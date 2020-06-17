今夏再掀COOL時尚！冷凍減脂輕鬆雕塑身材曲線

【撰文／Evelyn】

擁有完美的體態是許多人一輩子的目標，但無論是運動、飲食控制，都很難雕塑到某些部位，越來越多人因此求助於醫美療程，但傳統抽脂為侵入式療程，不但疼痛感較烈，術後更是恢復期長，照顧也較不易，因此讓許多人卻步…非侵入式的冷凍減脂療程，術後效果顯著，消費者接受度高，在台灣上市後一直位居熱門的雕塑療程之一，就來看看為何冷凍減脂能夠這麼夯！

醫美趨勢悄悄改變 微整形和非侵入式療程成為主流

早期大家對的醫學美容的印象不外乎就是需要麻醉動刀的手術，不僅有恢復期還有動刀的傷口，且高昂的手術費用和麻醉風險常讓人卻步，所以許多人會選擇微整形微調臉部五官和線條（如玻尿酸注射、肉毒桿菌除皺），或是選擇幾乎沒有恢復期的非侵入式減脂療程。知名醫學美容藥廠-台灣香港總經理林尚威表示，「美感密碼」是目前許多醫師崇尚的微整注射方式，將臉分成數個區塊能加強療程精準度，協助醫師探索消費者真正的需求，清楚區分想要及需要的差別，才能有效治療和改善問題所在。恢復期短的非侵入式減脂療程，因術後不需特別照護、還能立即上班，使得消費者接受治療意願變高，術後也不會被周圍的人發現做過醫美，卻能越來越年輕、漂亮，更擁有完美的曲線！透過先進的醫美科技，讓消費者回到年輕時充滿活力朝氣的樣子，這是現今醫美的另外一種趨勢。

▲ 知名醫學美容藥廠-台灣香港總經理林尚威。

冷凍體雕的先驅 引領非侵入減脂風潮

冷凍減脂是由美國麻省總醫院及哈佛醫學院知名皮膚科醫師所研發出的療法，透過Cryolipolysis®科技消除體內頑固脂肪，以低溫破壞皮下脂肪細胞，使脂肪細胞結晶化後自然凋亡。研發至今，不斷演進升級，也同時獲得美國FDA和歐盟認證通過「藉由冷凍技術達到減脂效果」的儀器，單次療程只需要35分鐘，就可消除最高27%的局部頑固脂肪，是許多好萊塢明星喜愛的塑身減脂療程。

冷凍儀器要有效 必須同時獲得美國FDA和歐盟雙重認證

許多號稱有效的減脂儀器，卻沒有足夠文獻支持，也沒有雙認證的安全審核，消費者的保障從何而來？林尚威總經理強調「品牌永續經營」和「幫助健康正常的人活得更開心、更有自信。」也就是藉由高科技醫療技術，使消費者維持健康同時，也能變得更美麗、更有自信。酷塑冷凍減脂在全球累積七百萬次的治療案例，安全性是有目共睹，目前市面上冷凍減脂儀器中，只有酷塑同時獲得美國FDA跟歐盟雙重認證，也取得相當多的適應症，治療過程舒適、恢復期短，療程結束後還可以立即上班，效果在1～3個月最為明顯，達到雕塑局部線條的效果。

成為診所最值得信任醫美夥伴

林尚威總經理表示，品牌永續經營靠得是信任感，我們公司使命就是打造「安心醫美」的環境，主打的就是「你最值得信賴的醫美夥伴」，所以對於我們來說彼此的溝通和專業服務是非常重要的！品牌溝通可分為對消費者與診所，我們提供的不僅是產品，更而是完善的解決方案，包括臨床培訓發展經理（PDM；Practice Development Manager）手把手的指導、每年2～3天的「酷塑大學」專業培訓課程、如何篩選客戶、治療計畫擬定、全方位體雕諮詢技巧等等，幫助診所更加了解產品，提供消費者更好的服務和治療效果，在這樣的經營模式之下，更有助提升品牌的口碑，進而提高消費者的忠誠度，使醫美體雕產業發展的更蓬勃。

▲ 每年的「酷塑大學」培訓都吸引不少診所從業人員參加。

專業醫師現身說法，冷凍減脂到底在夯什麼？

非侵入式「冷凍減脂」 成為體雕霸主

冷凍減脂最一開始是美國麻省總醫院及哈佛醫學院知名皮膚科醫師發現小朋友長牙時間吃冰棒後，臉頰脂肪減少產生小酒窩，進而發現了冷凍減脂概念，楊心怡醫師指出，冷凍減脂就是利用其原理，脂肪組織對於冷的耐受度比較差，容易接受到低溫破壞，冷凍減脂利用低溫，將脂肪細胞破壞，再藉由體內的代謝機制，將其排出體外，大約三周至一個月可以看到初步效果。

朱芃年醫師表示，現代人因為生活作息、工作型態不同，因此無論是什麼樣醫學美容的治療，能不要手術就不要手術，所以非侵入的方式成為主流。傳統抽脂手術需承擔風險和副作用，也有一定的恢復期，對於上班族來說很不方便，因此非侵入式的冷凍減脂相對來說接受度較高，只要一次療程就能有變瘦的感覺，很適合想要讓身型再小一吋的人。

市面上的減脂儀器眾多，但要如何選擇才好呢？高珮菡醫師特別提到，一般來說成年後脂肪細胞的數量就會固定，想要有效減脂就必須選擇歷史悠久，且經過國際認可有效安全的領導品牌，才能有效雕塑頑固的脂肪，更重要的是必須找具備冷凍減脂體雕訓練的專業醫療團隊，才會使療程減脂效果更佳，也能確保治療時的安全性。

手握把選擇多 有效精雕細琢不同部位

林亮辰醫師提到，酷塑擁有多樣化手握把，可以根據各個不同部位針對不同族群的人，做更有效的治療，附有吸力的手握把能穩固吸住凸出的肥胖部位，所以特別適合用在腹部、腰部、大腿的內外側等脂肪容易囤積的地方，只要是脂肪層過厚的部位、可以被吸起來都可以施做。

目前市面上的減脂儀器有冷或熱等不同的治療原理，但差別在哪裡？黃菁馨醫師說，熱的減脂療程平均每顆探頭的治療面積較小，對於大範圍減脂需求的消費者可能較不適合，有些消費者在治療中會有熱痛感，相較冷凍減脂因整個治療過程是低溫，能降低疼痛敏感度相對較為舒適。酷塑冷凍減脂擁有多種手握把，大的手握把適合大面積減脂，小的手握把則能局部雕塑，可適應不同身形的病患，更符合酷塑客製化身形改造計畫的獨特性。

不易復胖的秘密武器 就在有效消滅脂肪

大家最在意的還是「復胖問題」，蔡佳芬醫師強調，冷凍減脂屬於體雕，而非減重，如果體重過重的人，還是要先減重再進行醫美減脂雕塑；酷塑療程單次可減少最高27%頑固脂肪，且代謝後的脂肪細胞不會再生，但若療程後持續暴飲暴食，未凋亡脂肪細胞肪還是長大，就像有人說抽脂手術還是會復胖是一樣的道理，所以無論施做何種減脂療程或手術，飲食控制、規律運動還是相當重要。

王筱涵醫師分享，現代人生活忙碌，喜歡快速的治療方式，酷塑療程治療時間短、過程輕鬆舒適，一次療程僅需要短短35分鐘，而目前許多診所都具備雙機，可以同時施做兩個部位，大幅降低療程時間，治療後1～3個月脂肪量就會減少，不但效果顯著而且幾乎沒有恢復期，安全又快速。

選對有效的減脂療程 雕塑的毫不費力

市面上減脂療程百百種，消費者很容易聽信行銷術語或是削價競爭等因素而選擇了不適合的療程或機器，李承鴻醫師叮嚀，市面上有許多各國的儀器都標榜是冷凍減脂，卻沒有通過國際認證，如美國FDA或台灣TFDA等，其次是要有權威國際醫學期刊文獻數據證實其效果，才能保障消費者治療時的效果和安全。提醒消費者施作療程之前，一定要選擇有經驗的醫師和醫療團隊，才能夠提供最佳治療。

陳清筠醫師補充，脂肪較多的部位通常需要治療2次以上，才能達到理想效果，若是消費者在第一次治療就有不好的感受（如：過度疼痛），就會影響進行下一次療程的意願，所以許多人會選擇舒適度高的冷凍減脂，因其治療過程舒適、安全性高，且每次治療可以減少最高27%頑固脂肪。但要特別提醒的是，冷過頭可能會導致凍傷，酷塑儀器本身有安全警示，只要過冷或超過預期值就會暫停治療，所以不會發生凍傷的問題，舒適的35分鐘就能達到有效又安全的減脂。

複合式療程－減脂＋緊膚 雕塑效果更加乘

盧采葳醫師說明，通常身材較胖的人脂肪多，減脂後容易肌膚鬆弛，因此在施作酷塑冷凍減脂後，可以搭配電波拉皮來緊膚，也可搭配輕度運動與淋巴按摩幫助脂肪代謝雕塑身形；在接受酷塑療程，有些脂肪過多的部位能藉由消脂針來微調，使減脂效果更佳。一般接受療程後，維持正常生活作息和運動習慣，能夠長期維持良好的治療效果。

冷凍減脂療程後需要注意哪些？

黃千耀醫師表示，療程需要間隔一到兩個月施做一次，但因為每個人的脂肪厚度不一樣，則治療次數不同，術前都需要經過醫師評估確認。非侵入式療程，術後只會有局部腫脹感，大約一到二周就會消失。特別提醒，冷凍減脂療程是雕塑並不是減肥，太胖或太瘦的人不適合施做，如BMI大於30、捏出局部脂肪團塊小於2.5CM的人不宜施做。