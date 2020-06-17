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雷射除斑竟留疤 怎麼施打才不傷肌膚？

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝曾雲璿醫師提供專業諮詢】

日前有新聞報導，有女子在接受了醫美診所的雷射除斑術後，臉部遭到一至二度灼傷，因此憤而提告、求償，為什麼會發生這種事？我們又該如何避免這樣的後遺症？

雷射除斑就像拆除違建 需要時間修復

想要擁有白淨無瑕的肌膚，許多人的首選就是「雷射」，不僅可達到淡斑、淨膚、亮白等功效，也能幫助膠原蛋白產生，讓皮膚變得更加緊實。不同種類的雷射主打不同的效果，有些偏重膠原蛋白產生，有些著力於淡斑，有些則能處理血管相關問題，消費者可依需求來選擇。

有些消費者總認為「能量愈強，效果就愈好」，其實這是錯誤的迷思。曾雲璿醫師巧妙比喻，皮膚上的斑點有如大樓裡的違章建築，雷射就是一個拆除違章建築的工具，但這項工程畢竟是一種破壞，當違章建築拆除了，建築物原本的結構勢必也會遭到輕微損傷，需要時間整頓、修建，就像皮膚施打雷射之後，短期內肌膚會變得較為敏感，自然也需要時間修復，才能回到原本穩定的狀態。

雷射療程前 自身膚況必須穩定

所以，想要接受雷射相關的療程，「消費者的膚況」就是最不容忽視的關鍵。如果平時就有做好防曬、保濕，膚況相對穩定，這時候給予適度的雷射能量，肌膚僅會微微發紅，等到恢復期過後，就可變得更緊緻、白淨；然而，有些人平時並沒有做好基礎保養，肌膚就像一棟搖搖欲墜的建築物，這時候使用能量太強的雷射照射，超過了自身的負荷能力，就可能造成傷害，儘管違章建築拆除了，整棟大樓卻也跟著被擊垮，於是紅腫、瘀青、毛囊炎、接觸性皮膚炎伴隨而來，甚至還有術後反黑、皮膚灼傷等後遺症。

「療程的頻率也不是愈密集愈好，因為同樣強度的雷射能量，未必適合施打在所有人的肌膚上。」曾雲璿醫師說明，雷射儀器的操作並不難，真正考驗醫師的在於必須懂得依個人的膚質、膚況給予真正適合的能量，才不會對肌膚造成負擔，也達到更好的效果，可見醫師的經驗、專業度都相當重要。

雷射療程後 保濕、防曬不可少

想讓雷射療程有效，平時就要做足基礎保養，飲食、作息也要盡量維持正常。經常熬夜的人，肌膚的黑色素細胞相對活躍，膠原流失的狀況也較為明顯，若沒有加強保濕、防曬，在打完雷射之後，肌膚會變得特別紅腫，甚至過敏長達數個月之久，足見肌膚日常保健的重要性。

雷射療程前，必須和醫師進行充分溝通，如果平時有服用特定藥物，或是本身有蕁麻疹體質、膚質較為敏感，甚至曾因醫美療程而感到不適，都必須在術前就告知醫師。療程結束後，也要做好保濕和防曬，前者能加速肌膚的修復，後者則可避免肌膚受到外來刺激；針對色素沈澱問題，則要等到肌膚修復到適當的程度時，再口服藥物或塗抹外用藥膏，也可以採用低能量的雷射，讓色素逐漸淡化。

確實保養＋適度雷射 變美更有效率

適度的間隔時間也很重要，「因為術後修復也是治療的一部份，不能忽略。」曾雲璿醫師表示，雷射療程的間隔一般至少需要3～4週，務必等到皮膚回到平穩的狀態，再回到診所施打。最後提醒讀者，有些人容易對保養品有不切實際的期待，認為一罐保養品可以兼具多種功能，其實想要除斑、抗老化，適度的雷射療程通常比塗抹保養品有效，但想維持肌膚水嫩、避免曬黑，還是必須從日常保養做起才行。

因此，較科學的保養方式就是「確實的保養＋適度的雷射」，搭配正常作息、均衡飲食，遠比全部寄望雷射、或只是狂擦保養品都要來得好，唯有兩種方式雙管齊下，才是打造健康肌底的不二法門喔！


曾雲璿 醫師

經歷：昀漾美學診所副院長｜前慈濟醫院主治醫師｜美容醫學學會員｜美容醫學會雷射脈衝光認證合格醫師｜美容醫學會微創注射認證合格醫師｜極線音波拉提Ulthera原廠進階認證醫師｜舒顏萃Sculptra原廠注射認證醫師｜瑞斯朗Restylane玻尿酸原廠注射認證醫師｜喬雅登Juvederm玻尿酸原廠注射認證醫師｜海德密斯Hyadermis玻尿酸原廠注射認證醫師｜瑞德喜Radiesse晶亮瓷原廠注射認證醫師｜國防醫學院醫學系畢業

專長：針劑微整｜雷射光療｜埋線拉提｜電音波拉提｜肉毒桿菌注射

【更多精采內容請見《醫美時尚109年6月號》】

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