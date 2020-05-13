變美好時機！極速皮秒雷射還你細白美膚

【採訪撰文／Miki；本文感謝陳昱璁醫師提供專業諮詢】

新冠肺炎疫情尚未緩解，許多民眾都已經改為在家工作，也減少非必要的外出，其實趁此機會「進廠維修」，順便在家休養，也是一個偷偷變美的好時機！而眾多醫美療程中，皮秒雷射是許多名媛、網美喜愛的療程之一，就由專業醫師解說皮秒雷射的魅力在哪吧！

Q.皮秒雷射的原理是什麼？

皮秒雷射主要的特色是，能以最短的脈衝時間，產生機械光震波效應，所以能夠降低傳統雷射容易導致的熱傷害問題，除了破壞黑色素之外，又能刺激膠原蛋白，達到淡化斑點、縮小毛孔、撫平細紋、緊緻肌膚的效果，且術後不容易發生過度潮紅、色素沈澱或反黑等問題。陳昱璁醫師表示，全世界第一台經由美國FDA認證的皮秒雷射儀器在2012年問世，引進台灣至今也已經將近五年，期間技術、機型不斷地推陳出新，不僅治療效率提高，也大幅減少了術後可能產生的副作用。由韓國製造的新型皮秒雷射，非常適合亞洲人膚質，其脈衝時間是目前市面上最快（300PS），針對深層色素的擊碎效果更佳，脈衝速度極快，故熱傷害問題更小，再加上無傷口、幾乎零恢復期，特別適合現代生活忙碌的人。

Q.能改善哪些肌膚問題？

皮秒雷射主要用來擊碎黑色素，因此可治療雀斑、曬斑、脂漏性角化症、咖啡牛奶斑、發炎後色素沉澱、太田母斑、伊藤母斑，對於消除紋身、改善痘疤、膚色不均等肌膚困擾也很有效。此外，皮秒雷射搭配聚焦透鏡/蜂巢透鏡能在皮膚深層產生出空泡效應(LIOB)，重啟肌膚修護機制，促進膠原蛋白新生，進而達到皮膚緊實、消除細紋、改善毛孔粗大和凹疤的效果。搭載透鏡也較不易傷害表皮，同時降低傷口結痂的機會，相較於飛梭雷射，皮秒雷射的術後恢復期更短，術後能夠正常使用保養品、化妝品，但含有美白成分的產品仍不建議術後馬上使用唷！

Q.術後該如何保養肌膚？

每個人肌膚條件都不同，術後的成效、修復狀況也因人而異，必須先由專業醫師評估，確認施打發數及適合的能量，才能達到最佳療效。療程結束後，首要任務就是加強保濕、防曬，並搭配修護性保養品或生長因子使用，才能讓肌膚完美修復喔！





陳昱璁 醫師

學經歷：東妍診所皮膚專科醫師｜衛生福利部雙和醫院皮膚科主治醫師｜台大醫院皮膚科受訓｜中國醫藥大學附設整形外科受訓｜嘉義長庚醫院整形外科、美容中心研究員｜哈佛大學麻省總醫院臨床實習｜康健雜誌專欄作家｜三立新聞網專欄作家｜醫師國家考試參考用書作者｜台北醫學大學公共衛生博士候選人｜<小明星大跟班>來賓醫師｜<健康好生活>來賓醫師

專長：微整形填充注射｜光電雷射｜電音波拉提｜埋線拉皮｜雙眼皮眼袋整形手術｜微波狐臭治療｜一般皮膚科｜落髮治療