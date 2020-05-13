冠狀病毒也抵擋不了愛美的決心 線上研討會正夯！

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冠狀病毒疫情持續延燒著，許多產業因為疫情影響而遭受打擊，而眾多群聚活動更是被迫取消，導致多場國內外醫美專業研討會都因此而停辦，更是影響到醫師相互交流醫美新知與專業技術。不確定疫情究竟到何時才會緩和，因應疫情出現了線上視訊會議，近期許多國內外醫師、專家學者利用線上視訊會議來維持彼此的聯繫、相互交換臨床經驗，讓美的訊息有效傳遞，不再受疫情影響。

《小編特搜》重點新知報你知

2019年初開始掀起一陣UP雷射旋風，UP雷射成為治療痘疤的主流，也解救了許多痘疤人的困擾！皮膚科林上立和王昭欽醫師在臨床上治療相當多的痘疤患者，兩位醫師藉由線上會議與眾多醫師分享UP雷射的使用經驗，其雷射深度可以穿透至近4mm，能有效破壞深層頑固痘疤且刺激膠原蛋白新生，相較於傳統飛梭雷射，治療效果更佳，亦可搭配其它複合性治療（如M22彩衝光），讓痘疤治療更完善有效，提供醫師和消費者更好的痘疤治療方針。

皮秒雷射美白除斑效果絕佳，對於痘疤、毛孔、膚質優化和紅色病灶（如：泛紅、血管絲、紅色痘疤等）都能有效的治療。皮膚科醫師蔡懿珊於線上演講分享了「皮秒雷射類染料探頭臨床運用」，運用皮秒雷射的595nm波長取代染料雷射，若患者皮膚合併其它問題也能搭配不同探頭做治療，皮秒雷射一機多用，身受消費者和醫師們喜愛。

來自法國的新型玻尿酸，與過往玻尿酸不同的是，特色是內含抗氧化成分「甘露醇」，填充同時又能美肌，根據國外研究報導指出，能夠降低術後紅腫、發炎反應及延緩凝膠分子在皮膚裡的降解速度。新型法國玻尿酸屬於單相交聯具備絕佳的支撐性，可說是「注射式植入物」，其大分子的設計接近墊下巴的植入物，有肌肉外推效果，是目前市場上少見的劑型，適合不敢手術卻又想要擁有假體立體感的消費者。

【圖上】國外原廠官網舉辦講座，提供醫師線上報名。【圖左下】皮秒雷射線上演講，吸引不少醫師參與。【圖右下】線上直播，主講醫師和觀看者討論熱烈。