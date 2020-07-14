揮別倔強牙疾 重獲健康口腔

【撰文／陳庭鵬博士；整理／編輯部】

你知道嗎？任何年齡都可能發生牙周病，若能早期發現，就能早期治療，如果未能確實治療，可能造成牙齦萎縮、牙齒脫落等嚴重後果！什麼是牙周病？又該如何治療才好呢？

牙周病最主要成因：潔牙不確實

一般人健康的牙周組織，牙齦看起來十分飽滿，呈現健康的粉紅色，若牙齦開始發炎，又沒有即時治療，後期嚴重時可能造成牙齦萎縮，甚至牙齒脫落，這就是「牙周病」。

牙周病最主要的成因，就是平時沒有做好口腔清潔工作。每次進食之後，若放任食物殘渣滯留在牙齒與牙齦的交界處，與口腔的上皮組織與細菌堆疊在一起，就會逐漸形成一種無色的黏稠薄膜，這就是所謂的「牙菌斑」。牙菌斑不僅會讓牙齦鈣化，形成牙結石，長時間堆置更會破壞牙齒，進一步侵犯至牙齦、齒槽骨、牙周韌帶等牙周支持組織，當這些部位變得鬆軟，最終可能導致牙齦萎縮、牙齒脫落等問題，實在不可不慎。牙周病可分為三個階段，分別是「牙齦炎」、「牙周炎」，以及「重度牙周炎」。

▸▸ 牙齦炎

這是牙周病最早的階段，此時牙菌斑堆積在牙齦線附近，還未侵蝕到齒槽骨，牙齦會發炎腫脹、流血，也可能引發口臭。

▸▸ 牙周炎

牙齦持續發炎，逐漸破壞齒槽骨，使牙齦線下方的牙齦形成一道稱為「牙周囊袋（pocket）」的裂縫，這道裂縫會讓牙菌斑會更容易堆積，如果沒有確實清潔、接受適當治療，牙菌斑就會往更深層的牙周組織侵蝕，最後破壞齒槽骨，讓患者感到極度不適。

▸▸ 重度牙周炎

這是牙周病的最後階段，此時牙根與牙根之間的縫隙變大，齒槽骨的流失愈來愈嚴重，牙齒會因為牙齦萎縮而露出，也會因齒槽骨流失而感覺牙齒鬆動。有些患者的牙齦在此階段會產生膿包，使口臭變得更加嚴重，直到最後牙齒移位、鬆動，嚴重影響咬合，若積極治療也無法挽回，就可能必須面臨拔牙、植牙的命運。

牙齦是特化粘膜組織 退化即無法修復

其實，平時只要做好口腔清潔，養成定期看牙醫的好習慣，牙周病是可以預防的，若發生前期牙齦發炎的問題，只要早期診斷發現，多數也都能獲得理想的治療效果。然而，可別以為牙周病是中老年人的專利，只要是愛吃甜食，又不確實刷牙、漱口，其實各個族群都可能是牙周病的好發族群。

牙齦是一種特化的粘膜組織，主要功能是為了對抗咬合時的壓力和外來刺激，它是一種已經分化的細胞，退化了就無法修復，並不像皮膚細胞、肝臟細胞會自行複製、再生。因此，當年齡漸長，牙周韌帶會逐漸無法支持牙齒，使牙齦萎縮、牙根露出、牙齒脫落，就像當地基流失了，房子就難以穩固，倘若未能及時接受牙周病的治療，寶貴的牙齒就可能不保。

注射生長因子 可刺激牙周組織再生

那麼，如此珍貴的牙周支持組織，該如何修復再生？答案就是「幹細胞生長因子」。近年來生物科技持續發展，各種幹細胞生長因子也不斷被發現，其中有一種稱為「牙釉基質蛋白（Emdogain）」的生物科技產品，被牙科醫師廣泛地運用於「牙周再生手術」。實際作法是由牙醫師為患者進行牙周清潔，將牙菌斑和牙結石徹底清除，再塗上牙周病的藥劑抗菌，根據牙周病的嚴重程度進行治療，直到醫師評估可施打生長因子的階段，再將生長因子注入牙齦患部。如此每週一次，共約4～8次的療程，注入的生長因子能抑制阻礙牙周再生的上皮細胞，喚醒牙齦組織裡的成骨細胞、牙骨質細胞的生長及分化，同時刺激血管新生，不僅有利於傷口癒合，更可刺激新的牙齦組織再生，讓口腔恢復到愈來愈健康的狀態。

過去，若患者因罹患牙周病導致齒槽骨流失，牙科醫師的傳統作法是填充骨粉到齒槽骨，無法讓牙周組織恢復到未遭受破壞的狀態，即使要植牙，也必須仰賴人工生物材料，使植牙成功率難以提升；如今，利用幹細胞生長因子幫助分化及修復，就有機會重建牙齦、齒槽骨、牙骨質及牙周韌帶等牙周組織，這樣的重建就有如墊高了地基，房子更加穩固，植牙的成功率自然就能提高，效果也會更好。

口腔重獲健康 確實潔牙仍是第一要務

「牙周再生手術」整體療程僅需3～6個月，就能讓患者重獲口腔健康，一年內植牙都能有很好的效果。但還是要提醒讀者，平時就要留意自己的口腔清潔，以免延誤治療的黃金時機，即使口腔重獲了健康，也必須做好清潔保健工作，包含以正確方式刷牙、利用牙線清除牙縫的食物殘渣，並定期到牙醫診所回診、洗牙等，都必須確實做到，才是牙周疾病治療成功的最大關鍵！





陳庭鵬 博士

喜資生技創辦人暨科研總監｜英國諾丁漢大學生物醫學博士｜國立陽明大學口腔生物所碩士｜致力於成人及胚胎幹細胞、再生醫學、幹細胞生長因子、美容再生醫學等相關領域進行研究與實際應用，曾於香港擔任亞太幹細胞研發副總及科技新報科學顧問