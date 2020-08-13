「聚焦超音波減脂&消脂針」大解析

【採訪撰文／Miki；本文感謝余明螢醫師提供專業諮詢】

又到了去海邊玩水的時候囉！你的身材已經準備好了嗎？如果還沒，不妨善用醫美療程來減脂，讓你的體態更迷人，美照拍不完！

Q.聚焦超音波減脂的原理是什麼？

聚焦超音波減脂是一種「熱能治療」，作用原理是利用高強度的聚焦超音波在皮下13mm的脂肪層形成聚焦點，以熱能來破壞脂肪細胞，單格治療的能量最高可達到650J，同時具備獨特的5℃冷卻系統，可即時利用探頭冷卻皮膚表面，不僅溫和、舒適，治療過程也無需敷麻藥，屬於安全、非侵入性的療程。

聚焦超音波減脂適用於腰腹、臀部、手臂、大腿、小腿等局部肥胖部位，若本身已十分纖細，只是對局部線條不滿意，也相當適合接受此療程。

Q.消脂針和聚焦超音波減脂有什麼差異？

消脂針的主要成分氧膽酸鈉（Deoxycholate），原理是讓藥物作用於淺層脂肪，增加細胞膜接受體對胰島素的敏感度，破壞、乳化脂肪細胞後，讓脂肪經由肝臟代謝、排出體外，達到消除脂肪的效果。根據統計，每次注射可以減少約10%的脂肪細胞，完整療程約需三次，也很適合局部肥胖，希望適度雕塑、修飾身體曲線、改善雙下巴，又不想接受抽脂手術的消費者。此外，針對橘皮組織、抽脂後皮膚表面不平整等問題，也能利用消脂針來改善。

Q.如何搭配療程，才能讓減脂效果更好呢？

「聚焦超音波減脂」不僅可破壞皮下脂肪組織、促進脂肪代謝，還能誘發膠原蛋白的收縮及增生，所以在療程當下，治療部位就能感受到緊緻而服貼；若特別在意雙下巴、嘴邊肉這些脂肪易囤積的部位，可再搭配「消脂針」療程，破壞、溶解淺層脂肪的脂肪細胞，改善肉肉臉的困擾。

若想同時接受「聚焦超音波減脂」和「消脂針」這兩項療程，建議與專業醫師充分溝通，由醫師針對個人身體條件規劃療程，不僅效果加乘，更能看見曲線完美雕塑，讓你輕鬆享瘦，大秀身材不是夢！





余明螢 醫師

學經歷：台中艾芙蘿診所院長｜北港媽祖醫院泌尿科主治醫師｜安南醫院泌尿科主治醫師｜泌尿科專科醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜美容醫學醫學會會員｜DEKA蒙娜麗莎原廠訓練認證醫師｜婦女泌尿專家認證醫師｜ECAMS歐洲美容外科學院訓練認證醫師｜ICSG國際私密美型整型醫學會會員

專長：女性私密處治療｜醫學美容治療：雷射、脈衝光、肉毒注射及微整形