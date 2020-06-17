肌膚含氧不足？活氧泡泡一次給你3種保養

【撰文／Evelyn】

不只身體需要氧氣，肌膚也是需要氧氣的唷！許多人肌膚出了問題，卻總是不斷地添購保養品，常常忽略了是肌膚缺氧所造成的問題，而無法真正的對症下藥做改善，增加肌膚含氧量，是擁有年輕水嫩肌膚的關鍵。

肌膚缺氧所造成的問題

人體每天吸進身體的氣體21%是氧氣，吸入肺部的氧有7％會被全身肌膚所利用。隨著年齡增長肌膚含氧量也會降低，30歲以上會減少25%，而現代人由於生活習慣紊亂、壓力、飲食習慣問題、外在的髒污空氣、氣候轉換…等問題，也會造成肌膚缺氧，當肌膚含氧不足，會造成細胞從豐盈變得乾扁，肌膚細胞內的血循漸趨緩慢，細胞也會毫無活力，導致養分無法完整吸收。若有黑眼圈的人由於供氧不足，導致色素沉澱更嚴重，肌膚也會失去光澤、黯沉蠟黃、形成斑點，氣色不但看起來不好也會很顯老，除此之外，痤瘡桿菌為厭氧菌，只要毛孔阻塞、毛囊缺氧、皮脂腺不斷分泌油脂，此菌便易在此繁殖，讓痘痘生成更加嚴重。

活氧泡泡3 in 1多重保養

活氧泡泡電波3in1技術，一次療程中提供三種保養，結合亮白、潤澤、抗老，使用特殊設計之振動探頭，搭配美膚膠囊和專屬凝膠，兩者在肌膚上產生化學作用，形成大量細緻綿密的CO2奈米泡泡，溫和滲透皮內，啟動「玻爾效應Bohr Effect」讓皮膚組織氧氣含量增加，即使素顏肌膚也會充滿光彩、細緻、Q彈，成為名副其實的氧氣美女。

1.活氧三合一療程：

充氧、導入產品的同時去除角質層，帶走肌膚的髒汙。

2.第三代專利RF三極電波：

最安全、舒適的RF電波療程，透過多電極傳送導電電波到肌膚上，能量域為聚焦形式，密度高，能均勻地加熱真皮層，達到緊實肌膚，減緩皺紋生成。透過同時加熱淺層和深層肌膚達到可控制性發炎。

3.超音波導入護膚：

增加肌膚吸收度，使細胞更能吸收活性成分，提高保養功效。

並提供全能活膚方案、光彩靚白方案供消費者做選擇，每次療程約30分鐘，大家可以自身情況每月進行一次保養療程，建議維持6次，效果更顯著，整體肌膚健康度也會提升。