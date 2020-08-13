炎炎夏日攻防戰 焦糖的新主張

【撰文／陳庭鵬博士；整理／編輯部】

紫外線無所不在，尤其進入炎熱的夏季，防曬工作更是不可少。除了基本保養之外，其實生長因子也能幫助美白，成為焦糖男女的新主張！

肌膚曬黑的主因：紫外線

皮膚之所以會曬黑或曬傷，主要原因是陽光中的紫外線。當皮膚曝露在過量的紫外線之下，會造成皮下的微血管擴張，將較多的血液帶到皮膚表面來，皮膚因而發紅、變熱；若長期受到紫外光曝曬，則會使皮膚變黑，這是因為紫外光會使正常無色的色素氧化，再活化「酪氨酸酶（tyrosinase）」 ，使得皮膚裡的黑色素（melanin）增加。黑色素是一種黑色或棕色的色素分子，可以保護皮膚細胞的細胞核，在細胞外形成一層過濾紫外線的保護層，因此當黑色素增加，皮膚就會變黑。

紫外線不僅會讓皮膚變黑，如果臉上還伴隨暗沈、膚色不均、斑點瑕疵等問題，更會讓人心煩意亂。觀察坊間的美白產品，多半含有維生素Ｃ、麴酸、熊果素、傳明酸、鞣花酸等，都屬於衛福部公告核准的合法美白成分，主要功效是減少肌膚中的黑色素；而維他命B3及B5、甘草萃取、水飛薊、穀胱甘肽等成分，因具備抗氧化作用，則可輔助抑制黑色素、加強淡化黑色素，讓美白效果更加乘。

生長因子富含修復蛋白 可促進皮膚細胞再生

除了塗抹一般的美白產品，我們也能借助幹細胞生長因子的力量。生長因子可喚醒沉睡的幹細胞，使細胞增生、修復，同時淘汰老廢細胞，也能增加表皮細胞的活性，使皮膚水潤、有光澤，再則可以抗發炎，進而抑止黑色素的沉澱，達到美白效果。在國外的醫療應用上，針對燒燙傷患者、糖尿病患者身上慢性難癒合的傷口，也經常使用生長因子來幫助癒合，以及術後的疤痕修復。

探究其中奧秘，是因為幹細胞生長因子富含許多修復、抗發炎的蛋白，以下這些生長因子，都能促進皮膚細胞的再生及修復。

血管內皮生長因子（VEGF）

◀可刺激肉芽組織血管新生及刺激周邊間接血管生成。

成纖維細胞生長因子（FGF）

◀可促進纖維母細胞及表皮細胞增生。

粒細胞－巨噬細胞集落刺激因子（GM-CSF）

◀可促進傷口攣縮及加速肉芽生成。

第二型轉化生長因子（TGF-β）

◀可抑止發炎的發生及活化纖維母細胞。

血小板起源生長因子（PDGF）

◀可直接剌激內皮細胞，促進皮下血管再生，並促進微血管循環，改善血液供應，呈現白裡透紅的健康膚況。

在美容方面，幹細胞生長因子也有相當多元的應用。舉凡活化膠原及彈力蛋白的合成、增強肌膚的彈性，有效撫平皺紋、改善皮膚乾燥，讓暗沉皮膚看起來具有光澤、澎潤，更能縮小毛孔，護理痤瘡消炎殺菌，恢復皮膚年輕原有的本能。不僅如此，生長因子還能減緩黑色素沉澱、抑制曬傷的皮膚發炎，因此可修護術後肌膚，使疤痕獲得修復，同時防止反黑現象，進一步促進皮膚細胞新生，達到美白、祛斑的效果。

由此可知，生長因子十分適合愛美的民眾，尤以焦糖膚色、皮膚表面坑坑疤疤、有酒糟性皮膚炎的族群，都可搭配水光槍的生長因子煥膚療程，解決以上的肌膚困擾。

接受療程後 日常防曬依然不可少

接受生長因子美容療程後，應多多補充水分，充分地休息、維持均衡正常的飲食，一週內僅使用生理食鹽水清潔臉部；在保養方面，建議使用不含酸類及美白成份的保養品，避免對肌膚產生刺激。當然，「日常防曬」還是保護肌膚的最大關鍵！如需外出，應選用係數適合的防曬乳霜來預防曬黑，也要穿著長袖服裝、撐陽傘來進行物理性遮蔽，若能在出門前塗抹生長因子，也有預防黑色素沉澱的效果。

炎炎夏日來臨，確實做好防曬和保濕的基礎保養，才是讓肌膚白皙透亮、散發自然光采的關鍵。只要準備妥當，面對這場與紫外線的攻防戰，你絕對能夠輕鬆獲勝！





陳庭鵬 博士

喜資生技創辦人暨科研總監｜英國諾丁漢大學生物醫學博士｜國立陽明大學口腔生物所碩士｜致力於成人及胚胎幹細胞、再生醫學、幹細胞生長因子、美容再生醫學等相關領域進行研究與實際應用，曾於香港擔任亞太幹細胞研發副總及科技新報科學顧問