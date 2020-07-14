安全天然 高持久、高支撐度「NASHA純粹玻尿酸」

【撰文／Evelyn；本文感謝陳佩軍、陳眉穎、陳瑞鋒、許哲豪、葉斯維、黃琪琛醫師提供專業諮詢】

想到變美、變年輕的微整，你會選擇哪一種？根據醫美時尚2020年讀者問卷數據顯示，玻尿酸仍然是首屈一指的國民醫美療程，一直以來都擁有相當高的詢問度及接受度，術後效果顯著並能看到立即性的改變，而且術後照護容易，一直以來都深受消費者喜愛。但台灣玻尿酸品牌十幾種，該如何挑選最適合自己的玻尿酸呢？

玻尿酸價差大

療程前須先評估品牌安全性

由於醫美市場競爭激烈，因此坊間玻尿酸療程價差很大，許哲豪醫師表示，價差通常來自於玻尿酸品牌和產地、質量，但有些消費者都會先以預算考量為主，因此選擇較便宜的玻尿酸療程，其次才是品牌，但一分錢一分貨，「安全」和「效果」這兩點是最重要的考量，注射至體內的填充物必須具備相當的安全性，才是可靠且值得信賴，千萬不要貪小便宜選擇來路不明的玻尿酸，不但沒變美可能還傷了身體，得不償失！有些玻尿酸雖然便宜，但持久度較差，當玻尿酸吸收後就要再次施打，因此反覆施打下來累積起來的金額未必比較划算。

台灣目前通過衛福部核可的玻尿酸填充劑品牌就多達十多個，但哪一些才是消費主最在意的呢？根據醫美時尚問卷統計顯示，有不少的消費者在意術後效果、穩定度和持久度，陳佩軍醫師分享了多年臨床治療經驗，中高價位的玻尿酸品牌（如純粹玻尿酸、凝膠式玻尿酸跟女神動態玻尿酸），術後效果與持久度相對來說都會比較好，若是喜歡立體度的愛美人士，建議選擇支撐力較好的純粹玻尿酸，NASHA（Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid；非動物性穩定型玻尿酸）專利技術製造，不同於一般市面上的玻尿酸，採用由培養的鏈球菌製造的精純玻尿酸，透過天然交纏穩定化的專利技術，能使玻尿酸的塑形效果更佳，且術後支撐度和持久度都更好。陳瑞鋒醫師補充說明，不同品牌的玻尿酸施打後一開始呈現的效果都是差不多的，但真正的效果是需要經過一段時間才能確認，舉例來說凝膠型玻尿酸可能在術後兩三個月後玻尿酸就會變形或位移，醫師未來施做療程也會越來越難施打，這也是有些人說玻尿酸打久了會越打越不好看的原因，所以建議選擇品質穩定且支撐度佳的玻尿酸，如長年暢銷的NASHA純粹玻尿酸，術後當下和三個月後效果都相當穩定且自然，也不容易發生因玻尿酸支撐度不好而擴散，進而產生納美人鼻或大餅臉的問題。

陳眉穎醫師建議施打玻尿酸時，應選擇長年暢銷、品牌悠久、有大型的研究以及多方的證實的論文，且經過美國FDA、歐盟CE和台灣TFDA三重認證的全球領導品牌，像是「NASHA純粹玻尿酸」就是不錯的選擇，持久度高且穩定的品質，相當令人安心。但需要特別留意的是，有些廠牌會寫「成分被FDA核准」，但實際上只有某個成分經過FDA核准，而產品卻是沒有被核准的，因此在進行療程前需要充分了解產品，千萬別掉進廠商的文字陷阱裡。

預算有限？

能以漸進式治療來變美

老化是全面性的，若是想要有一個相當好的治療效果，其實全臉需要施打很多的玻尿酸，但大多數消費者都有預算上的考量，這該如何是好呢？葉斯維醫師表示，即使在預算有限的狀況下，還是能夠有效的有效治療，術前先與醫師詳細溝通，討論最在意的點（如淚溝、法令紋），先針對在意點特別加強，並在其他部分少量施打，這樣不但改善了最在意的問題點，整張臉的協調度也會比較好。

黃琪琛醫師指出，一般人在中軸線附近的部位，施打完玻尿酸後會能有比較明顯的效果，目前大多數人最常施打玻尿酸的地方是鼻子、下巴、法令紋、淚溝、蘋果肌，這些部位是最容易一眼被看到的，若預算有限的情況下，可以先從這些部位做調整，黃醫師提醒，若預算有考量就先以問題點優先治療，並循序漸進逐次施打，不必強求一次要施打足夠的劑量。

擁有完整的劑型選擇

才能給你全方位美麗

許哲豪醫師提到，市面上的玻尿酸針劑依據不同的玻尿酸濃度、分子大小而有不同效果，質地和支撐度也不一樣，適合施打在不同的部位。而所有的玻尿酸填充劑都是由玻尿酸分子所組成的，但有些品牌在製造過程是有經過「過篩程序」，經過過篩的玻尿酸的分子較均勻且細緻，因為皮膚每層的結構不同，自然必須依照其差異和個別需求來選擇相對應的分子大小來注射，才能夠發揮最大效果。

所以擁有完整的大、中、小分子劑型的玻尿酸更能符合現今消費者需求，陳佩軍醫師表示，不同分子大小的玻尿酸有不同的應用：中、大分子玻尿酸支撐力較夠，能夠施打於深層肌膚，可用來精雕臉部，像是填補各式凹陷、拉提輪廓線條，可應用於鼻樑、下巴、鼻子、夫妻宮、法令紋或蘋果肌等部位；小分子玻尿酸能提高肌膚保水度，因此能改善因肌膚乾燥、老化所產生的細紋（如針對淚溝、嘴唇、眼周細紋、頸部紋路、手部紋路等部位），並達到全臉補水，使臉部更加水潤有光澤，當肌膚保濕度足夠，就較能夠延緩老化。

玻尿酸怎麼選？

聽聽專業醫師怎麼說！

使用NSAHA玻尿酸已逾15年的陳眉穎醫師表示，使用多年覺得產品相當穩定，只要醫師施打位置正確，術後不容易發生問題。許多玻尿酸填充劑在製作時會添加多少化學成分，像是交聯劑、甘油或是甘露醇，這些非人體天然的東西更容易導致過敏反應，NASHA純粹玻尿酸99%都是玻尿酸，因此品質相對穩定不易致敏。陳瑞鋒醫師指出，NASHA純粹玻尿酸最大優勢就在於支撐度和持久性，施打後玻尿酸能在施打部位穩固存在，不容易擴散癱掉，許多消費者三個月後回診都還是維持的相當好，即使是一年後再次施打，每次治療能維持一個完美的效果。

黃琪琛醫師特地提到，玻尿酸具有吸水的特性，若吸水後容易影響治療效果，因此不易評估劑量，而NASHA純粹玻尿酸有不吸水的特性，更能讓醫師依照自己美感施打，不用因吸水問題要預先預測術後效果！除此之外，其應用度是市面上所有玻尿酸品牌最完整的，有大、中、小分子多種劑型可以讓醫師更加靈活運用。葉斯維醫師補充說明，市面醫美填充物眾多，玻尿酸的優點是有解藥，若是不滿意治療效果，能利用降解酶來加速分解玻尿酸，這也是其他填充物無法做到的，而NASHA純粹玻尿酸也是所有品牌中最好降解的，如同它的名字，非常純粹、成分單純不致敏，且安全度極高，這些都是醫師們在治療前會考量的部分。