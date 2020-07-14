肉毒療程聰明選 品牌、專業、經驗缺一不可！

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Evelyn；本文感謝王正坤醫師提供專業諮詢】

風靡醫美圈的除皺抗老聖品『肉毒桿菌素』，不用動刀、透過注射就能除皺、瘦小臉，達到減齡、變美效果，也能夠修飾肌肉線條，並且幾乎無恢復期，效果優異深受許多愛美人士喜愛，也是輕微整的入門選擇，但肉毒桿菌素療程五花八門、價格有高有低、品牌眾多，總是讓人看的眼花撩亂，究竟該如何選擇呢？醫美時尚特別邀請皮膚專科醫師王正坤為您解惑。

「肉毒桿菌素」醫學美容4大應用

〈1〉改善動態紋路：改善因表情肌肉收縮而產生的紋路，如皺眉紋、抬頭紋、魚尾紋等，都夠藉由施打肉毒桿菌素來改善紋路問題。

〈2〉下半臉部拉提：頸闊肌是使嘴向下伸張的肌肉，從下半臉一直延伸到脖子，會產生一種下拉的力量，積年累月下來會使下半臉下垂，因此顯老且沒精神，能透過肉毒桿菌素來放鬆頸闊肌，達到下半臉緊緻拉提。

〈3〉修飾身體肌肉線條：能運用在比較大塊的肌肉，讓大塊肌肉縮小，如國字臉、上斜方肌肥厚（肩膀）、蘿蔔腿，施打後能讓這些部位肌肉線條變得更柔順漂亮。

〈4〉抑制腺體過度分泌：將肉毒注射於真皮層，肉毒會與微小神經纖維末梢相結合，並且抑制神經傳導物質乙醯膽鹼的釋放，從而阻斷神經對肌肉的傳導，進而抑制汗腺分泌，改善多汗的問題。

－皮膚科名醫－ 王正坤醫師 破解肉毒錯誤迷思！

Q.肉毒打越多效果越好？

肉毒桿菌素是一種肉毒桿菌分泌出的蛋白質，透過純化後可用於醫學美容，能當作神經傳導的阻斷劑，透過阻斷乙醯膽鹼的神經傳導物質釋放，來抑制肌肉收縮、使肌肉放鬆，達到撫紋、瘦臉等效果。常會有許多人認為肉毒打越多越划算、術後越繃越緊，甚至看不到皺紋，這樣效果才是好。王正坤醫師說，這其實是錯的！因為肉毒桿菌素針對不同部位、不同的肌肉點和肌群，都有各自適合的劑量，不是打越多越好，若是劑量沒有掌控好、施打在不正確的位置，容易產生肌肉無力或過度緊繃等問題，甚至還可能會使臉部變形。建議使用精準度高的皇家肉毒，且尋求經驗豐富的醫師，透過醫師良好的注射技巧，依照個人需求施打適合的劑量，這樣治療效果才會好，術後也不容易出現僵硬不自然的感覺。

Q.為什麼每次肉毒的治療效果都不一樣？

王正坤醫師解釋，所有的生物製劑都會有5%左右的誤差，因此肉毒術後效果能維持在4～6個月之間都屬正常，但還是會因施打品牌的不同、每個人的肌肉結構和代謝頻率不同，與生活習慣的差異，都會影響肉毒術後效果的持久度。而醫病之間溝通不良、醫師經驗不足、使用不適合的劑量或施打位置錯誤，這些因素也都影響治療效果。王醫師特別強調，肌肉是具有連動性的特質，經驗豐富的醫師在施打肉毒時，會特別注意肌肉間的力學平衡，所以選擇專業有口碑、技術好的醫師，術後才能有滿意的治療效果。而肉毒品牌的選擇也是重點，建議使用原廠正規的肉毒桿菌素，如歷史悠久的皇家肉毒，效果與安全性經過長期考驗，使用上更有保障，也不容易發生因製造、運送或保存不當，讓肉毒活性消失使肉毒效果變差的問題。

Q.聽說肉毒打久了會產生抗藥性？

王正坤醫師表示，根據美國美容整形手術協會發布於美容手術雜誌（Aesthetic Surgery Journal）有一篇大規模研究的論文顯示，1554個受測者在肉毒桿菌素注射前後，抽血檢驗是否有抗體產生，研究先用較不精確的方法檢測抗體，結果發現只有5位受測者體內有抗體，之後再使用更精確的檢驗方法之後，結果居然發現沒有一個受測者體內有抗體，這代表產生抗體的機率相當低，也代表抗體並非造成療效變差的主要原因，因為肉毒療效不佳的原因有很多，有可能是保存不當或是施打部位錯誤等。研究指出，肉毒桿菌素運用在醫美療程上，使用的劑量皆偏低，根本不容易產生抗體，皇家肉毒在國際間有許多大型文獻證實，長期施打肉毒產生抗藥性機率小於1%，許多受測者在經過多次治療後，術後效果還是不受影響。

Q.肉毒品牌這麼多，究竟怎麼選？

『要有好的治療效果，肉毒品牌、醫師經驗缺一不可』王正坤醫師這樣說。首先選擇合格有經驗的醫師，才能清楚判斷需求且提供適合治療劑量；再者是必須了解施打的品牌，建議選擇歷史悠久且經過美國FDA或歐盟認證的品牌，如歐洲領導品牌「皇家肉毒」，上市近30年、超過70個國家使用，累積了上千萬的臨床案例，品質穩定且標準劑量含有多量的活性肉毒桿菌素，效果發揮更快速更持久且自然，經過許多大型臨床試驗佐證，效果和安全性都是經過考驗，能精準的作用在臉部肌肉，快速撫平動態紋路，也能快速放鬆大肌肉，輕鬆打造V型鵝蛋臉、美人肩和纖細美腿，利用皇家拉提術可以做小資拉提，消除嘴邊肉、緊緻輪廓線，只要尋求經驗豐富的醫師施打，術後通常都可以達到9成的高滿意度。

複合式治療，減齡效果更加乘！

肉毒主要是改善動態紋路或拉提下顎線條，但骨架或膠原蛋白流失造成的凹陷是無法透過肉毒來改善，建議能使用複合式治療能讓療程效果更加乘！舉例來說，肉毒能搭配歐洲製造的童妍針(聚左旋乳酸)來刺激自體膠原蛋白新生，有效改善下垂、凹陷等老化問題並且提升整體膚質，或是搭配NASHA純粹玻尿酸，精雕五官使輪廓更加立體，若想要全臉拉提，也能考慮肉毒加玻尿酸在皮下多點微量注射，使整臉拉提效果更好，看起來更加年輕。

王醫師小叮嚀

肉毒桿菌素治療後，最重要的是注射後4小時內不能按摩，按摩可能會導致肉毒藥劑擴散到其它肌肉，導致治療效果不佳或是其他的副作用。肉毒桿菌素注射的效果是漸進式的，一般而言大多品牌在治療後的3～7天內可看出效果，若使用皇家肉毒，動態紋路最快24小時就能感受到效果，但若是大肌肉的部位（如咬肌），則5～7天可看出療程效果。


王正坤 醫師

學經歷：藝群醫學美容集團總裁、藝群皮膚科診所院長、玻尿酸精華液領導品牌Dr.FreeVenus藝群保養品創辦人｜台灣美容醫療促進協會理事長｜醫用雷射光電學會理事長｜台南市醫師公會理事長｜亞洲皮膚科醫學會院士（AADV）｜衛生福利部美容醫學教育訓練委員｜衛生福利部醫療器材評估專家｜長榮大學經營管理博士班老師｜國家品牌玉山獎傑出企業領導人｜台灣100大MVP經理人｜勞動部績優企業獎｜台灣醫療典範獎｜中華民國行政院政務顧問

專長：肉毒桿菌素、玻尿酸注射｜皮秒雷射｜脈衝光｜音波拉皮｜羽毛線拉皮｜黑斑、青春痘、皮膚病治療

【更多精采內容請見《醫美時尚109年7月號》】

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