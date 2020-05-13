「醫洗臉」還你光滑美肌

【撰文／Miki；本文感謝吳旻修醫師提供專業諮詢】

你會洗臉嗎？可別認為用了清潔產品，就一定有洗乾淨喔！近年空汙嚴重，讓許多人的敏感因子增加，粉刺、痘痘變多了，也讓洗臉成了一門大學問。你知道醫美診所內也可以洗臉嗎？醫洗臉療程讓肌膚清潔更有效率，臉乾淨了、痘痘粉刺也就改善了！

Q.醫洗臉療程如何進行？

療程可分為兩個環節，分別是「負壓清潔」及「寬彩動力光治療」。首先，醫師會利用治療探頭，以負壓吸力將毛孔內髒汙、油垢及粉刺吸出，全程使用完整消毒作業程序，並以醫療儀器執行，不僅避免直接用手清潔、擠壓毛孔造成的皮膚傷害，也因為細菌不易孳生，更可降低痘痘、粉刺生長的機會。

在執行負壓清潔時，儀器會同步激發「寬彩動力光」的治療。寬彩光是一段高能量的寬頻譜光束，可幫助殺菌、控油、收縮毛孔，讓療程兼具保養及治療的效果。由於寬彩光可調節能量，比脈衝光來得溫和，療程也無痛感，因此可5～7天使用一次，讓肌膚更無負擔。

Q.療程適合哪些人？

適合皮脂腺分泌旺盛、粉刺與痤瘡等問題的人，所以只要臉上有泛油、易脫妝、黑頭或白頭粉刺堆積、生理期痘痘，或是反覆出現的青春痘等肌膚困擾，都很適合。療程後，大部分的痘痘會因為光的殺菌、抑制皮脂腺等作用而自然消失，而少部分深部嚴重發炎的痘痘，會因光刺激而加速化膿、排出，有助縮短了痘痘的發炎時間。針對痘痘肌，應持續配合醫師用藥，才能使治療效果更好。

有些角質層較厚的病患，在療程前可以配合酸類產品的治療，先將角質層軟化，更可增加醫洗臉排除毛孔髒污的效益。若病患本身正在服用A酸，或是治療痤瘡用抗生素，此階段都可以持續使用，不需要特別停藥處置。

Q.療程結束，該如何居家保養？

由於毛孔髒污排除了，角質變得柔軟，此時肌膚的吸收狀況最佳，可強化保濕來提高肌膚的含水量，讓膚質更細緻、明亮；因老廢角質代謝，更需要好好防曬，建議選擇物理性、不致粉刺的防曬產品，對於油性肌膚也不會感到負擔。

大部分消費者在療程結束1～2天後，還會發現有一些粉刺逐漸掉落，這是正常的現象，讓它們自然脫落即可。特別提醒，這時候可別看到粉刺就「見獵心喜」而用力擠壓，以免過度施力造成皮膚的傷害喔！





吳旻修 醫師

學經歷：自由維格診所、五福維格診所主治醫師｜前高雄義大醫院醫師｜台灣部定專科醫師｜台灣美容醫學會醫師｜台灣微整形醫學會專科醫師｜台灣醫用雷射光電學會會員

專長：各項美白淡斑雷射｜個人化全臉評估｜各式除皺拉提｜玻尿酸填充｜晶亮瓷雕塑｜洢蓮絲雕塑｜音波緊緻拉提｜電波緊緻拉皮｜4D埋線提升術