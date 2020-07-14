青春再現的美麗密碼「聚雙旋乳酸」

【撰文／Evelyn】

老化最重要的主因就是「膠原蛋白流失」，一旦膠原蛋白流失後，肌膚保濕度降低會呈現乾澀無彈性光澤，紋路、蠟黃，肌膚失去支撐力而下垂導致的鬆垮、無線條，脂肪重新分布所導致的臉頰凹陷，因此想要守住青春，就必須避免膠原蛋白流失，但隨著年齡的增長，老化斷裂的膠原蛋白無法交聯膠原蛋白基質，使得纖維母細胞的活力減退。加上平均每年約流失1%的膠原蛋白，導致皮膚膠原蛋白的產生速度比不上流失的速度，此時可以利用「聚雙旋乳酸」療程來守住你的青春。

什麼是「聚雙旋乳酸」

來自韓國的「聚雙旋乳酸」，是一種新型態的聚『雙旋』乳酸左旋＋右旋，專利多孔性微球體結構，可誘導促進皮膚第一型膠原蛋白增生，屬於自然再生型填充劑，長效再生最自然柔軟的豐盈肌膚，並擁有青春再生支架之稱的「專利多孔性微球體Microspheres」，多孔性結構可以吸引纖維母細胞靠近，誘導膠原蛋白新生於多孔性微球體之間與內部，讓人青春再現，守住美麗。「聚雙旋乳酸」療程可應用於額頭、淚溝、臉頰、輪廓線、下巴、夫妻宮、蘋果肌、木偶紋、法令紋、頸紋、手部紋路…等，而為達到最佳的治療效果，一個較完整的建議療程約分成3次進行，每次間隔4~6週，實際療程次數及所需時間因人而異，效果非立即性，由於膠原蛋白的增生需要一段時間，因此是以自然漸進的方式變美，每次療程完成後平均4-6週後逐漸呈現效果，自然的不著痕跡，可以感受到臉部凹陷、皺紋等部位獲得改善，效果持續最長可達24個月，根據每個人的體質與生活習慣不同，再生能力、維持時間也會有所差異。

「聚雙旋乳酸」療程優點

〈1〉現泡現溶現打，治療更安心。

〈2〉專為亞洲人設計，較適合亞洲人體質。

〈3〉術後不易結節。

〈4〉皮膚自然柔軟無塑膠感。

〈5〉術後不需要按摩（以醫師評估為主）。

〈6〉可生物分解性：在體內逐漸分解成乳酸和糖原之後，再通過體內代謝作用，最終分解為水和二氧化碳的形態排出體外。

〈7〉不易位移：注入真皮層2-4週後的位置不會發生移動，副作用發生率低。