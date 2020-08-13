脂肪大敵！消脂針消滅你的雙下巴

【文／宋正宇醫師；整理／Evelyn】

雙下巴對於許多人來說是一種困擾，有雙下巴看起就會覺得臉胖、臉沒有線條，尤其是現代人習慣低頭使用3C，更容易造成脂肪堆積在下巴處，也使得雙下巴不再是胖子才有的專利，而除了低頭，老化和肥胖也是雙下巴形成的原因之一，但雙下巴到底要如何解決？讓宋正宇醫師來為大家解答！

Q.雙下巴能以哪種方式治療？

過去雙下巴大多都是以侵入式的抽脂手術來處理，而消脂針的出現讓許多人紛紛轉而選擇消脂針，而消脂針又是什麼呢？宋正宇醫師表示，我們人體的膽汁中的一個成分為「去氧膽酸」，專門分解油脂，消脂針的概念來自於此，消脂針主要成分為「去氧膽酸」，是經台灣衛福部TFDA核准適應症──「用於改善成人頦下脂肪堆積所致的中度至重度隆起或肥厚的外觀」，注射後可破壞皮下脂肪細胞膜，再被身體免疫中的巨噬細胞吞食後代謝，達到脂肪數目減少，而且是永久去除脂肪，也可刺激真皮層中纖維母細胞增生膠原蛋白，因此不需要擔心脂肪去除後造成的肌膚鬆弛。

Q.消脂針治療的時間需要多久呢？

依照嚴重程度有所不同，一般平均在30～40分鐘，術前須先評估雙下巴脂肪所堆積的部位以及堆積的量，接著劃線、貼上專用的標示轉印貼紙，並避開顏面神經的分支，避免注射到神經上，總共需要注射30～50個點、每1點間隔1公分、垂直進針且每一針施打0.2ml，因此需要找有經驗及合格的醫師較有保障，因為注射的劑量和入針的深度、距離等都要拿捏的非常精準，術後會有良好的效果。

Q.雙下巴需要治療幾次？

依照嚴重程度有所不同，輕度雙下巴約2次療程、中度雙下巴約4次療程、重度雙下巴約6次療程，每次療程間需隔1.5個月，注射後第一次約1.5個月可看到效果。術後3～5天會出現腫脹情形，7～10天腫脹會完全消失。

醫師小叮嚀

無論是什麼哪種因素造成的雙下巴，術前都必須經由醫師評估，才能確認哪一種療程比較適合。因為有些人可能是因為下巴過短或後縮，而造成下巴過於肥厚，則可能需要藉由玻尿酸填充來延長下巴體積，或是以其他的下巴手術來感善，才能真正的治本。





宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗