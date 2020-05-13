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「埋線隆鼻」免開刀擁有挺翹鼻型

聯合新聞網 / 醫美時尚

【採訪撰文／Nina；本文感謝張健淵醫師提供專業諮詢】

鼻子可說是整張臉的正中心，會影響一個人的視覺焦點，鼻子扁塌、鼻樑不夠堅挺，整體五官也會跟著變平！現在有了微創隆鼻技術「埋線隆鼻」，可以幫助改善鼻子不夠挺的困擾，治療時間快、恢復期短，到底跟過往的填充物注射隆鼻差異在哪？來聽聽專業的醫師解說！

玻尿酸隆鼻VS.埋線隆鼻

埋線隆鼻又稱為鼻線雕，一般是利用可吸收的縫合線，搭配醫師的縫合手法來讓鼻子的外形更為精緻美形。和過往常聽到的注射填充物，其實都屬於微整形的範圍，並非侵入式的開刀手術。張健淵醫師解釋，埋線比較強調修飾外形，填充物則著重在體積的增加。如果今天是想要增加鼻子的「高度」，就會建議施打填充物如玻尿酸，若是想要增加「挺度」或「尖度」，則會建議選用埋線的方式。

扁塌鼻最適合埋線隆鼻

哪些狀況會建議選擇埋線隆鼻呢？張健淵醫師表示，大部份會做埋線的人，常常是抱怨「正面拍照看不出來鼻子」，其實有時候並不是鼻子不夠高，而是鼻背的稜線不夠清晰，這時就能利用埋線的優勢，幫助創造較為清晰的鼻稜線，在正面觀看時比較能夠展現出鼻型。

基本上埋線可以單獨施作，多用於雕塑鼻型，因此也常被稱為「鼻線雕」或「線雕隆鼻」。但如果患者本身的組織不夠充盈，則會建議可以補充注射劑，例如玻尿酸一起施作，張健淵醫師說明，在概念上很常用蓋房子來比喻，埋線的部份就像是鋼筋，而玻尿酸就像是水泥，兩者一起應用可以讓結構更完整。想要讓療程效果更自然，有賴醫師的經驗及技術，療程前一定要與醫師溝通及診察，討論出最適合的治療方案。

恢復期短！術後照顧簡易

埋線隆鼻屬於無需恢復期的微整療程，全程只需1.5～2小時即可完成，包含治療前後的準備，通常術後傷口只會有一個針孔大小，只需貼上人工皮貼1～2天即可，不必再做其它照護，不會影響日常生活。

醫師小叮嚀

埋線隆鼻和其他微整一樣，如果在過程中有小血管被針刺破，就會出現瘀青的情況，大約1～2週會自然恢復。張健淵醫師特別提醒，術後一個月內儘量不能有皺鼻揉鼻的表情或動作，以免尚未完全附著於皮膚組織的線材因此而位移，影響療程的效果。


張健淵 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所總院長｜中國醫藥大學中西醫雙主修｜家庭醫學專科醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜微整形美容醫學會會員｜德國Asclepion雷射原廠講師｜大容診所院長｜塑立愛立提線認證醫師

專長：痘疤治療｜雷射除斑｜微整注射｜埋線拉皮

【更多精采內容請見《醫美時尚109年5月號》】

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