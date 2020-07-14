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眼袋治療雙管齊下 迷人電眼美麗加倍

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝黃仁吳醫師、李兆翔醫師、劉佳政醫師提供專業諮詢】

現代人手機不離身，因用眼過度而讓眼周老化，即使眼妝化得再怎麼精緻，也難掩鬆弛、淚溝、黑眼圈、眼袋等問題。針對容易顯露疲態與老態的眼袋，該如何治療才好呢？聽聽專業醫師怎麼說吧！

眼袋成因複雜 其實並非年長者專利

一般人年輕時，眼窩脂肪通常不會太突出，但隨著年紀漸長，圍繞眼睛外周的眼輪匝肌會逐漸萎縮，同時眼眶隔變弱、眼窩脂肪增生，再加上蘋果肌的脂肪、肌肉下垂，眼窩脂肪就自然會突出——這就是「眼袋」。

李兆翔醫師說明，其實眼袋的成因多且複雜，除了年齡增長之外，包含遺傳、體質、眼瞼鬆弛無力、用眼過度等，都可能是造成眼袋的因素。因此，眼袋並不是年長者的專利，不同年齡層有各自不同的眼袋問題，許多青壯年患者屬於3C產品重度使用族群，時常低頭滑手機、熬夜追劇容易讓眼周的肌群緊繃、僵硬、血液循環不良，讓眼下肌膚變得鬆弛，於是淚溝、黑眼圈、眼袋等眼周問題便提早報到。

五合一隱痕眼袋手術結合傳統優勢

可預防眼袋復發

整形外科李兆翔醫師進一步說到，想要確實告別眼袋，現在仍以眼袋手術為首選。傳統的眼袋手術分為兩種，分別是結膜下緣切口的「內開式眼袋手術」，以及眼瞼下緣切口的「外開式眼袋手術」，現在還有一種「五合一隱痕眼袋手術」，結合了前述兩種手術的優勢，原理是將眼袋脂肪細膩地取出，填補到淚溝凹陷處，更同步將筋膜緊緻、固定，因此能夠去除眼袋、回填淚溝、消除黑眼圈、撫平眼下細紋、眼下緊緻，一次解決五大眼周困擾，更有預防眼袋復發的作用。

那麼，「五合一隱痕眼袋手術」適合哪些族群呢？劉佳政醫師補充，除了眼袋明顯合併淚溝凹陷嚴重、下眼皮鬆弛嚴重者以外，一般眼袋問題患者都十分適合接受這項療程。

「最大的優勢，就在於手術疼痛感低、傷口無痕，術後也不用拆線，隔天就可以上班！」劉佳政醫師說明，「五合一隱痕眼袋手術」時間約1～2小時，傷口是藏置在眼瞼內側，術後在外觀上幾乎沒有傷口痕跡，不僅能降低眼瞼外翻的機率，還能有效預防眼袋復發。療程時，因為採用阻斷疼痛路徑的人性化減痛方式，可降低術後腫脹、瘀青等情況，也能縮短恢復期，術後隔天就能恢復正常生活，相當適合工作忙碌的愛美人士。

【圖上】術前確認手術位置。【圖下】新式五合一隱痕眼袋，術後無須拆線且傷口隱痕。
【圖上】術前確認手術位置。【圖下】新式五合一隱痕眼袋，術後無須拆線且傷口隱痕。

搭配蘋果肌注射、音波拉提

讓熟齡肌更顯完美

資深整形外科黃仁吳醫師指出，許多50歲以上的熟齡男女，眼周可能還合併有眼尾下垂、眼下細紋皮膚鬆弛、蘋果肌凹陷等困擾，針對這類複雜型的眼周問題，建議可透過「外開式六合一眼袋」，去除眼袋之餘亦能輔做眼下小拉皮，還可結合局部蘋果肌補脂注射，讓臉部更顯澎潤；在眼袋手術恢復期過後，還能搭配非侵入性的「音波拉提」治療，將音波能量精準作用於筋膜層，讓肌膚緊實度再提升，整體更顯年輕完美。

提醒讀者，無論要解決什麼肌膚困擾，都必須慎選醫師，並進行完善的醫病溝通，才能安全、安心地變美。黃仁吳醫師總結，「五合一隱痕眼袋手術」的精細度極高，需要技術精湛、經驗豐富，同時具備眼周美感概念的醫師來執行，建議消費者務必慎選合格的整形外科，與專業醫師進行術前溝通，術後也要遵循醫囑按摩眼部，當然更要改變原本不當的用眼習慣，才能讓手術效果長久維持，擁有一雙會說話的青春電眼喔！

佳思優整形醫美診所醫療團隊

劉佳政醫師、黃仁吳醫師、李兆翔醫師（由左至右排序）


【更多精采內容請見《醫美時尚109年7月號》】

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