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「膠原蛋白注射」升級妳的私密美麗與健康

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／N；本文感謝蘇棋楓醫師提供專業諮詢】

許多女性隨著年紀增長，私密處開始出現問題，尤其是生產過後更為明顯，漏尿、夜頻尿、乾澀、暗沉等問題一一出現，私密處老化是許多女性都會面臨的問題，但又難以啟齒，究竟該怎麼辦呢？本期邀請婦產科權威「蘇棋楓醫師」來解決女性說不出口的私密處窘境！

為何女性私密處會老化？

蘇棋楓醫師表示，女性荷爾蒙是由卵巢產生的，隨著年紀增長，卵巢會開始老化導致賀爾蒙分泌慢慢降低，在外陰部或陰道都能感受到老化現象。美國更年期醫學會統計出來生殖泌尿老化會有三大症狀，第一生殖道症狀，外陰會出現癢痛，第二，泌尿道症狀如頻尿、尿失禁、反覆性膀胱炎，第三性生活困擾，因為第一及第二項問題都會造成行房疼痛、出血甚至性障礙，進而影響夫妻間的情感，過去台灣比較沒這些概念，這幾年婦產科醫師才開始注意私密處的老化問題，並利用複合式療程加以改善。

Check！私密處老化檢測

患者自身感受：當月經出現不規則代表卵巢已開始出現老化，可能會出現私密處經常性反覆發炎、性高潮減退、骨盆腔出現下墜感、頻尿等症狀，建議尋求專業醫師治療。

臨床醫師檢測：醫師會透過病史詢問及理學檢查，包含病患症狀描述、檢查外觀、內診和婦科檢查等，都能看出私密處是否老化。現在國外甚至能以電腦斷層來檢查，看出陰道內的黏膜、肌肉、脂肪等三層是否有萎縮情形。

私密處鬆弛常見的治療方式

凱格爾式運動：凱格爾式運動就是盆底肌運動，是最簡單又最不用花錢的治療方式，許多醫院內都有專人教導如何正確運動來訓練盆底肌肉，同時配合感應式回饋，也就是在陰道內放一顆球透過螢幕來看病患陰道肌肉收縮的狀況。

磁波椅：透過專利高強度聚焦技術，可以深入整個骨盆底區域，新型的磁波椅每次療程只要28分鐘，1次療程就能完成1萬多次盆底肌超極限收縮，療程不需要麻醉、不需要更衣，就可達到盆底肌的強化和治療尿失禁問題。

私密處雷射：主要是利用雷射熱能，藉由熱能加熱刺激陰道周邊膠原蛋白再生重組，達到陰道粘膜組織增厚，還能提升陰道支撐度故而改善漏尿問題，而膠原蛋白新生需要3～6個月，依個人陰道鬆弛程度，治療次數2、3次不等。

膠原蛋白注射：可以在陰道口的地方增加體積填充，讓部位飽滿起來，陰道口的空間會縮小，由3～4指改善至2指左右。或是有些人因年紀或是減重讓外陰鬆弛，可以填充大陰唇，除了膠原蛋白，還可選擇自體脂肪或是PRP。

上述無創的治療方式適合輕中度症狀者，若是很嚴重的患者，就得進行尿失禁手術或是陰道整形手術。蘇棋楓醫師表示，現在的患者對於非侵入療程接受度較高，但老化是持續的，即使治療後症狀還是可能會再次出現，所以建議要持續治療，大約1～2年再次接受治療。

膠原蛋白私密處注射大哉問

Q1.膠原蛋白注射私密處有何好處？

在治療私密處老化，最主要就是要增加膠原蛋白，早期是透過脂肪、PRP注射，現在則能夠將膠原蛋白植入劑直接注射至私密處，立即性補充膠原蛋白，也不用像雷射後還得等待膠原蛋白新生，病患在治療後立即有感覺。許多女性私密處會有暗沉問題，注射膠原蛋白還能同時改善私密處色素沉澱問題。

Q2.沒有明顯的私密處老化問題也能做嗎？

千萬不要等到老化嚴重才來保養！隨著年齡的增長，私密處的膠原蛋白、組織和脂肪都會逐流失，即使還沒到更年期，只要開始有性行為或是生產後，都會加速私密處的老化，對於私密處有不滿意者皆能施打，如同凱格爾運動一樣，不是只有生過小孩才要做。

Q3.療程會痛嗎？術後照顧是否會很麻煩？

施打前會局部施敷麻藥，加上膠原蛋白植入劑本身含麻藥，能夠減低治療過程中的疼痛不適。蘇棋楓醫師建議使用鈍針注射，只要一個入針點，就可以將膠原蛋白分布至多個區域，能減少入針次數，傷口更少，簡化治療，術中舒適術後滿意

Q4.療程要注意的事項？

任何年齡想要做都可以施打，以蘇棋楓醫師的經驗，施打完六個月都能感受到療程效果，一般來說療程可以維持6個月～1年左右，初次施打需要比較大的劑量，一般建議六個月後回診看情況增加劑量，之後使用劑量會越來越少，再次治療的時間也會越來越延長。孕婦、月經週期間、服用抗凝血劑、糖尿病及外陰感染者皆不能施打。建議月經結束後2～3天來做，術後一個禮拜不能性行為、泡澡和激烈運動，術後使用止痛藥和抗生素避免感染。

醫師小叮嚀

私密處年輕化是近幾年來很夯的事情，根據統計顯示高達90％的人會在意私密處外觀，40％的人會接受私密處治療，代表現在人越來越在意私密處保養，蘇棋楓醫師提醒，膠原蛋白注射效果並非永久性，想要維持療程效果必須需持續性施打。私密不再是難以啟齒的事情，除了在意臉部漂亮，同時也要在意第二張臉，保養好私密處，才能兼顧漂亮與健康！


蘇棋楓 醫師

學經歷：光田綜合醫院婦女泌尿科主任及整美中心醫師｜中興大學組織工程與幹細胞再生醫學博士｜台灣婦產科醫學會專科醫師｜中華民國醫學美容醫學會專科醫師｜台灣婦女泌尿曁骨盆鬆弛醫學會專科醫師｜中山醫學大學醫學系｜教育部部定醫學院講師

專長：私密處膠原蛋白增生治療｜陰道鬆弛治療｜更年期綜合症陰道｜萎縮治療｜私密線雕收緊｜私密脂肪填充｜骨盆底結構鬆弛修｜修復性手術治療｜尿失禁及骨盆脫垂手術治療｜私密處外觀結構美化手術治療

【更多精采內容請見《醫美時尚109年8月號》】

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