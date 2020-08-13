歐美抗老保養新星「補骨脂酚」

【撰文／Nina】

以往只要提到抗老的成分多會想到維生素Ａ，但近年歐美開始掀起「補骨脂酚」美容新趨勢，同樣具有優秀抗皺效果，使用在肌膚上卻相對溫和不刺激，不挑膚質皆能使用，因而備受關注，愛美想要皮膚細緻透亮的你，怎麼能不認識它呢！

補骨脂酚vs.維生素A

過去十年來，美容界最受歡迎的抗老成分非維生素Ａ(視黃醇)莫屬，對於肌膚的細紋、膚色不均改善顯著，但有光敏性，且容易刺激肌膚，造成泛紅、脫皮、乾癢等缺點，因此皮膚醫學界一直在致力尋求更優質的替代成份。現在已被許多研究證實，「補骨脂酚Bakuchiol」同樣能夠減少細紋、皺紋、色素沉澱等老化問題，且沒有維生素Ａ會產生的不良刺激反應，因而在保養領域逐漸發光發熱。

補骨脂酚是什麼？

「補骨脂酚」也許你聽起來會覺得陌生，它其實是從一種東亞豆科植物「補骨脂」萃取出的天然抗氧化成分。在印度阿育吠陀的草藥療法、中醫早已被廣泛運用，目前已被證實能夠減少因紫外線造成的肌膚傷害，像是紋路、色素沉澱等，具有很好的抗氧化及抗發炎性，能促進皮膚更新。

所有膚質皆適用

因「補骨脂酚」成分溫和、安全且有效，能夠改善紋路、膚色不均、毛孔粗大等問題，也適合所有膚質類型，包含乾性、油性甚至敏感肌，至今已有許多廠商用來當作視黃醇的替代品。本身不具光敏性，如果白天想要塗擦具有抗老化功效的產品，就可以挑選這樣的成分。