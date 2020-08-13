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促進毛髮再生 幹細胞來幫忙

聯合新聞網 / 醫美時尚

【整理／編輯部】

禿頭是許多人的外在困擾，根據不同的落髮原因，也有不同的治療方法，除了傳統的藥物治療，其實「幹細胞」也可作為生髮治療的選項之一！

頭髮的生長週期分為生長期、退化期、休止期，在正常情況下，約有90%的頭髮處於「生長期」，5～10%處於「退化期」，而處於「休止期」的頭髮，每天會掉落50～100根，這是屬於正常的新陳代謝。由此可知，每個人每天都會落髮，只是如果發現落髮的數量超過平均值太多，就要留意是否有禿頭危機找上門了。

落髮成因多須由專業醫師評估、治療

據衛福部統計，在台灣25～65歲民眾中，有多達360萬人面臨禿頭的困擾，近年來更有年齡下修的趨勢，因此坊間改善落髮、促進生髮的產品和療程愈來愈多。一般而言，落髮的類型可分為遺傳性落髮的「雄性禿（遺傳性落髮）」、「休止期落髮」、「圓形禿（俗稱鬼剃頭）」等三種。

〈1〉雄性禿

由於體內雄性荷爾蒙使毛囊無法順利成長，甚至導致毛囊萎縮，常以髮際線退後的M型禿開始落髮，逐漸延伸到頭頂、髮旋位置。雄性禿可利用口服藥物、擦外用生髮水等方式治療，症狀惡化者則可藉由植髮重新分配毛囊，讓落髮區域再度長出毛髮。

〈2〉休止期落髮

成因包含過度節食、內分泌改變、壓力過大、懷孕分娩、營養缺乏等，使得生長期的頭髮轉為休止期頭髮，因而導致落髮。休止期落髮無需特別治療，只要保持良好的生活作息，約6～9個月後即可恢復正常髮量。

〈3〉圓形禿

通常來自壓力過大、生活習慣驟變、荷爾蒙變化、新陳代謝紊亂等因素，因自體免疫系統失調導致，由一塊或多塊圓形的區域脫髮而得名。圓形禿不會造成毛囊破壞，一般而言無需特別治療，多數患者可在一年內痊癒，但仍建議由專業醫師診斷，以免導致落髮變得更嚴重。

無論哪一種類型的禿頭，都必須由醫師評估，才能獲得合適的治療建議。現在針對雄性禿和圓形禿的患者，亦可利用「低能量雷射」照射頭皮來增進毛囊健康，或是採用一種稱為「中胚層育髮術」的毛囊再生技術，將PRP生長因子輸送來刺激毛囊再生，提高毛髮的存活率。

促進毛囊幹細胞活化 可達生髮效果

除此之外，也能利用「幹細胞療法」來治療。毛髮的毛囊中存在著幹細胞，這些幹細胞有如微小的生長中心，與毛髮的生長息息相關，有研究發現，利用塗抹、注射等方式，讓毛囊吸收幹細胞萃取物，就有機會重新啟動這些不再分化的幹細胞，誘發萎縮的毛囊生長，恢復為健康的結構。

多年前，已有生技公司以脂肪間質幹細胞培養出生長因子，促進毛髮角囊細胞的分化，讓毛髮重新生長，臨床上的成功案例，約需半年到一年以上的治療時間，儘管無法完全根治，依然能有效延緩落髮時間。然而，這僅限於毛囊依然存活的狀態，如果已達到第五期以上的嚴重禿頭，就較難利用幹細胞療法促進生髮，可見治療效果取決於落髮的嚴重程度，愈是輕微、早期，治療效果自然愈好。

台北榮總團隊 讓毛髮再生研究有新突破

2019年，毛髮再生的研究又有了新突破。台北榮總的研究團隊透過小鼠實驗發現，只要給予皮膚適當拉扯的張力刺激，再使之放鬆，就能夠誘發幹細胞活化，促進毛髮再生。

台北榮總皮膚診斷科主任陳志強指出，將小鼠部分毛髮剃除後，正常情況下約需一個月才會重新長出毛髮，而研究團隊設計了一款「皮膚拉撐裝置」，針對剃毛部位的皮膚進行拉撐，給予適當強度、天數的張力刺激，發現能夠誘發小鼠的免疫反應、活化毛囊幹細胞，進一步吸引吸引巨噬細胞聚集、分泌生長因子，協助、毛髮修復，達到促進毛髮再生，相關研究結果已刊登於國際期刊《自然通訊》。

這樣的生長機轉，未來若能應用於人類的頭皮和毛髮，就有機會結合藥物、雷射或其他相關生髮治療，造福禿頭患者，以及苦於髮量過少的族群，可說是再生醫學的新契機。儘管一般傳統的植髮手術不會被完全取代，但幹細胞療法應用於生髮技術的發展，依然令人十分期待。

想要秀髮強健 頭皮養護工作不可少

想要強健、豐盈的秀髮，其實頭皮的保養工作非常重要，平時就要維持充足睡眠、正常作息，洗頭時避免過度清潔，不以指甲用力抓頭皮，外出時戴上帽子，做好頭皮的物理性防曬；飲食方面，多多食用鰻魚、牡蠣、鱈魚子、腰果、杏仁來補充鋅的攝取量，瘦肉、海藻類、深綠色蔬菜中的豐富鐵質，對於健髮也很有幫助。最後提醒讀者，若發現自己有嚴重落髮的問題，千萬別輕忽，應儘速求診皮膚科或相關科別，由醫師確認落髮原因、對症下藥，找到促進毛髮再生的解方，才是頭皮強健、秀髮豐盈的不二法門！

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