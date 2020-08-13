快訊

國會助理共諜案 陸方指示吸收柯建銘隨扈取得大選情資

WBC／經典賽傳改至2023年 與12強同年度舉行

「聚焦超音波減脂&消脂針」大解析

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝余明螢醫師提供專業諮詢】

又到了去海邊玩水的時候囉！你的身材已經準備好了嗎？如果還沒，不妨善用醫美療程來減脂，讓你的體態更迷人，美照拍不完！

Q.聚焦超音波減脂的原理是什麼？

聚焦超音波減脂是一種「熱能治療」，作用原理是利用高強度的聚焦超音波在皮下13mm的脂肪層形成聚焦點，以熱能來破壞脂肪細胞，單格治療的能量最高可達到650J，同時具備獨特的5℃冷卻系統，可即時利用探頭冷卻皮膚表面，不僅溫和、舒適，治療過程也無需敷麻藥，屬於安全、非侵入性的療程。

聚焦超音波減脂適用於腰腹、臀部、手臂、大腿、小腿等局部肥胖部位，若本身已十分纖細，只是對局部線條不滿意，也相當適合接受此療程。

Q.消脂針和聚焦超音波減脂有什麼差異？

消脂針的主要成分氧膽酸鈉（Deoxycholate），原理是讓藥物作用於淺層脂肪，增加細胞膜接受體對胰島素的敏感度，破壞、乳化脂肪細胞後，讓脂肪經由肝臟代謝、排出體外，達到消除脂肪的效果。根據統計，每次注射可以減少約10%的脂肪細胞，完整療程約需三次，也很適合局部肥胖，希望適度雕塑、修飾身體曲線、改善雙下巴，又不想接受抽脂手術的消費者。此外，針對橘皮組織、抽脂後皮膚表面不平整等問題，也能利用消脂針來改善。

Q.如何搭配療程，才能讓減脂效果更好呢？

「聚焦超音波減脂」不僅可破壞皮下脂肪組織、促進脂肪代謝，還能誘發膠原蛋白的收縮及增生，所以在療程當下，治療部位就能感受到緊緻而服貼；若特別在意雙下巴、嘴邊肉這些脂肪易囤積的部位，可再搭配「消脂針」療程，破壞、溶解淺層脂肪的脂肪細胞，改善肉肉臉的困擾。

若想同時接受「聚焦超音波減脂」和「消脂針」這兩項療程，建議與專業醫師充分溝通，由醫師針對個人身體條件規劃療程，不僅效果加乘，更能看見曲線完美雕塑，讓你輕鬆享瘦，大秀身材不是夢！


余明螢 醫師

學經歷：台中艾芙蘿診所院長｜北港媽祖醫院泌尿科主治醫師｜安南醫院泌尿科主治醫師｜泌尿科專科醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜美容醫學醫學會會員｜DEKA蒙娜麗莎原廠訓練認證醫師｜婦女泌尿專家認證醫師｜ECAMS歐洲美容外科學院訓練認證醫師｜ICSG國際私密美型整型醫學會會員

專長：女性私密處治療｜醫學美容治療：雷射、脈衝光、肉毒注射及微整形

【更多精采內容請見《醫美時尚109年8月號》】

延伸閱讀

濕胖的人多膚色偏白 為什麼缺乏肌肉的人容易濕胖？

專利在行產業啟航／手持式超音波化身診斷助攻手

男子腳靜脈曲張10年腫脹麻痛 微創勾除手術治療改善

夏日低卡輕食這樣做！營養師教你做出三道減脂懶人餐

相關新聞

天氣漸熱 該如何避免酒糟復發？

天氣漸熱，許多人的肌膚開始變得敏感脆弱，不僅泛紅、起疹子，甚至連酒糟肌都被誘發！面對諸多危險因子，我們究竟該如何避免酒糟復發呢？

脂肪大敵！消脂針消滅你的雙下巴

雙下巴對於許多人來說是一種困擾，有雙下巴看起就會覺得臉胖、臉沒有線條，尤其是現代人習慣低頭使用3C，更容易造成脂肪堆積在下巴處，也使得雙下巴不再是胖子才有的專利，而除了低頭，老化和肥胖也是雙下巴形成的原因之一，但雙下巴到底要如何解決？讓宋正宇醫師來為大家解答！

「淚溝填補+保水針」明亮眼周更迷人

眼周肌膚容易乾燥缺水，若沒有在輕熟齡階段適度養護，遲早要面臨顯老的命運！如此脆弱的部位，該如何細心呵護呢？讓專業醫師來告訴我們吧！

「聚焦超音波減脂&消脂針」大解析

又到了去海邊玩水的時候囉！你的身材已經準備好了嗎？如果還沒，不妨善用醫美療程來減脂，讓你的體態更迷人，美照拍不完！

「膠原蛋白注射」升級妳的私密美麗與健康

許多女性隨著年紀增長，私密處開始出現問題，尤其是生產過後更為明顯，漏尿、夜頻尿、乾澀、暗沉等問題一一出現，私密處老化是許多女性都會面臨的問題，但又難以啟齒，究竟該怎麼辦呢？本期邀請婦產科權威「蘇棋楓醫師」來解決女性說不出口的私密處窘境！

促進毛髮再生 幹細胞來幫忙

禿頭是許多人的外在困擾，根據不同的落髮原因，也有不同的治療方法，除了傳統的藥物治療，其實「幹細胞」也可作為生髮治療的選項之一！

炎炎夏日攻防戰 焦糖的新主張

紫外線無所不在，尤其進入炎熱的夏季，防曬工作更是不可少。除了基本保養之外，其實生長因子也能幫助美白，成為焦糖男女的新主張！

歐美抗老保養新星「補骨脂酚」

以往只要提到抗老的成分多會想到維生素Ａ，但近年歐美開始掀起「補骨脂酚」美容新趨勢，同樣具有優秀抗皺效果，使用在肌膚上卻相對溫和不刺激，不挑膚質皆能使用，因而備受關注，愛美想要皮膚細緻透亮的你，怎麼能不認識它呢！

冠狀病毒也抵擋不了愛美的決心 線上研討會正夯！

冠狀病毒疫情持續延燒著，許多產業因為疫情影響而遭受打擊，而眾多群聚活動更是被迫取消，導致多場國內外醫美專業研討會都因此而停辦，更是影響到醫師相互交流醫美新知與專業技術。不確定疫情究竟到何時才會緩和，因應疫情出現了線上視訊會議，近期許多國內外醫師、專家學者利用線上視訊會議來維持彼此的聯繫、相互交換臨床經驗，讓美的訊息有效傳遞，不再受疫情影響。

「口罩危肌」攻防保養術

新型冠狀病毒疫情全球蔓延，戴口罩、勤洗手已成為最基本的防疫口號。不過，長時間戴著口罩，不僅悶熱不適，更連帶引起許多肌膚問題，如長痘痘、濕疹、酒糟發作等，讓人感到相當困擾。到底，在這個需要戴口罩防疫的非常時期，該如何兼顧美肌保養呢？一起來聽聽專業皮膚科醫師的提點！

疫期長時間戴口罩 小心酒糟纏身

因應新冠病毒疫情，衛福部建議國人平時應勤洗手，出門到密閉式公共場所時配戴口罩，以避免遭到感染。然而，長時間配戴口罩對酒糟肌患者的膚況可能帶來哪些不適？又該如何緩解呢？讓專業皮膚科醫師來解惑！

解救「毛孔粗大」有感對策

毛孔粗大一直是許多愛美人士的困擾，雖然這世上並沒有所謂的「零毛孔」美肌，但大家還是會希望自己的皮膚看起來要細緻、平滑。造成毛孔粗大的原因常見的有老化、日曬、油脂分泌旺盛等，到底該如何才能有效改善毛孔粗大問題呢？這次特別提出預防及治療對策，幫助大家重拾細緻美肌！

熱門新聞

呈現 E.so 的 New Level！瘦子：這次我要做一張自己喜歡的專輯

簡練線條刻劃現代感 回歸本質的純白居所

古典意象悠然流轉 質感韻律交織光影

「膠原蛋白注射」升級妳的私密美麗與健康

促進毛髮再生 幹細胞來幫忙

「淚溝填補+保水針」明亮眼周更迷人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。