春痘、脂漏性皮膚炎等其他皮膚疾病混合表現，這些都會增加病況的複雜度，要擬定正確且合適的治療計劃，對醫師來說也是不小的挑戰。

治療酒糟 應善用藥物、雷射來穩定膚況

黃勇學醫師強調，由於酒糟的誘發因子相當多，包含體質遺傳、自體免疫疾病、情緒壓力、過度刺激的飲食、蠕形蟎蟲增生、紫外線引起的皮膚老化，這些都與長期的表皮屏障缺損有關。「所以，想要徹底治療酒糟肌，應該要從兩大面向著手，第一是『保養』，建立皮膚的健康生理狀態，第二才是正確的『治療』！」首先，酒糟肌不可過度清潔，應選擇低皂鹼產品，保養則要使用低過敏、抗發炎、具修復功能的產品，藉以重建表皮屏障。

治療方面，主要分為「外用藥物」與「光電雷射」兩種，相互搭配效果更好。若酒糟正處於急性期，可選擇Metronidazole、過氧化苯、新型除蟎蟲藥膏（ivermectin）等藥物，用以抑制出油量，達到減少蠕形蟎蟲、抗發炎的效果；當酒糟獲得緩解、進入穩定期，則可利用含有第三代Ａ酸成份的藥物，維持毛細孔通暢，進一步抑制細菌、黴菌、蠕形蟎蟲的過度增生，減少發炎反應，降低復發機率。

除了藥物治療以外，若能合併雷射光電的簡單療程，更可穩定膚況。「藍光照光、1064長波雷射」可抗菌、降低出油量、減少蠕形蟎蟲、抗發炎；「ALA皮脂腺感光劑+紅光治療」，可抑制油脂分泌，並且改善發炎、泛紅問題，有效提升膚質。

當短期治療告一段落，還必須配合長期的保養工作，才能降低復發機率。在保養品方面，黃勇學醫師建議選用具有低敏、保濕、鎮靜、舒緩功效的修護霜，讀者可觀察產品成分，含有咖啡因、甘草酸二鉀、菸鹼醯胺、尿囊素可抗發炎、調理肌膚；神經醯胺可修復皮膚屏障；乳油木果油、向日葵花籽油、甘油、玻尿酸則可充分保濕，都能讓膚況更加穩定。

此外，施打「血管型雷射」可改善血絲增生，「755蜂巢皮秒透鏡」可刺激膠原蛋白新生，增加皮膚厚度及抵抗力，同時改善泛紅膚質、淡化色素斑，對於酒糟肌的長期養護也特別有幫助。

照護酒糟肌 清潔、保養、飲食、作息缺一不可

酒糟患者的皮膚較為敏感脆弱，因此應避免過度的去角質，日常清潔應捨棄磨砂類、顆粒狀產品，而以泡沫、慕斯產品為主，並特別選擇「低皂鹼」、「低敏」成份的保水產品。洗臉時，應使用接近室溫的涼水拍洗、潑洗，力道務求輕柔，洗完後再用毛巾輕輕壓乾，避免大力的搓洗或摩擦，才能避免誘發酒糟症狀。

在保養品的選擇上，建議選擇具有鎮定、退紅效果，以及含有修復成分的低敏保濕乳液或乳霜；平時白天應做好撐傘、戴帽子等物理性防曬，減少直接暴露於日光下的時間，同時搭配中高係數（SPF35、PA+++以上）的清爽型防曬乳，若有潤色效果更好，用以直接取代粉底液，減少化妝品的化學刺激，這些都能讓酒糟肌得到完善的照護。

飲食方面，則要避免辛辣、油炸、高熱量等食物，也不要飲用熱湯、酒精類飲料，同時維持作息規律、睡眠充足，更要懂得減壓，避免情緒過大的波動，都是提升自身免疫力的好方法。只要身體健康，脆弱、敏感的肌膚也會自然強健。

配合醫師治療 才能找回光滑美肌

安喬老師認為，酒糟雖然難以根治，但只要選對專業、合格的皮膚科醫師，由醫師診斷、給予治療及保養的建議，雙管齊下必然能重建皮膚的健康，提高皮膚的防禦力。所以，只要耐心配合醫師，加上生活習慣的調整，避免危險因子，相信都能順利康復，找回昔日平滑的好膚質！





安喬 老師

經歷：20SKIN醫美集團醫療藝術總監｜新中式美學創始人｜弘光科技大學業界專家教師｜法國高德美藥廠業界講師｜德國莫氏藥廠業界講師





黃勇學 醫師

學經歷：20SKIN醫美集團醫療技術總監、20SKIN四季診所院長、二林皮膚科診所院長｜中華民國皮膚科專科醫師｜中華民國醫用雷射醫學會會員｜台灣美容醫學皮膚科醫師｜台中榮總醫美中心特約主治醫師｜2009年財訊雜誌全台二十大排隊名醫





施百潤 醫師

學經歷：20SKIN皮膚科主治醫師｜中國醫藥大學醫學士｜中華民國醫用雷射醫學會員｜舒顏萃認證醫師｜755蜂巢皮秒雷射認證醫師｜中國醫學大學附設醫院家醫科專科醫師