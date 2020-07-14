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「複合式埋線」拉回走山肌

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／N；本文感謝張健淵醫師提供專業諮詢】

隨著年齡增長、生活作息不定等因素影響，肌膚會逐漸面臨鬆弛下垂的情形，整個人顯得有老態！想要「挽回」走山的輪廓線，除了過往的手術動刀方式外，現在還有複合式埋線療程可供選擇，不需要忍受大範圍的疼痛不適，也大幅縮短恢復期，到底這項療程具備哪些特色？和單一埋線拉提又有何差異？來聽聽專業醫師怎麼說吧！

免動刀新選擇！向上拉提治療臉部下垂

埋線治療屬於非手術的拉皮治療的方法之一，主要用於改善不同程度的臉皮下垂問題，張健淵醫師表示，以往提到埋線，許多人都會執著於哪一種線比較好？實際上每一類線材都有其治療上的優勢，有些線材的特性甚至是可以互相彌補優缺點的，例如套索式平滑線、倒勾線、鈴鐺線，治療前一定要與專業醫師溝通討論，依照個人膚況及訴求，找出最適合的治療方案。

複合式線材分層解決鬆弛問題

過往提到埋線拉提，許多人會以為使用一般的倒勾線，例如羽毛線、玫瑰線等，就可以達到理想中的拉提效果，但事實上只單用這類線材，在治療上效果多當下有效，但實際維持時間卻很難超過三個月！主要是因為大部分的PDO／PDS線材，倒鉤的維持時間並不長，加上做表情等動作，皮膚並不會一直維持在高張力拉提的狀態，這也是為什麼單一的倒鉤線拉提療程，多只會在做完時有「表面」的拉提效果，並沒辦法真正做到內部組織如脂肪、肌肉的固定。

所謂的「複合式埋線」，則是利用不同的線材，針對不同組織、不同深度治療，舉例來說，平滑線可以套索方式操作扶住深層大塊的下垂組織，鈴鐺線則可以做表層的脂肪的上拉，用多勾型的倒勾線則可以在最淺層做真皮的上提及刺激膠原蛋白增生。但這必須得要醫師熟知不同線材的特性，並有豐富的治療經驗，在應用上才能更靈活。

合併其他療程效果更全面

張健淵醫師特別提醒，門診上常會遇有些消費者，因為看到某品牌的線材廣告，就要求指定醫師使用某品牌的線材，但其實這樣反而會造成治療上的限制，還是建議要與醫師當面溝通討論，找出合適的治療方案。此外，造成臉部老化的因素有很多，包括骨骼改變、深層脂肪的流失以及韌帶、肌肉、皮膚的彈性鬆弛，埋線主要是治療「下垂」的部分，想要更全面的改善老化問題，往往還是需要合併其它治療才能更完整。

醫師小叮嚀：療程恢復期勿作誇張表情

雖然複合式埋線不像手術會有全層的剝離，但透過不同線材在抓取下垂組織時，勢必會伴隨外部皮膚的牽扯，因此，大家還是要建立一個正確觀念，真正有效地埋線拉提是會有恢復期的！術後至少一個月內不要做太誇張的表情，治療後兩週至一個月，皮膚可能會有不完全平整的現象，其嚴重程度會和拉提的位移幅度成正比。


張健淵 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所總院長｜中國醫藥大學中西醫雙主修｜家庭醫學專科醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜微整形美容醫學會會員｜德國Asclepion雷射原廠講師｜大容診所院長｜塑立愛立提線認證醫師

專長：痘疤治療｜雷射除斑｜微整注射｜埋線拉皮

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