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聚雙旋乳酸 讓美麗更持久

聯合新聞網 / 醫美時尚

【撰文／Miki；本文感謝林聖山醫師提供專業諮詢】

隨著年齡增長，臉上的凹陷讓五官不再立體，整體看起來也顯得沒精神，該怎麼辦才好？現在有一種新型的膠原蛋白增生劑，只要簡單注射就能撫平凹陷，讓你揮別苦命臉的困擾！

Q.臉部凹陷的成因是什麼？常見於哪些部位？

臉部之所以產生凹陷，主要可歸納成四個原因，分別是「膠原蛋白流失」、「脂肪層重新分布」、「肌肉失去張力」，以及「骨質流失」。一般人在年屆25歲之後，臉部的膠原蛋白平均每年都會流失1%，讓肌膚的支撐力下滑，於是逐漸失去彈性、顯得鬆弛，並產生細紋；隨著肌膚老化，臉部的脂肪層也會重新分佈，部分脂肪體積會萎縮、部份增加堆積，導致臉部整體輪廓產生凹陷感。不僅如此，當肌肉因老化而逐漸失去張力，更會讓臉部線條變得鬆弛；而頭骨是整張臉的支架，骨質可能在老化過程中流失，也會讓臉部體積減少，外觀上顯得凹陷。舉凡額頭、太陽穴、淚溝、蘋果肌、法令紋、木偶紋、下巴輪廓線條等，都屬於臉部常見凹陷的部位，這些均可利用填充物來精雕填補。

Q.新型膠原蛋白增生劑具有哪些優勢？

最新型的膠原蛋白增生劑學名是「聚雙旋乳酸」，「雙旋」意指包含「左旋」和「右旋」的化學異構物，不僅生物相容性高、可被人體吸收，更是無毒、安全的注射物，在歐美各國和台灣都已經取得專利和認證。此外，它的穩定性、均質性高，較不易產生局部過度增生或結節等不良副作用，新生的膠原蛋白也能讓膚質柔軟、自然。

有別於舊型膠原蛋白增生劑的配置需要靜置時間，有產生質變的疑慮，新型膠原蛋白增生劑有了新突破，只要消費者有施打需求，醫師可在數分鐘內配置完成，在門診時立即施打，施打後也只要簡單按摩數分鐘，輔以適度冰敷，即可恢復正常生活。整體療程無須按摩數天、多次，省卻了術後照護的麻煩，也讓變美更有效率。

Q.如何安排療程，才能展現最好的效果呢？

新型膠原蛋白增生劑是以「自然漸進」的方式呈現效果，需要時間等待膠原蛋白增生，建議將整體療程分成三次左右，每次間隔約4～6週，就能讓臉部凹陷、細紋等肌膚困擾獲得改善。不過，實際的療程安排仍因個人的年齡、膚況而有差異，建議與醫師充分溝通，由醫師安排適合的填補劑量，才能達到最佳的治療效果喔！


林聖山 醫師

學經歷：南西維格皮膚科診所、靚顏維格診所、維格醫美診所（桃園旗艦館）｜國立陽明大學醫學系｜台灣皮膚科暨美容醫學專科醫師系｜Ulthera原廠認證醫師｜Thermage原廠白金認證醫師｜miraDry原廠認證醫師｜Aesthefill原廠認證醫師｜Ellanse原廠認證醫師｜Sculptra原廠認證醫師

專長：超音波拉提｜電波拉皮｜酷塑冷凍減脂｜舒顏萃、玻尿酸等微整注射｜皮膚疾病｜雷射光療｜五官精緻規劃｜無創拉皮治療｜私密緊緻雷射｜韓星美腿術

【更多精采內容請見《醫美時尚109年6月號》】

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