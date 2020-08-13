「淚溝填補+保水針」明亮眼周更迷人

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聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Miki；本文感謝陳明如醫師提供專業諮詢】

眼周肌膚容易乾燥缺水，若沒有在輕熟齡階段適度養護，遲早要面臨顯老的命運！如此脆弱的部位，該如何細心呵護呢？讓專業醫師來告訴我們吧！

Q.眼周為何容易顯現老態？

一般人從25歲開始，膚況就會開始走下坡。先天條件上，眼周肌膚的厚度僅有臉部的三分之一，顯得特別薄且脆弱，也因為皮脂腺分布得較少，容易乾燥缺水而產生細紋；在後天方面，眼睛是靈魂之窗，許多臉部表情都需要眼周肌肉的活動，加上空氣污染容易誘發呼吸道、皮膚過敏，也會導致黑眼圈的產生。此外，經常熬夜、飲食含鈉量太高，會造成眼周水分滯留而浮腫，長時間使用3C產品，則會讓上提眼肌變得疲勞、鬆弛，此時如果又疏於眼周保養，「先天不足，後天失調」的結果就是讓眼周肌膚提早面臨下垂、鬆弛、細紋，進一步讓整張臉蛋顯露出老態。

Q.如何拯救惱人的眼周問題？

要拯救惱人的眼周困擾，首先要確認眼周面臨了何種問題，才能對症下藥，各個擊破。

〈1〉浮腫：

因哭泣造成的短暫浮腫，可適度冰敷來消退；因喝酒、熬夜、吃太鹹造成的浮腫，可利用冷敷、熱敷交替，促進眼周水分的代謝。

〈2〉黑眼圈：

黑眼圈的成因主要有三，第一是色素沉澱，第二是過敏問題導致血液循環不佳，第三則是淚溝。若原因是過敏，建議優先處理過敏問題，並搭配熱敷，促進血液循環；若是因體質、遺傳、慢性皮膚炎、不恰當的卸妝保養習慣所導致的色素沈澱，則可利用淨膚雷射、皮秒雷射來淡化色素。

〈3〉淚溝：

淚溝是眼角內側往耳垂方向形成45°C角的溝槽，是因為眼下脂肪往下掉、膠原蛋白流失所造成。在某些光線角度下，溝槽形成陰影，會讓黑眼圈看起來更嚴重，以填充物撫平淚溝不僅能美化膚質，也能達到淡化黑眼圈的效果。

〈4〉眼袋：

想要根除眼袋，手術是最有效的選擇，若僅屬於輕度眼袋，則可在眼周外圍的凹陷處填補小分子玻尿酸（保水針），讓眼袋埋在玻尿酸當中，做到完美的撫平及修飾。

〈5〉鬆弛、細紋：

因皮脂分泌變差、提眼肌力道減弱，以及眼皮下垂所導致的眼周鬆弛與細紋，可利用電波拉提來刺激膠原蛋白新生，使皮膚增厚、光澤顯現，細紋自然消失不見；亦可在眼周處施打小分子玻尿酸（保水針），增加皮膚保濕性，搭配少許肉毒桿菌素撫平細紋，回復彈性平滑的肌膚。


陳明如 醫師

學經歷：維格醫美診所（竹北）主治醫師｜中山醫學大學醫學系畢業｜林口長庚醫院一般內科暨高齡醫學科主治醫師｜國家衛生研究院高齡醫學訓練研究員醫師｜中華民國內科醫學會會員｜中華民國美容醫學會會員

專長：微整隆鼻、下巴、夫妻宮、全臉提拉｜玻尿酸微整型注射治療（補淚溝、豐頰、豐唇、法令紋去除、蘋果肌、太陽穴、眉間皺紋、隆鼻及下巴、臉部全臉）｜電波拉皮、音波拉皮｜肉毒全臉除皺瘦小腿｜雷射與脈衝光治療

【更多精采內容請見《醫美時尚109年8月號》】

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