新一代電波拉皮FLX 精準治療舒適加倍

【文／宋正宇醫師；整理／Evelyn】

隨著年齡增長，維持肌膚緊緻彈力的膠原蛋白會漸漸流失，導致肌膚老化，當肌膚老化許多問題也隨之而來，紋路、失去光澤、粗糙、鬆弛，而電波拉皮則是目前最受歡迎的抗老化療程之一，在2019年推出了新一代電波拉皮FLX，舒適度提升，治療也更加精準，也可輔以音波拉皮讓效果更加乘。

Q.電波拉皮和音波拉皮有什麼不同？

電波拉皮是利用RF單極電波來回振盪進而產生熱能，3D立體容積式加熱能讓熱能達到深層真皮層，最深可達4.3mm，溫度平均在65～75˚C之間，而當膠原蛋白遇熱時，會刺激膠原蛋白收縮和新生，達到撫紋緊膚的作用。

而音波拉皮則是高能量聚焦式的超音波，可以產生熱凝結點，能量集中於皮下三種深度：1.5mm、3.0mm、4.5mm，而4.5mm的探頭能聚焦在筋膜層，鬆弛的筋膜層遇熱後會收縮，進而產生拉提效果。

Q.兩種療程能同時施做嗎？

電波和音波原理和作用方式不同，因此可以一同施作。電波熱能可深達至深層的真皮層和淺層的脂肪層（脂肪層的細胞間的纖維中膈也是由膠原蛋白組成），當老舊膠原蛋白汰換後肌膚會更加緊實；音波能量聚焦於筋膜層能產生緊實效果，但若想要全面性改善鬆弛問題，建議電音波兩者共同施作，先施打音波再施打電波，從膠原蛋白的新生到筋膜的拉提一次到位，全面性改善鬆弛、下墜等問題。一般建議在35～45歲之間施作療程，這年紀的老化問題主要是膠原蛋白的流失及筋膜的鬆弛，所以趁此時進行療程，才能更有效的Hold住肌齡。

Q.新一代電波拉皮有何更新？

筆者在2004年台灣引進第一代電波拉皮TC就開始使用，電波拉皮歷經十多年的歷史演進、儀器不斷更新優化！新一代電波拉皮FLX改善振動方式，因此更能減少疼痛感，其中升級的紫鑽探頭加大33%治療面積，可減少25%的療程時間。過往的電波拉皮很考驗醫師的技術和經驗，醫師必須清楚掌握每一寸肌膚的電阻，而新一代電波拉皮「智慧能量優化技術」可自動測到每一寸肌膚的電阻，依造不同部位微調治療能量，更能讓治療更精準且效果更加優異。





宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗