林心如與時光逆行的秘密

【撰文／F；本文感謝曾偉琦醫師提供專業諮詢】

只要談到演藝圈的凍齡女神，林心如絕對榜上有名！出道至今已長達20年的她，儘管當了人妻人母，還身兼製作人、演員等斜槓角色，肌膚的狀態及身材，竟然都沒留下歲月的痕跡，到底關鍵的保養祕訣是什麼呢？一起來看看吧！

提早青春儲值 暫停肌膚時鐘 不管20 30 40都要有完美輪廓線

很多人都會覺得抗老是大齡女子的專利，但對林心如來說，她認為保養和維繫感情一樣，都需要不斷的投資自己，想要獲得多少，就得付出多少努力！越早開始有保養觀念，就如同把青春儲存在最好的狀態，已經體驗過很多次電波的她，也體驗了「鳳凰電波」療程，林心如特別形容猶如搭上一台時光機，帶著她與時光逆行，把青春都預先儲存起來，讓她在不同的世代，都能展現獨特的自信與光采。

自然膨潤小V臉 打完當下就有緊實感

電波拉皮是透過3D加熱的方式，幫助刺激更多的膠原蛋白新生，促進肌膚自主能力使彈力蛋白重組，達到撫平皺紋恢復肌膚膨潤，比起填充物效果更自然，體驗過鳳凰電波療程的林心如，她表示真的很有感，還笑說打完的當下其實就有臉緊實的感覺，而且療程後沒有傷口，當天甚至就直接化妝去約會了！對於像她這樣的斜槓角色，鳳凰電波療程讓她能自然而且從容儲值自己的美麗青春，並且在生活及工作努力都更有自信魅力，成就了現在的林心如，也鞏固了自己「凍齡女神」的地位。

產後媽咪神隊友 重拾緊實肚皮

婚後幸福生下寶貝女兒「小海豚」的林心如，和大多數女人一樣，也會擔心自己變胖變老，更面臨產後肌膚是否能回復緊實的困擾！但，看到林心如整個人的凍齡狀態後，覺得她真是白操心了，她表示除了自己都有認真保養、運動外，好在還有新一代電波拉皮的助攻，不僅幫她維持臉部立體輪廓線條，還針對產後肚、手臂、腿甚至屁股加強緊實，幫助她產後恢復更快，在鏡頭前展現最佳體態。

慎選原廠機及探頭 變美更安心

個性相當謹慎的林心如，她也特別提醒，如果想要嘗試鳳凰電波療程的人，一定要慎選專業合格的醫師及院所，術前也要向醫師詳細溝通自己的需求，並聽醫師說明療程狀態。為了避免使用到山寨貨，可以主動要求診所端當面拆開全新探頭包裝，並確認包裝貼有原廠防偽雷射標籤，並且藉由掃描QR CODE確認是美國原廠正貨，才能讓療程更安心有效。

如何與時光逆行，聽聽專業醫師怎麼說！

鳳凰電波非侵入式緊膚療程 持續引領凍齡風潮

隨著年紀的增長，膠原蛋白會慢慢流失，肌膚看起來也會變得鬆垮，想要逆轉老態，過往會透過動刀拉皮手術治療，但相對就會有麻醉和手術的風險，常見的副作用如恢復期會出現沾黏等問題。曾偉琦醫師說明，現在很受歡迎的電波拉皮，屬於非侵入性的抗老療程，術後效果顯著，廣受消費者喜愛，其治療原理是利用高頻電波傳導產生熱能，誘導肌膚膠原蛋白收縮及新生，進而達到緊膚撫紋的效果，無傷口、無恢復期，更不需要全身麻醉，也免去外科拉皮手術可能產生的風險及傷疤。

新一代電波拉皮，精準治療更快速 大幅提升舒適度

獲得美國FDA和台灣衛福部核准的美國正宗電波拉皮，新一代的高科技療程，最大的亮點就是「智慧能量優化科技」，有別於過去只在第一發進行校正，鳳凰電波療程的每一發能量擊發前，能自動偵測每寸肌膚的電阻值，大幅提高治療效能，再加上多了新式的紫鑽探頭，治療面積加大，針對細紋、嘴邊肉甚至身體局部地方皆能運用，相較過往可減少25%的療程時間。搭配高科技的舒適脈衝系統，當治療探頭接觸在肌膚上開始加熱時，會先感受到冷媒噴灑的清涼感，接著才會出現能量傳遞的熱感，在治療過程可保護表皮，同時提高療程舒適度。

新一代電波拉皮提供三段式震動模式，藉由神經傳導阻斷原理，提高療程舒適度，曾偉琦醫師特別提醒，進行電波拉皮治療時，因為醫師需要消費者的即時熱感回饋，才能當下立刻調整最適合的能量等級，所以不建議採用舒眠麻醉甚至全身麻醉，以免造成燙傷起水泡，徒增不必要的風險。

一次療程就有感 效果長達兩年

至於大家最關心的療程效果，曾偉琦醫師說明，有些人療程後一～兩周就感受到初步的緊實感，3～6個月新生的膠原蛋白會持續增生，在第6月個達到高峰，能明顯感受到緊膚和撫紋效果，肌膚重現彈性和光澤！通常效果能維持1～2年，之後再視個人狀況和需求，約術後一年到一年半左右可再次施打療程，以維持完美的膚況。但如果是鬆弛度比較嚴重或是期待度較高者，建議第一次療程後的3～6個月後，經同一位醫師評估確認後可以再施打第二次，以達到較好的療程效果。

術後加強保濕防曬 營養攝取均衡

因為療程為非侵入式，術後皮膚表面不會產生傷口，不過由於電波產生的熱能，少數人在療程後會出現輕微泛紅和水腫現象，此屬短暫反應，通常3～7天就能改善。曾偉琦醫師提醒，術後應該加強保濕及防曬工作，一週內避免再接受其他雷射療程、酸類煥膚。為了不影響膠原蛋白新生，飲食應該要營養均衡，可以多補充維他命C或是高蛋白質食物，有助肌膚的膠原蛋白新生效果。

認明原廠防偽標籤 杜絕山寨降低風險

市面上會發現電波拉皮療程價差非常大，曾偉琦醫師表示最大原因可能是採用非原廠的探頭或機種，也可能是一個探頭多人共用。如果使用到山寨的儀器，電流能量可能會有不穩定情形，導致灼傷甚至起水泡，會造成很大的安全疑慮；而若是多人共用的探頭，可能造成治療總能量不足，影響術後效果。曾醫師特別提醒，千萬不要貪小便宜選擇來路不明的儀器，或是與他人共用探頭，這些都可能產生副作用或是療程效果不佳，甚至造成風險，不僅感受不到電波拉皮優越的緊膚效果，最後還可能要花更多錢去治療使用山寨機所導致的問題，切勿因小失大。





曾偉琦 醫師

學經歷：萊波亞美醫診所總院長｜美容醫學會外科組組長｜國防醫學院臨床講師｜形體美容外科醫學會TAAMS隱痕抽脂指定⽰範講師｜美容醫學醫學會講師｜亞洲抗⽼化美容醫學醫學會抽脂體雕講師

專長：各式抽脂手術｜體脂肪移植｜各式隆鼻手術｜釘書針雙眼｜眼袋手術｜臉部雕塑｜各項微整形｜各項光療雷射