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治療糖尿病 棕色脂肪研究助一臂之力

聯合新聞網 / 醫美時尚

【整理／編輯部】

你知道人體內的脂肪也有分類嗎？藉由幹細胞技術，不僅能讓身體「逆齡生長」，還能為我們打造易瘦體質，更可提升新陳代謝、避免發胖，對於治療糖尿病也有幫助！

肥胖的原因有很多，不過追根究底，必然和能量失衡有關，那就是「能量攝取大於能量消耗」，當能量長期處於不平衡的狀態，就可能導致肥胖。

體內脂肪分三種：白色、棕色、米色

在我們體內，脂肪細胞可簡單分成三種：「白色脂肪」、「棕色脂肪」和「米色脂肪」。「白色脂肪（white adipose‭ tissue,WAT）」佔身體含量約15～25%，依性別與胖瘦有個別差異，它負責儲存能量，如果在體內佔比太多，會導致肥胖和相關慢性疾病，舉凡第二型糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病等，都會有較高的罹患風險。‬‬‬

「棕色脂肪（brown adipose tissue,BAT）」負責能量的燃燒與代謝，被認定為「好的脂肪」。棕色脂肪在新生兒身上的含量較多，隨著年紀增長下降，在成人體內僅在5%以下，這是因為新生兒的肌肉含量少，難以透過肌肉顫抖的方式生熱，因此必須靠棕色脂肪產熱，維持體溫的恆定。經研究證實，棕色脂肪含有大量的第一型去耦合蛋白質（uncoupling protein 1，簡稱UCP1），能加快細胞分解脂肪酸的速率，若充分活化，在最佳情況下可燒掉每天基礎代謝量10～20%的熱能，是一種效率相當高的能量轉換方式。

後來，人們又發現了「米色脂肪（beige adipose tissue,BAT）」，它是白色脂肪與棕色脂肪的中間表型，多半混在白色脂肪裡，由白色脂肪褐變（褐化）產生。米色脂肪與棕色脂肪相同，也能生成大量的UCP1，比白色脂肪有更高的產熱能力。

增加深色脂肪 ‬有助能量消耗

美國哈佛大學喬斯林糖尿病中心（Joslin Diabetes Center）研究計畫主持人曾玉華副教授表示，「棕色」和「米色」這兩種深色脂肪可大量產熱、增加能量消耗，快速燃燒葡萄糖、血液中的游離脂肪酸，進一步代謝血糖與脂肪，附加的效果就是幫助減肥。當我們遠離了肥胖，自然也能防止各種代謝相關疾病找上門，糖尿病就是其中之一，所以深色脂肪被視為治療肥胖、糖尿病等代謝症候群的解方之一，而如何增加成它們的比例，就是近年學界努力研究的目標。多年來，曾玉華副教授嘗試以基因編輯技術調控脂肪代謝，將人類身上的白色脂肪轉化為棕色脂肪，並且應用於代謝疾病（如糖尿病）的治療。

利用幹細胞技術 可誘導白色脂肪轉換為棕色脂肪

另一方面，花蓮慈濟醫院的「創新研發中心」也不斷尋找活化棕色脂肪組織的機轉，誘導白色脂肪轉換成棕色脂肪的應用。目前，實驗團隊研究已經證明，結合天然植物萃取物「MTF-5」與自體脂肪幹細胞，能夠有效誘導白色脂肪轉換成褐色脂肪，不僅可提升細胞耗氧率、代謝速度，也能治療肥胖相關疾病。因此在2019年五月，花蓮慈濟醫院與曾玉華副教授簽屬合作備忘錄，一同推展「代謝症候群研究合作」，期望加速研究腳步，造福更多代謝症候群患者。

此外，由華盛頓大學醫學暨生物醫學工程教授Jeffrey Millman率領的團隊也有研究發現，直接給實驗室患有嚴重糖尿病的老鼠注射幹細胞，使其轉變成可製造胰島素的β胞後，發現這些老鼠的血糖值在14天內逐漸恢復為正常水準，後續也可穩定維持長達9個月，甚至維持超過一年。這項研究雖然還在動物實驗階段，不過後續可望進行更大型動物的試驗，未來若能進行人體臨床試驗，也有機會造福糖友，成為治療糖尿病的新希望。

善用三種方法增加棕色脂肪 亦可幫助減肥

除了借助醫療的力量，我們也能利用以下三種方法，讓白色脂肪有機會轉變為棕色脂肪，驅動減肥機制，幫助自己遠離慢性疾病。

〈1〉運動：運動能使心跳加快、呼吸急促，增加腎上腺素刺激，促進棕色脂肪的生熱作用，也可讓白色脂肪褐變，轉化為米色脂肪，參與燃燒能量。

〈2〉冷刺激：冷刺激能讓身體自然顫抖，刺激骨骼肌釋放許多內分泌因子，除了促進新陳代謝，也會幫助棕色脂肪的細胞增加、提升活性，因此暴露在適當的低溫環境中，有助燃燒能量。

〈3〉褪黑激素作用：褪黑激素的分泌，也能幫助棕色脂肪數目增加、作用增強，所以維持穩定的作息，擁有充足的睡眠品質，也有助於生成棕色脂肪。

綜合以上，我們發現脂肪的問題可以利用脂肪來解決，也瞭解到幹細胞不僅能幫助抗老、修復，更能成為減肥的得力助手。展望未來，期望幹細胞技術日新月異，讓人類打造易瘦體質，在治療糖尿病方面，更將助你我一臂之力！

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