幹細胞生長因子 讓人體從細胞開始修復

【撰文／陳庭鵬博士；整理／編輯部】

再生醫學發展至今已有數十年，包含培養自體免疫細胞來抗癌的免疫細胞療法，以及癌症患者在化療之後，利用自體造血幹細胞來重建免疫系統的幹細胞療法，都屬於再生醫療領域，其中幹細胞的的衍生物「生長因子」也備受世人重視。何謂生長因子？在再生醫學中，它又扮演著什麼角色呢？

生長因子：開啟細胞作用的鑰匙

生長因子（Growth factor）是一群負責細胞間信號分子傳遞的蛋白質，屬於幹細胞的衍生物，它作為細胞間的信號分子，就像一把鑰匙，開啟細胞與細胞之間作用的功能，能夠刺激細胞增殖和分化，加速新陳代謝，不斷活化新生細胞，同時調節細胞的各類活動。研究發現，生長因子能刺激表皮層、真皮層細胞活化，促進膠原蛋白及彈力蛋白新生，加速新陳代謝，在醫美領域中，常用於適度修復痘疤、凹洞，也能促進傷口癒合，因此能改善膚質、減少細紋、增強肌膚彈性。

我們的身體細胞平時會自行生成、分泌多種生長因子，透過運輸系統轉移到身體所需的位置，幫助組織修復、再生，並減緩發炎，但隨著年齡增長，以及不正常的作息、飲食生活，都會影響生長因子的作用，拖慢身體的修復速度。因此，若能適度提供外來的生長因子，不僅能提高體內的生長因子濃度，也能促進再生，強化組織修復的能力。

生長因子最早是在1985年被以人工合成的形式使用（俗稱第一代生長因子），研究人員從動物或植物中萃取出重組蛋白，以純化技術抽出單一蛋白，再利用大腸桿菌、酵母菌等菌種在短時間內等比級數複製，得到相當數量之後再使用。在操作過程當中，由於需要用到的化學物質、儀器、微生物、病毒載體均具有潛在危險性，如果萃取時有失誤，有機溶劑或細菌、病毒載體會造成空氣傳播感染，純化後的單一蛋白也可能因此殘留細菌毒素，使用後對人體有害。不僅如此，若萃取來源不屬於合法的動、植物，萃取人員也可能遭到感染。

PRP應用範圍廣 但只能抽取自體血液

10～15年前，歐洲科學家發現從人體抽出血液，經由離心過程得到的自體血小板（PRP，Platelet-rich plasma，意指含有高濃度血小板的血漿），是能夠幫助人體自我修復的原料，因為其中富含與組織再生有關的細胞因子，可讓血小板被刺激活化，釋放大量的生長因子，激發細胞正常的基因序列表達，加快修復和癒合的過程。

PRP最早是被獸醫用來治療賽馬馬匹的肌腱炎、肌肉拉傷，加速馬匹患部的恢復時程，後來被廣泛應用在人類的運動傷害手術上，提升運動員的運動表現。此外，PRP能減少軟骨細胞壞死磨損，也能修復退化的軟骨、韌帶、肌腱，針對罹患慢性潰瘍、糖尿病引起的肢體潰爛、燒燙傷皮膚，利用PRP搭配植皮技術，更可促使組織細胞的再生及修復。而在醫學美容領域中，PRP可用於刺激表皮細胞的活化，藉以移除色素沈澱、修復痘疤、撫平紋路，進一步達到術後修復、改善膚質的效果。

幹細胞生長因子突破使用限制 可望更加普及

然而，目前PRP仍屬於替代療法的選項之一，每次抽血只能抽取固定的量，也只能萃取自體的血小板來使用，無法抽出後提供他人使用，否則容易引起免疫排斥反應。當我們隨著年齡逐漸衰老，體內的生長因子濃度也會逐漸降低，以一位70歲、需要治療關節退化的年長者為例，雖可將PRP注射在受損或退化的組織部位，加速關節軟骨修復、促進膠原增生，但此時生長因子濃度已經下降，利用PRP治療的效果自然沒有年輕人來得好，若本身又患有自體免疫疾病，不僅需要更長的時間，效果也不如預期。

科學家研究發現，人體各個組織中都含有潛藏的幹細胞，而這些幹細胞都處於沈睡的狀態，當組織受到損傷，細胞之間又收到生長因子的信號傳遞，就能喚醒這些幹細胞的活化與作用，參與人體的生理反應，修復老化的細胞、組織、器官。他們認為，既然生長因子是「幹細胞的衍生物」，若能單純萃取幹細胞生長因子，在合格實驗室培養出一定的數量來使用，不只能用在自己身上，也能用在其他人身上，將能夠突破現行細胞療法「僅限自體或親屬」的使用限制，不僅更有效率，也是更能普及的一種方式。

幹細胞衍生物若可納入台灣法規將是保健新選擇

放眼全球，歐美、日韓等許多國家都已推出含有幹細胞生長因子的保健產品，例如生髮洗髮精、美容洗面乳、保養面霜等，其中大量的表皮生長因子或纖維母細胞生長因子（FGF，Fibroblast Growth Factor）可以刺激表皮層、真皮層中的纖維母細胞生長，不僅能幫助修復，也能預防衰老。

著眼於台灣，再生醫學已經有幾十年的歷史，我們已經懂得利用健康細胞來修復、取代已受損的細胞或器官組織，其研究及產業發展一直在台灣政府的政策藍圖中，也備受學界、醫界重視。目前衛福部已經修正條文，開放六項細胞治療技術，但針對幹細胞衍生物（生長因子）則尚未有專法規範，因此展望未來，期許台灣的《再生醫療法》也納入生長因子等幹細胞衍生物，針對細胞製劑、相關產品制定相關規範，並落實執行，不僅對產業與臨床運用將有莫大助益，對於一般民眾而言，也會是一種安全性高、應用範圍廣，價格更趨於親民的保健新選擇，讓我們拭目以待！





陳庭鵬 博士

喜資生技創辦人暨科研總監｜英國諾丁漢大學生物醫學博士｜國立陽明大學口腔生物所碩士｜致力於成人及胚胎幹細胞、再生醫學、幹細胞生長因子、美容再生醫學等相關領域進行研究與實際應用，曾於香港擔任亞太幹細胞研發副總及科技新報科學顧問