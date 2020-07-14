美白淡斑大作戰！解析2020美白新趨勢

【撰文／F；本文感謝黃勇學、鄭惠文、莊盈彥、許哲豪醫師提供專業諮詢】

亞洲女性以愛美白出了名，正所謂一白遮三醜，在東方人眼中白皙與美麗幾乎是畫上等號！根據WHO世界衛生組織調查發現，在中國、馬來西亞、菲律賓與南韓等國家，竟有高達40%的女性使用美白產品。到底要如何有效的美白？醫美時尚邀請到4位專業皮膚科醫師，為你解析最新的美白淡斑趨勢！

Q.目前市面上的美白淡斑保養成分和藥品有那些？

黃勇學醫師：目前市售的美白保養品成分，如麴酸、熊果素、傳明酸等，大多是抑制酪胺酸酶活性，進而抑制黑色素生成。而美白藥品最常見的淡斑成分則是對苯二酚，該成分用於治療色素沉澱已逾數十年。它的效果雖比美白保養品強，但缺點是較刺激，若長期使用高濃度的對苯二酚，將使黑色素形成過程中的多巴含量增加。當增多的多巴含量與膠原蛋白結合後，會讓黑色素沉積於真皮層，產生不可逆的烏黑色素沉澱，也就是赭色症（又名褐黃病）。此症是永久性的色素沉著，目前僅能以磨皮雷射來改善赭色症。因此在臨床上醫師使用對苯二酚此成分的產品都會相當小心。

最新國際醫學期刊研究顯示，半胱胺作用媲美對苯二酚，效果比保養品好，又不會有對苯二酚的副作用。半胱胺具有雙重效果，既能夠抑制酪胺酸酶，還可以促進假黑色素的合成，有效淡斑及緩解色素沉澱，能讓整體膚色更加均勻明亮。

Q.半胱胺是什麼？為何能減少黑色素沉澱？

鄭惠文醫師：紫外線是肌膚黯淡的隱形殺手，以亞洲地區為例，紫外線照射量為歐洲地區的2.5倍，黑色素生成速度高出六倍，亞洲人的黑色素細胞內所含黑色素顆粒是歐洲人的2倍，因此大家不斷尋求肌膚的美白。但黑色素生成是一種連鎖反應，必須從源頭開始處理，且需分別阻斷各個環節，才能有效阻斷黑色素。

半胱胺是存於人體的天然抗氧化劑，除了具有抗氧化效應，還能抑制、阻斷黑色素生成的源頭及前驅物，以有效多元化的機轉減少色素沉澱。綜觀目前市面上的美白成分，大多只能抑制真黑色素生成。‭而添加半胱胺的淡斑乳霜，除了可降低「真黑色素」的生成，淡化斑點和色素沉澱之外，還可以促進合成「假黑色素」，雙重作用更有效達到淡斑、提亮膚色的效果。‬

Q.半胱胺淡斑乳霜要如何使用？能搭配淡斑雷射嗎？

莊盈彥醫師：以我個人的使用經驗建議，會分成一般保養及進階保養。一般保養建議在洗完臉後擦點乳液，停留大概10～15分鐘後洗掉，如果想要美白更有感，最好能每天使用效果較好，若不介意味道的人，甚至可以當作晚安面膜塗擦整晚。進階保養則是以半胱胺搭配A酸合併使用，如此一來較頑固的肝斑通常使用兩個禮拜就可逐漸看到效果。

美白淡斑雷射療程（如皮秒或脈衝光），施打一次就可以淡化許多黑色素。但是若術後沒有好好保養，可能暴露在陽光下就會變黑。雷射為短期治療，亦需搭配長期的居家保養。半胱胺淡斑乳霜可維持雷射後的效果，也能增加對雷射的滿意度，但需於雷射術後1～2周後再開始使用，且必須遵循醫師指示下使用，才能有最佳效果。

Q.半胱胺淡斑乳霜能使用在身體其他部位嗎？

許哲豪醫師：只要有色素沉澱地方，都能使用半胱胺淡斑乳霜，像是臉部暗沉、斑點、日曬或發炎導致的局部色素沉澱，膝蓋或手肘摩擦的暗沉、懷孕導致的乳暈、腋下或私密處色素沉澱，甚至有些嘴唇顏色較深的人也能使用。但須注意塗抹於唇部、腋下、私密處等敏感部位，建議可與溫和乳液混合使用，塗抹15分鐘後用溫和的清潔產品清洗乾淨，並在使用部位處加強保濕。

目前已有許多醫師在治療肝斑時，會搭配半胱胺淡斑乳霜當作居家保養，連續使用12週為一週期，就可明顯發現色素的淡化。許醫師提醒，有極少數的個案使用後可能會產生輕微刺激感，大部分經由適度的保濕都可以緩解，若使用後刺激感持續未減緩，請暫先停用並諮詢皮膚科醫師的專業建議。