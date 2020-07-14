青春痘別亂擠！這樣做才能告別青春痘

【文／醫美時尚】

青春痘是許多人青春期的惡夢，即使進入成年期，我們也可能難以脫離青春痘的糾纏。青春痘究竟該如何治療？讓專業皮膚科醫師為我們解惑！

「青春痘」是毛囊、皮脂腺發炎所造成的皮膚疾病，因好發於正值青春期的男女族群而得名。鄭凱中醫師指出，其實各個年齡層都會有青春痘的困擾，包含遺傳、皮脂腺分泌旺盛、內分泌異常、細菌造成的發炎等，都是青春痘的成因。此外，飲食、作息、壓力等外在因素也會帶來影響，例如飲食上突然大量攝取辛辣刺激物、近期內有考試而壓力過大，或是因疫情而必須長時間配戴口罩，讓肌膚變得悶熱、潮濕等，都可能讓膚況變得不穩定，進而誘發青春痘的產生。

青春痘分五大類 形態各有不同

除了臉部以外，包含背部、胸部、肩頸、上臂及臀部等，也是青春痘的好發部位。依照其外觀和型態，青春痘大致可分為以下五種：

〈1〉粉刺型：又稱為「粉刺型痤瘡」，是還沒有發炎的青春痘最原始型態。由於皮脂腺分泌過多油脂阻塞了毛囊，又無法即時排除，因而形成一小顆、一小顆的粉刺。這些粉刺在初期是白色的，一般稱為「白頭粉刺」，若突出皮膚表面而與外界空氣接觸，顏色就會轉黑，形成開放性的「黑頭粉刺」。

〈2〉丘疹型：因發炎而形成的粉紅色突起物，有疼痛感，擠破後可能會在癒合時留下疤痕。

〈3〉膿皰型：同樣因發炎形成的突起物，基部為紅色、表面為白色，其中充滿膿液，擠破後也會留疤。

〈4〉結節型：粉刺在皮膚下方持續發炎，產生了硬塊結節而導致。

〈5〉青春囊腫型：與結節型青春痘類似，外觀上顯得更深、更大，疼痛感更高，癒合後同樣有很高的機率留疤。

青春痘成因「三多一堵」 必須對症治療

黃勇學醫師表示，其實青春痘大多來自「三多一堵」，也就是「細菌多、油脂多、發炎多、毛孔堵塞嚴重」，若想告別青春痘，保養和治療缺一不可，包含日常的肌膚保健、正確的藥物塗抹，以及合適的光電雷射等，都是擊退青春痘的利器。針對「三多一堵」，黃勇學醫師主張逐一對症治療，予以擊退。

〈1〉細菌多：口服抗生素可減少毛囊內的細菌，降低游離脂肪酸量，抑制發炎反應；外用抗生素能夠抑制痤瘡桿菌繁殖，降低發炎程度。藍光波長具有較佳的抑菌效果，因此可使用雷射光、脈衝光治療，抑制皮膚表面的細菌增生。

〈2〉油脂多：口服Ａ酸可抑制皮脂細胞增生、皮脂管的細菌繁殖，改善毛囊角化異常。可選用ALA紅光療程，先將皮脂腺感光劑塗抹於患部，再照射紅光，藉以抑制痘痘肌的活性、降低出油量，減少發炎痘痘的數量。

〈3〉發炎多：利用電波雷射治療，減少毛囊附近的發炎反應，並抑制皮脂腺的作用。

〈4〉堵塞嚴重：可塗抹第三代Ａ酸藥膏，讓阻塞的毛孔恢復暢通，緩解粉刺形成的速度，讓痘痘自然變少。利用飛梭雷射、果酸換膚打通毛細孔，除了治療青春痘，對於毛孔粗大、痘疤等肌膚問題也十分有效。

外用A酸具刺激性 可搭配水性保養品使用

黃勇學醫師說明，目前治療青春痘普遍使用「第三代Ａ酸」，雖然刺激性已經遠低於第一、二代，但在臨床經驗上，仍有患者在使用後產生脫皮、脫屑等副作用，因此建議在使用Ａ酸前，可在全臉塗抹水性保養品，等待3～5分鐘後，再將Ａ酸藥膏大面積地塗抹在有粉刺、痘痘的部位，不僅能緩解刺激性，也能促進肌膚整體的正常代謝。針對敏弱肌膚患者，建議先從「兩天擦一次」的頻率開始，待7～14天肌膚適應之後，再將頻率提高為「每天擦」。2019年，美國FDA已通過「第四代Ａ酸」，同樣可改善毛孔堵塞、角化異常等痘痘肌問題，刺激性比第三代來得更低，未來若在台灣上市，可說是相當值得期待的抗痘產品。

此外，皮膚科也常用「過氧化苯（BPO，benzoyl peroxide）」來治療青春痘。黃勇學醫師指出，過氧化苯對於痤瘡桿菌、蠕形蟎蟲都有抑制效果，同時可降低游離脂肪酸濃度，減少粉刺形成。不過，部分患者使用後常會發生紅腫、脫皮等不適感，若能選擇基劑含有保濕成分的過氧化苯凝膠，就能避免這樣的刺激性副作用，不僅可治療青春痘，若本身有酒糟問題，也能一併獲得改善。

想告別青春痘 日常照護不能忽視

青春痘治療好了，平時的肌膚照護也不能忽視。飲食方面，除了應避免高熱量、油炸、辛辣、酒精之外，有些患者其實不適合食用牛奶、巧克力、冰淇淋、高蛋白乳清，若發現攝取後容易發痘，就應減量攝取。鄭凱中醫師說明，其實每個人的體質都不同，對於特定成分的反應也都有差異，如果發現自己吃了某樣食物較容易致痘，建議可以先暫時攝取一段時間，觀察肌膚的反應，找到最適合自己的飲食方案。

在保養品的選擇上，黃勇學醫師建議選擇溫和、水性的產品，輔以含有果酸、水楊酸、杏仁酸等成分的功能性保養品，幫助維持毛孔暢通，再配合皮膚科醫師開立的藥物，就能有很好的治療效果。若本身是「外油內乾」的膚質，可先用水性保濕產品塗抹全臉，再使用含抑油成份的乳液來加強局部乾燥、脫屑處，如此做足保濕，又可避免全臉太過油膩。

鄭凱中醫師補充，一般美妝、醫療通路販售的酸類開架式產品，只要有通過衛福部核准，其酸類濃度都在合法規範內，通常不會對肌膚造成過多刺激，但每個人的膚質不同，若實際使用後依然感覺不舒服，也許是因為膚質不適合，或是當下的膚況較為敏感，那麼就建議停用該產品，選用其他弱酸性的產品為宜。

「當然最重要的，就是粉刺、青春痘千萬別亂擠！」鄭凱中醫師提醒，皮膚上存在著許多細菌，其中「金黃色葡萄球菌」是造成蜂窩性組織炎的罪魁禍首，若沒有做好確實的清潔消毒，貿然自行擠壓青春痘，對肌膚可能會造成無法挽回的傷害。所以，若讀者深受青春痘困擾，應儘速求診皮膚科，讓專業醫師對症治療，才能順利找回光滑美肌，真正告別青春痘喔！





黃勇學 醫師

於皮膚專科領域累積超過20年卓越技巧，由經驗中汲取出厚實的技術，領先全球首倡「彩妝式微整形」概念，同時，揉合藝術總監Angel蘊透之「新中式美學」思維，遒勁而精準的皮膚護理經驗，與柔定且細膩的獨特美感，兩者相輔相成，為東方面孔形塑獨特曲線。

經歷：20SKIN醫美集團醫療技術總監、20SKIN四季診所院長、二林皮膚科診所院長｜中華民國皮膚科專科醫師｜中華民國醫用雷射醫學會會員｜台灣美容醫學皮膚科醫師｜台中榮總醫美中心特約主治醫師｜2009年財訊雜誌全台二十大排隊名醫





鄭凱中 醫師

以深厚皮膚專科技術與經驗，帶領中區專業醫師群，為您的皮膚健康把關。

經歷：20SKIN皮膚科主治醫師｜中華民國美容醫學醫學會會員｜中華民國部定專科醫師｜國際SOS台灣分公司台北專任醫師｜中國醫藥大學醫務管理學系碩士